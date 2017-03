Nhật Kim Anh từ người giúp việc trở thành ca sĩ

- Chị nhận xét gì về dòng nhạc mà mình theo đuổi?

- Hiện tại, tôi đang đi theo thể loại nhạc thị trường. Nhạc thị trường tuy nói là dòng nhạc dễ dãi nhưng thật ra cũng rất khó. Nó không thể tự tồn tại mà bắt buộc phải đi kèm vũ đạo, nếu có thêm yếu tố sắc đẹp thì sẽ lợi thế hơn nhiều. Vì thế tôi xây dựng cho mình phong cách sôi động, hơi nghiêng về gợi cảm để phù hợp với những bài hát R&B.

- Với dòng nhạc này, chị nhận thấy mình đã thành công đến đâu?

- Tôi nghĩ mình chỉ thành công với bản thân là vượt qua chính mình. Từ hoàn cảnh cùng quẫn khó khăn, bố mất sớm, anh trai bệnh, mẹ đau ốm, bản thân phải đi làm giúp việc, tôi đã vượt lên, dùng giọng hát để kiếm tiền nuôi cả gia đình. Nhưng so với những ca sĩ khác, tôi vẫn chưa thấy mình thành công. Sau gần 10 năm đi hát, tôi thấy cái được lớn nhất của mình là được khán giả TP HCM và các tỉnh xung quanh nhiệt tình ủng hộ. Ngày hôm nay, khi cảm nhận được sự yêu mến đó, tôi thấy mình đã bước thêm một bước dài.

Trong 10 năm đi hát, mọi chuyện không phải khi nào cũng thuận buồm xuôi gió. Nhiều lúc, tôi chán nản và muốn buông xuôi. Có thời gian tôi bỏ hát vì thấy mình tuy có chút khả năng nhưng thiếu hụt nhiều thứ nên hoang mang lắm. Nhưng sau đó lại thấy nhớ sân khấu, và lại trở về với sân khấu.

- Lần này, ra Bắc giới thiệu album, mục tiêu của chị là gì vậy?

- Tôi đang cố gắng chinh phục khán giả miền Bắc. Tôi được biết khán giả miền Bắc rất khó tính, nhất là với dòng nhạc của tôi. Nhưng chính điều đó càng kích thích tôi, vì những gì càng khó khăn mình lại càng muốn vượt qua.

Để thực hiện từng bước điều này, tôi sẽ lưu diễn ở Nghệ An, Hà Tĩnh và các tỉnh miền Bắc trong một khoảng thời gian dài. Cùng với nam ca sĩ Bằng Cường, tôi đang cố gắng khẳng định mình ở thị trường miền Bắc.

- Từ album thứ nhất đến album thứ hai chị thấy mình làm được hơn những gì?

Nhật Kim Anh tên thật là Phan Kim Huê, quê gốc Thanh Hóa. Năm 1992, cả gia đình chuyển vào Vũng Tàu làm ăn, nhưng trên đường đi bị cướp sạch tài sản. Chỉ một năm sau, bố cô mất vì bệnh lao phổi.

Năm 13 tuổi, Nhật Kim Anh lên Sài Gòn đi làm giúp việc cho gia đình cô giáo dạy thanh nhạc Đỗ Anh. Cô bé đã đánh liều xin cô giáo mỗi ngày dạy cô 30 phút thanh nhạc và tiền học phí trừ vào tiền công. Nhờ chăm chỉ luyện tập, năm 16 tuổi, Nhật Kim Anh đã có thể đi hát và xuất hiện thường xuyên tại các tụ điểm ca nhạc của TP HCM như: sân khấu 126, Trống Đồng, Star, Planet, MTV, Điểm hẹn Sài Gòn...

Tháng 6/2007, Nhật Kim Anh ra mắt album CD - VCD vol.1 Chuyện tình nàng KA. Album Vol.1 của cô đã đạt được thành công nhất định với một số ca khúc được khán giả trẻ rất yêu thích như: Thần thoại, Xin hãy tin nhau, 10 phút yêu, Chuyện tình nàng KA...

Ngoài lĩnh vực ca nhạc, Nhật Kim Anh còn được nhiều khán giả biết đến với vai trò là một diễn viên điện ảnh, diễn viên kịch rồi người mẫu ảnh và người mẫu quảng cáo.

Khoảng cuối tháng 7, Nhật Kim Anh và ca sĩ Bằng Cường sẽ tổ chức một liveshow mini mang tên Hội ngộ đêm sao teen tại Nhà hát Bến Thành (TP HCM). Chương trình sẽ có thêm một số khách mời là các ca sĩ đang được yêu mến hiện nay. Toàn bộ số tiền bán vé sẽ dành để ủng hộ các học sinh nghèo hiếu học và trẻ con khuyết tật tại TP HCM.

- Tháng 6/2007, tôi ra album đầu tay Chuyện tình nàng KA. Sau đúng một năm, Lâu đài cát ra mắt người yêu nhạc. Hai album Vol 1, Vol 2 đều do chính tôi tự chọn bài, phác thảo ý tưởng cho kịch bản và biên tập đĩa. Cả hai album đều là câu chuyện tình yêu của Nhật Kim Anh. Vol 1 là mở đầu và Vol 2 là để khép lại mối tình nhiều nước mắt này.

So với Chuyện tình nàng KA, Lâu đài cát có nhiều điều mới lạ, ấn tượng về ca khúc, hòa âm, hình ảnh. Tôi cảm thấy hài lòng hơn rất nhiều từ khâu chọn nhạc đến khâu hình ảnh, bìa đĩa. Bạn biết đấy, với bất kỳ ca sĩ nào,Vol 1 luôn luôn có nhiều bỡ ngỡ và sai sót nhất.

- Để khép lại một tình yêu, Nhật Kim Anh đã làm gì trong Vol 2?

- Vol 2 mang tên Lâu đài cát vì Kim Anh hiểu ra rằng sóng xô thì cát vỡ, tất cả những lời nói hương hoa, nguyện thề mây núi đều chỉ là lời nói gió bay. Tôi muốn có sự thực. Chính vì thế, tôi đã nhờ nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận sáng tác ca khúc chủ đề album, Lâu đài cát. Bây giờ với tôi, tất cả chuyện buồn trong quá khứ đã khép lại rồi.

Tôi làm Vol 1 và Vol 2 để nói về tình yêu của chính mình, sau thời gian gục ngã tưởng không thể đứng dậy được. Những ai từng chứng kiến quá trình trưởng thành vươn lên của Kim Anh thì tưởng nhỏ Kim Anh mạnh mẽ, nhưng thực ra trong tình cảm tôi vô cũng yếu đuối. Khi quyết định đứng dậy, tôi muốn biến thất bại thành thành công và không bao giờ cho phép mình gục ngã một lần nữa.

- Làm Vol 2, đâu là khó khăn lớn nhất mà chị phải đối mặt?

- Với một người có hoàn cảnh như tôi thì khó khăn lớn nhất là tài chính. Tôi mất 300 triệu đồng để thực hiện Vol 2. Để đủ tiền làm album này, tôi đã phải bán đi cả chiếc xe SH của mình. Hiện tôi phải đi diễn bằng taxi, hoặc nhờ người chở.

Mặc dù vậy, tôi sẽ cố gắng để mỗi năm có thể ra một album. Hiện tôi đã bắt tay vào việc chuẩn bị cho Vol 3 ra mắt vào 2009.

- Vậy Vol 3 của chị sẽ như thế nào?

- Vol 3 đã xong khâu chọn nhạc và đang trong thời gian thu âm. Ở Vol 3 này tôi sẽ thay đổi nhạc sĩ, chuyển qua hợp tác với Hoài An. Dòng nhạc Hoài An, theo tôi chững hơn so với Bằng Cường. Sở dĩ có sự thay đổi này vì Nhật Kim Anh bây giờ không còn là ca sĩ teen nữa. Tôi muốn chuyển khán giả qua ăn một món ăn khác vì hẳn ăn hoài một món cũng chán. Tôi sẽ thay đổi chính mình, hướng tới những khán giả có sự hiểu biết hơn về âm nhạc, có nhiều cảm xúc hơn, nhưng tôi tin những ai đã yêu quý Nhật Kim Anh thì sẽ không phân biệt là Nhật Kim Anh hát nhạc nào.

- Phải nói thật, phong cách biểu diễn của chị rất giống với một ca sĩ nổi tiếng từng đoạt giải Cống hiến 2007. Chị nghĩ sao về điều này?

- Tôi biết bạn đang nói đến ai. Rất nghiều người cũng nói tôi như thế. Được ví với một người nổi tiếng như Hồ Ngọc Hà là một điều đáng mừng nhưng thực ra tôi muốn là chính mình. Trước đây, tôi không được may mắn đi theo những gì mình có. Bây giờ, khi đưa được những cái vốn có của mình ra ngoài thì lại phải chấp nhận đi sau một người. Dù thực ra khi tôi bắt đầu đi hát cách đây 10 năm, cô ấy đang là một người mẫu. Tôi không có đủ tiềm lực tài chính nên không nổi tiếng nhanh như Hà. Không có tài chính thì không thể có ăn mặc, có người đào tạo riêng về phong cách cho mình. Tôi đang cố gắng hoàn thiện, làm khác đi chứ không còn là cái bóng của ai nữa.

- Nếu có đầy đủ tài chính, chị nghĩ vị thế của mình sẽ thế nào?

- Nếu có tài chính, tôi chắc chắn đã khẳng định được mình cao hơn so với bây giờ. Cũng có thể là ngang Hồ Ngọc Hà.

- Hình ảnh thì bị đánh giá là giống Hồ Ngọc Hà, còn nghệ danh của chị, nghe na ná như Nhật Tinh Anh. Chị nghĩ sao khi bị nhận xét là ăn theo cái tên này?

- Ngày đầu đi hát, tôi dùng tên thật của mình là Kim Huê nhưng các tỉnh miền Tây chê là quê quê. Năm 2000, công ty Hoàng Đỉnh thấy khả năng của tôi muốn độc quyền và đổi tên tôi thành Nhật Kim Anh. Sau đó, do Hoàng Đỉnh có rất nhiều quy định khắt khe mà tôi còn phải lo nuôi sống gia đình nên tôi đã rời công ty này, tách ra làm riêng nhưng vẫn giữ cái tên làm kỷ niệm.

Đến năm 2002, nhóm 1088 thành lập có tên Nhật Tinh Anh. Mọi người nói tôi cố tình đặt trùng tên để ăn theo sự nổi tiếng của Nhật Tinh Anh, tôi thấy rất buồn. Buồn vì mình không đủ tài chính, không ai đỡ đầu, không nhanh nổi tiếng như họ nên luôn bị nói là ăn theo. Dù vậy, tôi vẫn giữ cái tên này và luôn động viên mình hãy cứ là mình. Hơn nữa, theo tôi, Nhật Tinh Anh là nam, tôi là nữ, nên không liên hệ gì nhiều.

- Đó là một Nhật Kim Anh ca sĩ, còn Nhật Kim Anh diễn viên thì thế nào?

- Thật ra tôi đã bén duyên với nghệ thuật diễn xuất trước cả khi bước vào con đường ca hát. Hiện tôi đã tham gia bốn bộ phim truyền hình và một vở kịch. Đó là các vai: Mận trong Một cơn mê, phim 39 độ yêu, nữ du kích trong Lời thề đất mũi, Lệ Chi trong Những chiếc lá thời gian (phim có Quang Dũng và Jennifer Phạm tham gia) và Kim Huê trong Nữ bác sĩ.

Bản thân tôi chưa tâm đắc vai nào, nhưng thích nhất là vai Mận trong vở Một cơn mê. Tôi tự nhận mình chưa có nhiều kinh nghiệm và chưa lột tả được hết tính cách nhân vật nên chưa thấy hài lòng.

Tôi thích âm nhạc từ nhỏ và âm nhạc đã nuôi sống tôi và gia đình. Nhưng đóng phim cũng là đam mê của tôi. Trong tương lai, tôi mong muốn được đóng nhiều phim hơn nữa và hy vọng mình không đóng những vai bị cưỡng hiếp, có bầu sinh con như những vai trước (cười).

Sắp tới có thể tôi sẽ đóng vai chính trong bộ phim truyền hình dài 50 tập của đạo diễn Phú Hải. Tuy nhiên, chưa ký hợp đồng nên tôi chưa dám nói chắc điều gì.