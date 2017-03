Nhật Bản rúng động vì ca sĩ khỏa thân

Tsuyoshi Kusanagi nổi tiếng với vẻ đẹp nam tính và rất nhiều lần giành được danh hiệu “Mr Jeans Japan”. Anh là thành viên của SMAP, ban nhạc lớn và được yêu mến nhất trong lịch sử nhạc pop của Nhật. Thế nhưng, cả xứ anh đào sửng sốt khi anh bị bắt lên xe cảnh sát vì tội hủy hoại thuần phong mỹ tục, sau khi khỏa thân rồi gây ầm ĩ ở công viên trung tâm Tokyo. Siêu sao truyền hình và âm nhạc còn hét lên với cảnh sát: "Tôi khỏa thân có gì sai trái chứ” khi họ cố khoác lên người anh một tấm vải.

Những người dân quanh công viên cho biết, Tsuyoshi Kusanagi đã hoàn toàn trần truồng và vứt quần áo khắp công viên. Sau đó, anh ngồi bắt chéo chân trên cỏ và la hét ầm ĩ. Trong buổi thẩm vấn của cảnh sát, Tsuyoshi Kusanagi thừa nhận anh đã uống rượu sochu và bia với hai người bạn ở quán bar gần đó. Tuy nhiên, ngôi sao trẻ không thể nhớ tại sao anh cởi bỏ quần áo. Cảnh sát nghi ngờ Tsuyoshi có thể đã dùng chất gây nghiện. Họ lục soát tư trang và khám nhà anh nhưng không phát hiện chất bị cấm.

Vì nam ca sĩ 34 tuổi rất nổi tiếng nên vụ bắt giữ anh đã gây ảnh hưởng đến cả chính trị. Ông Kunio Hatoyama, Bộ trưởng Nội vụ và Truyền thông đã “nổi trận lôi đình” và dọa sẽ rút Tsuyoshi Kusanagi khỏi chiến dịch tuyên truyền lớn nhất do chính phủ đầu tư.

Từ giữa năm 2006, Tsuyoshi đã được chọn làm gương mặt trọng tâm cho một kế hoạch tốn kém của chính phủ để tuyên truyền cho việc chuyển giao từ truyền thông mặt đất sang truyền thông số. Trong vai trò “đại sứ số”, Tsuyoshi xuất hiện trên hơn 50.000 poster, một triệu cuốn cẩm nang và 128.000 đúp quảng cáo truyền hình. Bộ trưởng Hatoyama tức tối: “Hành động này thật đáng xấu hổ đối với người đang yêu cầu công chúng chia sẻ gánh nặng tài chính với chính phủ”.

Vụ việc kỳ cục này cũng gây hậu quả đến các kế hoạch của truyền hình Nhật. Là một ban nhạc nổi tiếng, các thành viên của nhóm SMAP là những ngôi sao bận rộn nhất Nhật Bản. Tsuyoshi Kusanagi xuất hiện trên rất nhiều show tạp kỹ, hướng dẫn nấu ăn hàng tuần và là gương mặt quen thuộc trên 5 chương trình truyền hình lớn. Nhiều chương trình và quảng cáo có sự tham gia của anh buộc phải hủy bỏ, ảnh hưởng đến chi phí sản xuất và tỷ suất người xem.

Cánh báo chí Nhật Bản hỗn loạn sau khi xảy ra vụ việc. Họ kéo đến công ty quản lý của nam ca sĩ để tìm hiểu thông tin. Người đại diện của Tsuyoshi không còn cách nào khác, chỉ khóc ròng và nói lời xin lỗi.

Hàng nghìn fan trung thành và yêu quý Tsuyoshi trên khắp nước Nhật đều sửng sốt và thất vọng. Họ liên tục gọi điện đến công ty quản lý và cảnh sát để biết thông tin về thần tượng của mình.

Theo một số nguồn tin, cách đây 3 năm, Tsuyoshi cũng đã có lần say xỉn. Sau khi tham gia bộ phim My Life, anh uống say lúy túy và lao ra đường kêu gào. May mắn lần đó có đồng nghiệp đi cùng đã kéo anh về nhà nghỉ ngơi.