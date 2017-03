"Nhật thực" thu về 30 triệu đô la chỉ sau 3 giờ công chiếu

Kết quả này cũng đưa Eclipse vào vị trí kỷ lục doanh thu chỉ sau vài giờ phát hành, đánh bật The Twilight Saga: New Moon, phần 2 của seri phim ăn khách The Twilight, chỉ thu được 26,3 triệu đô la trong lần ra mắt đầu tiên vào tháng 10-2009.

Chuyện tình lãng mạn của hai nhân vật chính trong phim kéo khán giả ồ ạt tới rạp chiếu.

Với một chiến dịch quảng cáo vô cùng rầm rộ, kết hợp việc liên tục tiết lộ các clip và hàng loạt bức ảnh mới của bộ phim, nhà sản xuất phim đã khiến cho khán giả "phát cuồng" lên và nóng lòng chờ đón phần 3 bộ phim.

Đặc biệt, câu chuyện tình tay ba đầy lãng mạn giữa Edward Cullen (Robert Pattinson), Bella Swan (Kristen Stewart) và Jacob Black (Taylor Lautner) chính là điểm thu hút, đánh trúng tâm lí và thị hiếu của giới tuổi teen. Theo như bình luận của tờ New York Times thì Eclipse là bộ phim giải trí có sức mạnh lớn hơn nhiều so với hai phần trước đó và đúng như tiêu đề phim, nó thực sự là những ám ảnh sâu sắc về bóng tối.

Phần 1 của phim đã thu về 392,5 triệu đô la doanh thu trên toàn thế giới, phần 2 The Twilight Saga: New Moon cũng kiếm được 709 triệu đô la. Nhờ bộ phim, năm 2010, cả Robert Pattinson và Kristen Stewart đều có trong danh sách 100 người nổi tiếng có ảnh hưởng nhất thế giới theo bình chọn của tạp chí Forbes. Robert Pattinson cũng kiếm được 17 triệu đô là và Kristen Stewart kiếm được 12 triệu đô la. Riêng tác giả Stephenie Meyer đã thu về 40 triệu đô.

Theo Th.Hà (SGGPO/CNN, Reuters)