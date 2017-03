Nhật Kim Anh: “Tôi cần phải có trách nhiệm với danh hiệu”

Vừa ra mắt “Tiếng vĩ cầm” đã nghe nhiều về “vận hạn” của Nhật Kim Anh trong quá trình thực hiện album vol 5 này?

- Có thể nói, album này là gặp nhiều “tai nạn” ngoài ý muốn nhất, bị trục trặc từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc. Khi chuẩn bị qua Úc lưu diễn và để quay DVD, tôi bị kẹt visa. Khi thực hiện cảnh quay cho ca khúc Tiếng vĩ cầm, êkip làm phim đến một ngôi nhà ma trên Đà Lạt để thực hiện, nhưng cả đoàn làm phim không thể vào được, đành trèo rào vào thì bị chó đuổi, hệ quả là tôi bị …rách váy, trẹo chân.

Tiếp đến đi Nha Trang quay thì trời nắng gắt. Tôi phải trèo lên vách núi cao, gió to thổi bay luôn cái ô và rút cục tôi phải cắn răng chịu đựng giữa cái nắng cháy da thịt.

Vận hạn chưa hết, đến phần hậu kỳ cũng gặp trục trặc. Không hiểu sao khi dựng phim dựng bài nào cũng được nhưng đến bài Tiếng vĩ cầm phải dựng đi dựng lại cả chục lần mới xong. Khâu xuất master là công đoạn lâu nhất, phải mất 4,5 tiếng mới có thể xuất DVD để đi in dập nhưng khi xuất DVD ra kiểm tra lại thì bài nào cũng tốt, riêng bài Tiếng vĩ cầm là bị nhiễu hình và mờ hoàn toàn. Thế là lại phải ngồi 4 - 5 tiếng để chỉnh và chờ xuất lại cái master khác cứ như vậy đến cả chục lần. Tôi và mọi người ngồi dựng đến 5h sáng mà vẫn không xuất được cái DVD nào hoàn chỉnh.

Trục trặc này vừa giải quyết xong lại đến trục trặc khác. Bìa đĩa in sai và bị lem màu, thế là phải bỏ hết tất cả bìa đã in để in lại bìa khác…Phải thừa nhận rằng, dù không phải người duy tâm nhưng sau chuỗi “tai nạn” này tôi đã thắp hương cầu khấn mọi việc suôn sẻ.

Nhật Kim Anh gặp nhiều xui xẻo trong quá trình thực hiện DVD "Tiếng vĩ cầm"





Có vẻ đầu xuôi mà đuôi…không lọt khi vận vào DVD cuối cùng của Nhật Kim Anh. Có rất nhiều ý kiến thắc mắc về cách nói “DVD cuối cùng” của chị?

- Tôi xin đính chính là đây không phải là DVD cuối cùng trong sự nghiệp âm nhạc. Đây chỉ là album cuối cùng tôi kết thúc lời hứa với khán giả rằng “mỗi năm sẽ ra một DVD”. Cho đến thời điểm này tôi đã thực hiện lời hứa được 5 năm nhưng sắp tới tôi không thể tiếp tục vì thực hiện DVD quá vất vả mà tôi lại chỉ có một mình và quá bận rộn với các dự án điện ảnh.

Giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Quốc tế 2010 với vai diễn trong phim “Long thành cầm giả ca” đã trở thành động lực, sự tự tin để chị dấn thêm vào con đường điện ảnh?

- Tôi rất thích công việc diễn xuất và có lúc tưởng như cánh cửa điện ảnh đóng sập trước mắt khi nhiều lần trượt vai và chỉ được giao vai rất nhỏ. Chính vì điều đó tôi hiểu hơn ai hết ý nghĩa của danh hiệu Nữ diễn viên xuất sắc nhất mình giành được tại Liên hoan phim Quốc tế 2010.

Tôi thấy mình cần phải có trách nhiệm với danh hiệu vì chỉ một chút lơ là sẽ tự hủy hoại những gì mình gây dựng. Đó chính là lý do tôi chọn lựa 3 kịch bản thích nhất trong rất nhiều kịch bản phim được mời: Gieo gió (đạo diễn Hà Sơn), Dương Cầm (đạo diễn Xuân Cường – Quốc Hùng), Đôi mắt ân tình (đạo diễn Xuân Cường).

Nữ ca sĩ dành nhiều thời gian cho phim ảnh sau khi đoạt danh hiệu Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại LHP Quốc tế 2010





Một ca sĩ mà được khán giả chủ yếu biết đến qua… các vai diễn trên phim ảnh, chị không e ngại vai trò ca sĩ bị mờ nhạt?

- Đã là người nghệ sĩ được khán giả biết đến và ghi nhận ở bất cứ lĩnh vực gì cũng là niềm hạnh phúc rồi. Tôi không hi vọng cả 2 con đường âm nhạc và phim ảnh đều thành công mà chỉ muốn sống lâu bền với cả 2 con đường này.

Cùng với sự xuất hiện nhiều trên phim, hình ảnh của Nhật Kim Anh cũng ngày càng… nuột nà hơn. Chị nghĩ sao khi người ta nói chị đã đi phẫu thuật thẩm mỹ?

- Tôi xin không trả lời về vấn đề này!

Vậy còn thông tin chị sắp kết hôn? Người được đồn đoán là chồng tương lai của Nhật Kim Anh chính là anh chàng xuất hiện tình cảm cùng chị trong loạt ảnh chụp bên Mỹ?

- Không, đó chỉ là tôi chụp với người bạn. Tôi đã quá quen với những tin đồn và chúng không có ý nghĩa gì cả. Ngay cả một người hiền lành, dễ thương như anh Đan Trường mà còn “dính” tin đồn bị sốc thuốc lắc hay đạo nhạc nữa là…Với những tin đồn, tôi bỏ ngoài tai hết.

Còn chuyện làm đám cưới, tôi đã từng nghĩ đến nhưng giờ đã kết thúc rồi. Từ giờ phút này, tôi trở thành “Nữ thần tự do”.



Đám cưới trong mơ với Nhật Kim Anh còn xa vời khi cô mới chia tay cuộc tình nhiều năm gắn bó (Ảnh: NKA)



Trong một bài trả lời phỏng vấn gần đây, chị có thừa nhận mình đang yêu nhưng phần vì quá bận rộn với công việc, phần thì khoảng cách xa xôi về địa lý nên chị và bạn trai ít có điều kiện quan tâm tới nhau. Đó có phải là nguyên nhân chính dẫn đến chuyện chia tay?

- Khi yêu nhau thì bất cứ hành động nhỏ nào cũng là sự quan tâm, chứ không nhất thiết là cứ phải kè kè ở bên nhau. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến kết cục này nhưng thời điểm hiện tại, tôi không muốn nhắc nhiều đến chuyện tình cảm. Tôi chỉ có thể nói mình đang tự do và vẫn hạnh phúc.

Theo Thu Nguyễn (Dân trí)