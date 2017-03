Nhật ký Đặng Thùy Trâm phát hành tại Mỹ

Ngày 11-9, nhật ký Đặng Thùy Trâm đã chính thức được Nhà xuất bản Random House phát hành tại Mỹ với tên Last night I dreamed of peace (Đêm qua tôi mơ thấy hòa bình). Sách được phát hành dưới hai hình thức: bản điện tử (giá 17,95 USD) và sách in (dày 256 trang, giá 19,95 USD).

Ngày 11-9, nhật ký Đặng Thùy Trâm đã chính thức được Nhà xuất bản Random House phát hành tại Mỹ với tên Last night I dreamed of peace (Đêm qua tôi mơ thấy hòa bình). Sách được phát hành dưới hai hình thức: bản điện tử (giá 17,95 USD) và sách in (dày 256 trang, giá 19,95 USD). Sách do dịch giả Việt kiều Andrew X.Pham chuyển ngữ và được Frances Fitzgerald, tác giả từng đoạt giải Pulitzer, viết lời giới thiệu mở đầu. Tạp chí Oprah và tờ New York Times đã có lời bình cho cuốn sách. Tác giả Francine Prose, tạp chí Oprah, viết: “Cuốn sách như một món quà từ người nữ anh hùng đã hi sinh ở tuổi 27 nhưng giọng nói của chị sống lại để nhắc nhở chúng ta về lòng nhân đạo và phẩm chất thanh cao tồn tại bất chấp sự khủng khiếp, hỗn độn của chiến tranh”. Gia đình anh hùng liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm cho biết đã có đại diện nhà xuất bản từ 14 nước mua bản quyền xuất bản cuốn sách. U.LY - <EM>(Theo Tuổi Trẻ)</EM>