Nhan sắc mỹ nhân một thời của màn ảnh Việt

Diễm My có gương mặt mang nhiều nét Tây, khác biệt so với các nhan sắc cùng thời. Trong suốt thập niên 1980, lợi thế về vẻ ngoài giúp Diễm My xuất hiện trên hầu khắp các cuốn lịch và được mệnh danh là "Nữ hoàng ảnh lịch". Hiện nay, Diễm My vẫn duy trì được làn da mịn màng, tươi trẻ, dù đã bước vào tuổi ngũ tuần.