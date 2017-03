Nhạc Việt tràn lan, thiếu chuyên nghiệp

Nhạc sĩ Đức Trí: Cần dạy về thẩm mỹ âm nhạc Thời gian gần đây, tôi rút bớt việc sản xuất để chuyên tâm hơn với việc đi dạy nhạc bởi tôi thấy rằng cái thiếu hụt nhất ở âm nhạc trong nước không phải là dạy âm nhạc không mà dạy cho người ta thẩm mỹ để cảm nhận. Thời tôi đi học đứa nào cũng được học ký xướng âm mà chẳng biết để làm gì trong khi cảm nhận âm nhạc không được dạy, dòng nhạc gì, nghe nhạc gì… cảm thụ nghệ thuật chung cũng không có. Một lỗ hổng lớn từ gốc như thế thì làm sao cây không úng! Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: Thị trường hỗn độn Tôi nghĩ khoan hãy nói đến hệ thống phát hành nào hay thị hiếu khán giả ra sao, trước tiên phải xem tác phẩm mình thật sự hay hay chưa. Tác phẩm mình đưa đến khán giả phải chỉn chu, sạch sẽ thì khán giả không quá khó tính để chia sẻ. Hiện tại, sự phát triển của các trang mạng nghe nhạc trực tuyến giúp tác phẩm đến công chúng nhanh hơn; tiết kiệm chi phí cho ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất… nhưng điều này cũng làm thị trường âm nhạc hỗn độn bởi trong một mớ hỗn độn đó thì khán giả cũng sẽ dễ bị bỏ sót những ca khúc hay. Tuy nhiên, chuyện đó là tất yếu của thị trường, càng cạnh tranh thì nếu nhạc sĩ đó cùng ca sĩ hát biết cách để quảng bá cho tác phẩm của mình đúng hướng thì cũng dễ dàng đến với công chúng. Năm 2014 tác quyền băng đĩa nhạc giảm 51% Theo số liệu của Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) khu vực phía Nam thì trong năm 2014, số tiền thu được từ lĩnh vực sản xuất băng đĩa nhạc là gần 340 triệu đồng, giảm 51% so với năm 2013. Lý do giảm VCPMC đưa ra bởi các ca sĩ khi phối hợp với các hãng băng đĩa để phát hành album ra thị trường thì không tiêu thụ được nên họ đã chuyển sang phát hành trực tuyến. Việc phát hành trực tuyến không đăng ký quyền tác giả. Trong năm 2014, nhạc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vẫn dẫn đầu danh sách nhạc sĩ nhận tiền tác quyền cao nhất. Tính riêng khu vực phía Nam, tác quyền nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là trên 300 triệu đồng, xếp sau đó là các nhạc sĩ Khánh Đơn, Hoài An, Nguyễn Hồng Thuận và Nguyễn Văn Chung.