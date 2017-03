Nhạc thánh ca trẻ có tạo “sốt” ở VN?

Liệu dòng nhạc mới du nhập này có làm nên một “cơn sốt” trong đời sống âm nhạc Việt, như cách mà khán giả trẻ Việt Nam đã đón nhận rock, rap hip-hop, R&B?

Nhạc thánh ca trẻ trên thế giới

Trên thế giới, nhạc thánh ca mang phong cách trẻ khởi đầu vào cuối thập niên 1960 và trở nên rất thịnh hành trong suốt thập niên 1970, khi những người sáng tác thánh ca trẻ tuổi thử nghiệm những phong cách mới nhằm cống hiến cho thế hệ của mình một hình thái âm nhạc thích hợp, đồng thời mong muốn chuyển tải những cảm xúc của cá nhân đến với Đức Chúa Trời.

Chỉ sau một thời gian ngắn, nhạc thánh ca mang phong cách trẻ lập tức gây chú ý. Những bài thánh ca mới thường có giai điệu và cách thể hiện phóng khoáng, ảnh hưởng từ các thể loại nhạc tôn giáo khác của người da đen. Những nhóm nhạc được yêu thích nhất thường là các nhóm tứ ca nam hoặc những nhóm nhỏ. Họ hát thường không có nhạc đệm (a cappella) với cách thể hiện vui tươi sinh động, hòa âm được soạn kỹ, giai điệu du dương, kỹ thuật chuyển âm điêu luyện, đã tạo ra một phong cách thể nghiệm tươi mới khác hẳn với cách hát thánh ca trầm lắng theo truyền thống.

Có những bản thánh ca theo phong cách trẻ trở nên nổi tiếng như: Jesus, Take the Wheel đoạt giải Grammy, được bình chọn là Ca khúc hay nhất của năm. Ca khúc này cũng đem về những giải thưởng khác như Best Female Country Vocal Performance và Best Country Song trên Grammy Awards - một giải thưởng công nhận và vinh danh những tác phẩm âm nhạc xuất sắc...

Liệu có trở thành một trào lưu ở VN?

Trong thời gian gần đây ở Việt Nam, một số nhạc sĩ trẻ cảm thụ được “nhịp đập âm nhạc” này, bằng sự yêu thích và bằng khả năng có được đã bắt tay vào công việc sáng tác.

Đi tiên phong ở dòng nhạc mới này là nhạc sĩ trẻ Đặng Thái Nguyên với Album Go Go Tha được phát hành năm 2006. Album được công chúng mộ đạo và người yêu nhạc Việt Nam đón nhận với hai ca khúc “hit” là Vẻ đẹp cuộc sống và Đêm thiên đàng.

Khác với dòng nhạc thánh ca truyền thống vốn thường là những bài hát có giai điệu nhẹ nhàng từ tốn, đôi khi trầm bỗng du dương tạo sự thanh thản, bình an trong lòng người. Vẻ đẹp cuộc sống và Đêm thiên đàng lại mang chất hip-hop-dance và twist.

Năm 2007 nhạc sĩ Tuấn Hùng cho ra mắt album Giấc mơ nhiệm màu như một thành quả chắt chiu từ hơn mười năm nghiên cứu và giảng dạy. CD này đã được đón nhận nồng nhiệt không chỉ với một phần các bạn trẻ thanh niên vốn là fan hâm mộ anh bấy lâu mà còn với nhiều bạn trẻ yêu nhạc khác. Với sở trường pop và jazz, Tuấn Hùng đã làm cho CD mang một sắc thái riêng thuộc về Tuấn Hùng, đồng thời làm cho các bài nhạc thánh có giai điệu mới mẻ, nhẹ nhàng, thú vị. Tuấn Hùng tâm sự: "Giấc mơ nhiệm màu là câu chuyện kể về cuộc đời của tôi với những tâm sự và sẻ chia, là những cảm nhận của tôi trong chính thời điểm đó…” . Những bài có thể xem là “hit” được nghe nhiều nhất là: Giấc mơ nhiệm màu, Tình yêu cao cả, Thiên đường.

Một nhạc sĩ trẻ nữa cũng đã đóng góp vào thể loại âm nhạc mới mẻ này là nhạc sĩ trẻ quen thuộc trong chương trình Bài hát Việt - nhạc sĩ Dương Cầm. Mặc dù chưa ra hẳn một album nhạc thánh ca, nhưng anh cũng đã tỏ ra chú ý tới dòng nhạc mới mẻ này bằng một sáng tác nhạc thánh ca mang tên: Bước theo Ngài, bình an trong Chúa. Ca khúc được nhiều bạn thanh thiếu niên nồng nhiệt hưởng ứng và yêu thích trên các website âm nhạc. Một điều không thể phủ nhận là nhạc thánh ca mang phong cách trẻ đã làm thành một dấu ấn thú vị trong đời sống âm nhạc Việt Nam. Cho dù dòng nhạc mới mẻ này có phần phá cách trong giai điệu. Nhưng liệu nó có trở thành một trào lưu được nhiều người yêu chuộng như pop, hip-hop, R&B đã từng có?