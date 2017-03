Nhãn hiệu thời trang của Bi Rain tuyên bố phá sản

Tháng trước nhãn hiệu thời trang do Bi Rain sáng lập đã tuyên bố phá sản. Six to Five được thành lập vào tháng 2/2009, là nhãn hiệu mà Rain vừa làm nhà thiết kế, vừa làm người mẫu và đồng thời cũng là ông chủ.

Ngay khi khai trương, Rain đã mở tới 10 chi nhánh với mục tiêu tấn công ra thị trường hải ngoại. Chàng ca sĩ Bi Rain. Nguồn: Internet Khá nhiều đại lý tại Nhật Bản và Trung Quốc cũng hoan nghênh sự đột phá này của chàng ca sĩ mắt một mí. Nhiều ý kiến đã cho rằng, việc kinh doanh của Rain sẽ đạt kết quả tốt. Nhưng trái với kỳ vọng của nam ca sĩ đình đám nhất xứ kim chi, việc kinh doanh lại không mấy suôn sẻ. Hiện tại những bộ quần áo mang nhãn hiệu Six To Five được rao bán trên mạng chỉ với giá khoảng 5.000 won (khoảng 80.000 đồng Việt Nam). Theo Lan Phương (Vietnam+)