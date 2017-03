Nhân chứng lên tiếng

Ông Hải cho biết, theo giấy hẹn, đúng 9 giờ sáng 4-12, những người liên quan trong vụ xô xát sẽ phải đến Công an phường Tân Định đối chất, giải quyết vụ việc.

Nhân chứng: Tưởng đánh giỡn, hoá ra đánh thật!

Chiều tối ngày 3-12, chúng tôi đã gặp ông Nguyễn Hồng Hải để tìm hiểu thêm vụ việc. Trên tay cầm cuộn hồ sơ bệnh án vừa khám xong, ông Hải bức xúc kể lại: Khoảng 4 giờ 45 ngày 2-12, ông đang đứng trước công ty chuẩn bị đưa chị Thái Thị Hồng Tuyên (nhân viên kế toán) đi công việc, thình lình thấy chị Tuyên chạy theo ông Nguyễn Lê Việt Thắng (anh của diễn viên Việt Anh).

Ông Hải đang bức xúc tường thuật sự việc.

Ông Hải đi theo thì thấy hai người đang nói chuyện giấy tờ gì đấy. Đúng lúc đó, diễn viên Việt Anh đi tới và có những lời lẽ xúc phạm ông và chị Tuyên. Ông Hải giận quá đốp chát lại, vậy là Việt Anh... nhảy vào đá. Đang lồm cồm ngồi dậy thì bị ông Thắng lao vào đánh tiếp, khiến ông Hải văng qua bên kia đường.

Một nhân chứng của vụ xô xát, bà Nguyễn Thị Quế (62 tuổi, trú tại 34 Lý Văn Phức, P. Tân Định, Q.1) là chủ quán cơm đối diện con hẻm vào Hãng phim Toàn Phương (33/6 Lý Văn Phức) nói: "Tôi đang ngồi ăn cơm thì nghe cháu tôi bảo có diễn viên điện ảnh nên ra xem. Bất ngờ tôi thấy họ cứ sấn tới chú Hải làm dữ. Thoạt đầu tôi cứ ngỡ họ giỡn nhưng hóa ra đánh thật. Cậu diễn viên bay đá chú Hải cứ như trong phim. Chú Hải thì thấp người làm sao đánh lại cậu diễn viên cao to.

Tôi thấy chú Hải có lấy nón bảo hiểm quơ lại nhưng chẳng ăn thua gì. Mãi đến khi đánh sang đến bên kia đường thì mọi người mới ngăn ra được. Xong thì anh em nhà họ cứ lên xe ô tô mà đi. Người dân ở khu vực này nhiều người nhìn thấy chuyện này, không riêng gì tôi. Tôi thấy cậu diễn viên này hành xử không được. Cậu đấy là diễn viên, là người của công chúng, làm như vậy xấu tư cách lắm. Người xem phim sẽ giảm yêu quý cậu ấy".

Người anh trai: Việt Anh chỉ “can ngăn”

Đề cập đến nguyên nhân vụ xô xát, ông Hải cho biết: "Tôi và anh em nhà họ đâu có dây mơ rễ má gì đến nhau đâu. Công việc cũng chẳng đụng chạm gì vì tôi chỉ là trợ lý chủ nhiệm một bộ phim có diễn viên Việt Anh tham gia thôi. Anh em họ tức giận chuyện gì, với ai, tôi đâu có biết".

Nhân chứng vụ xô xát - bà Quế: "Cậu diễn viên bay đá chú Hải như trong phim".

Bộ phim diễn viên Việt Anh có tham gia cùng Hãng phim Toàn Phương là "Nơi tình yêu bắt đầu", dài 30 tập, hiện chỉ mới quay được gần 1/3. Trong đoàn quay phim này, ông Hải là trợ lý chủ nhiệm. Tuy nhiên, ông Hải một mực khẳng định không có mâu thuẫn gì trong công việc, vì mọi chuyện đều thông qua phó chủ nhiệm hoặc chủ nhiệm, chưa bao giờ làm việc gì trực tiếp với diễn viên Việt Anh.

Lý giải việc tố cáo hành vi 2 anh em diễn viên Việt Anh đánh người, ông Hải nói: "Tôi chỉ muốn làm cho ra lẽ, đòi lại công bằng mà thôi".

Diễn viên Việt Anh

Tuy nhiên, theo thông tin đăng trên Vnexpress tối 3-12 thì ông Nguyễn Lê Việt Thắng - anh trai diễn viên Việt Anh cho rằng, ông mới chính là "đương sự".



"Tôi là người bị anh Hải dùng nón bảo hiểm đánh vào đầu trước. Do đưa tay ra đỡ, tôi bị chấn thương đầu ngón tay. Tối qua, sau khi khám bệnh, tôi cầm giấy chẩn đoán của Bệnh viện Hoàn Mỹ, đến Công an phường Tân Định trình bày và xin được xử lý theo pháp luật", ông Thắng trình bày. Theo ông Thắng, vì bênh vực anh trai nên Việt Anh mới có hành động "can ngăn", tách hai bên ra.

Về phần mình, Việt Anh cho rằng anh "không liên quan nhiều đến vụ việc"?!



Theo Thanh Giang (Gia Đình)