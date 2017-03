Nhảy quyên góp tiền cứu bạn

Cứ có nơi nào cho nhảy là các vũ công sẵn sàng đến cùng loa, thùng quyên góp để giúp bạn vượt qua căn bệnh hiểm nghèo.

Những ai từng yêu thích chương trình Thử thách cùng bước nhảy - So You Think You Can Dance hẳn khó quên được chàng trai nhỏ bé điêu luyện trong những bước nhảy hip hop. Đó là Hoa Đức Công, thành viên nhóm nhảy Milky Way (thuộc nhóm Big Toe). Và khi đã cầm trên tay chiếc vé vào bán kết, Công mới giải thích cho khán giả những khối u trên tay mình là hệ quả của sáu năm suy thận độ IV, bởi anh muốn được vào vòng trong bằng chính khả năng của mình chứ không phải nhờ sự thương xót. Nhưng cuối cùng, Công không đi đến cùng chương trình cũng bởi lý do sức khỏe.

Tự mình cố gắng

Công kể, anh bị suy thận độ IV từ năm 16 tuổi, phải chạy thận nhân tạo, lọc máu mỗi tuần. Nhà Công rất nghèo, bố chạy xe ôm, mẹ bán hàng rong. Sau một thời gian dài chữa bệnh, cậu bé 16 tuổi gần như mất hết nghị lực sống. Thế nhưng sau một lần đến xem nhóm nhảy tập, Công lại cuồng chân quay lại với những bước nhảy hip hop… Sáu năm qua, Công vẫn sống, nhảy hip hop và mỗi tuần vào viện từ hai đến ba lần để chạy thận. Công cho biết đã có nhiều người hiến thận cho anh nhưng do chưa đủ tiền ghép thận nên anh chưa dám nhận.

Hoa Đức Công trên sân khấu Thử thách cùng bước nhảy - So You Think You Can Dance. Ảnh: ĐÔNG TÂY

Ngay sau ngày Công rời chương trình Thử thách cùng bước nhảy, anh từng từ chối nhờ báo viết bài kêu gọi giúp đỡ vì muốn mọi người nhìn thấy một Hoa Đức Công lúc nào cũng vui vẻ. Thế nhưng đến những ngày này khi mọi thứ sẽ trở nên vô vọng nếu không được ghép thận thì Công mới chịu chia sẻ về bệnh tật của mình. Qua điện thoại, giọng Công vẫn lạc quan: “Em cố gắng đi tập nhảy vào buổi tối, hip hop giúp cho em khỏe hơn, em cố điều tiết sức khỏe bằng nhảy thôi ạ!... Những người lọc thận sống cao nhất chỉ 10 năm nhưng cũng chưa biết ngày mai ra sao, em chỉ ráng cầm cự thôi. Nhưng bây giờ em nhận ra càng để lâu càng không tốt”.

“Vì em và đời cần nhau!”

Có lẽ khi Công chịu nhận giúp đỡ, bạn bè mới “dám” cùng nhau kêu gọi hỗ trợ cho Công. “Phát súng” đầu tiên xuất phát từ Hà Nội là của vũ công Trần Anh Huy. Huy kêu gọi các vũ công Hà Nội họp mặt các anh em tập trung nhảy nơi đông người để gây sự chú ý cho mọi người. “Chủ nhật này nha các bạn... mình sẽ làm để ủng hộ tinh thần cho Công vượt qua thử thách này” - Trần Anh Huy viết trên Facebook. Không chỉ nhảy, Huy còn kêu gọi người thân, đồng nghiệp quyên tiền cho Công.

Sau Huy, thành viên Nguyễn Toàn Trung của nhóm Milky Way chia sẻ trên Facebook: “Vì em và cuộc đời tươi đẹp này cần nhau! Vì chúng ta cần em!”. Toàn Trung cùng các thành viên nhóm Big Toe và các vũ công Viết Thành, Giang Popper, ca sĩ Ngô Thủy Tiên… đã tập trung vào tối 18-4 tại Refresh Café (quận Cầu Giấy, Hà Nội) để cùng nhảy và quyên tiền cho Công trong chương trình Dance to live. Tiếp sau đó nhóm tiếp tục chia sẻ những status kêu gọi cộng đồng các vũ công cũng như cộng đồng chung cho những đêm diễn tiếp theo. Nhờ đó những chương trình giúp đỡ Công ngày càng lan rộng.

Nhảy vì mạng sống của bạn

Không kém Hà Nội, ở TP.HCM, sức nóng từ những cái tên Lâm Vinh Hải, Quang Đăng… từ chương trình Thử thách cùng bước nhảy đã giúp các vũ công đến được nhiều trường đại học để quyên góp cho Công. Quán quân Thử thách cùng bước nhảy 2012 Lâm Vinh Hải khởi xướng chương trình bằng cách chia sẻ trên Facebook của mình: “Hoa Đức Công là một dancer tài năng và đầy nghị lực… hãy cùng chung tay giúp em ấy, không cần Like, chỉ cần Share cho nhiều người biết. Hải sẽ tổ chức những buổi biểu diễn ngoài đường hoặc tại các nhà văn hóa, trường học để quyên góp tiền cho Công”. Quang Đăng, á quân cuộc thi Thử thách cùng bước nhảy, tâm sự: “Trước đây tụi em chỉ nhảy cho mình, nhảy vì yêu thích hoặc vì mưu sinh nhưng khi nhảy vì mạng sống của bạn thì cảm xúc rất khác”.

Những chương trình quyên tiền cho Công hoàn toàn không phải là chương trình gì lớn lao, chỉ với một cái loa, một thùng quyên góp và các vũ công say mê nhảy. Họ nhảy ở bất cứ đâu có đông người qua lại. Khi biết được những điều này, Công xúc động nói: “Em rất bất ngờ vì sự giúp đỡ của các bạn. Thấy các bạn dốc hết sức cho em được ghép thận, em chỉ muốn khỏe lại để biểu diễn một buổi tri ân mọi người…”.

Và với các vũ công, hành trình “Dance to live” dành cho Công vẫn tiếp tục. Cứ có nơi nào mời nhảy, cho nhảy là họ sẵn sàng đến cùng loa, thùng quyên góp để giúp người bạn bé nhỏ vượt qua căn bệnh hiểm nghèo.

Dự kiến số tiền cần cho ca ghép thận của Công khoảng 500 triệu đồng, hiện số tiền quyên góp cho anh đã được hơn 100 triệu đồng. Các nhà hảo tâm có thể giúp đỡ trực tiếp cho Công qua nhà trọ số 15, ngách 24, ngõ 55, phố Hoàng Hoa Thám, quận Tây Hồ, Hà Nội. Số CMND 012785130, điện thoại 0916605385. Hoặc chuyển khoản qua: - Hoa Đức Công - Ngân hàng Indovina Bank - Số tài khoản: 2019969002. - Hoa Đức Công - Ngân hàng ViettinBank, Chi nhánh Thanh Xuân, Hà Nội - Số tài khoản: 711A55870681. ______________________________________ Hoa Đức Công cùng nhóm Big Toe đã có nhiều giải thưởng về nhảy hip hop như: Giải nhì Juste Debout 2012 - Singapore; Vô Địch popping - Malaysia; Giải nhì R16 2011- Singapore; Vô địch toàn quốc Vũ Điệu Xanh 2011; Giải nhất Floor Killer 2 (2012) - Việt Nam...

QUỲNH TRANG