Nhét phát ngôn gây sốc vào miệng “sao”

Chuyện kể của phóng viên một trang báo điện tử nghe cứ như đùa: Mỗi lần đem ảnh chụp nghệ sĩ tham dự một event, buổi tiệc về tòa soạn là các biên tập viên lại vào cuộc săm soi xem người nổi tiếng nào trong ảnh hớ hênh lộ hàng, hở nách có dấu rạch do nâng cấp vòng một rồi làm thành bài, giật tít giật gân để câu view (lượng truy cập).

Tiêu đề giựt gân với từ khóa câu view

Để gia tăng lượng truy cập, các trang tin không ngại lạm dụng những cụm từ khơi gợi như “thả dáng, lấp ló vòng một, khoe da thịt, buông lơi vai trần, khoe thân, trần tình…” và leo thang mức độ gây sốc cho bạn đọc về scandal đời tư nghệ sĩ. Chẳng hạn, dạo qua một vòng các trang tin điện tử trong hơn một tuần qua, chúng tôi thấy nổi bật là những bài có nội dung và hình ảnh vừa nhảm vừa thô tục: “Ngọc Trinh vs Angela Phương Trinh: Ai mặc đồ lót chuẩn hơn?; Hoa hậu kế nhiệm Ngọc Trinh tung ảnh ăn chơi trác táng; Đàm Vĩnh Hưng: Ngu gì mà không sướng?; Michiyo Phạm Ngà: Trai Việt non kém sex; Việt Tú: Rất sướng, nhưng chỉ nên “hưởng” vừa phải; Không chắc sẹo nách Mai Phương Thúy là do nâng ngực…”

Do áp lực của việc phải đưa tin nóng hổi, trước các đối thủ cạnh tranh và mức độ ép phê cao hơn nên nhiều trang tin gia tăng sức ép cho phóng viên phải đạt chỉ tiêu có tin, bài gây sốc mỗi ngày, thậm chí cập nhật theo từng buổi. Vì vậy mà có trang tin sẵn sàng tường thuật trực tiếp nội dung cuộc họp báo nhằm thanh minh về “chuẩn men” của ca sĩ Cao Thái Sơn trong nghi án là gay và lừa tiền. Đến nay, nhất cử nhất động trên Facebook của ca sĩ này và người có liên quan đều được các trang tin giành nhau cập nhật, dù dư luận đã ngấy đến tận cổ.

Sau phát ngôn gây sốc: “Không tiền cạp đất mà ăn à?” của người đẹp Ngọc Trinh, báo mạng đã đưa cụm từ “cạp đất mà ăn” vào không ít tít tựa báo như một từ khóa câu view. Ảnh: NB

Sau scandal dính vào đường dây bán dâm, người mẫu Hồng Hà “lỡ dại” xuất hiện tại một event chỉ mang tính nội bộ diễn ra ở Cepage Wine Bar. Một số phóng viên tình cờ có mặt ở đó yêu cầu cô cầm cái bảng của mấy PG đứng đón khách để chụp ảnh. Vậy mà ngay sau đó, một loạt báo mạng giật tít Hồng Hà trở lại showbiz và mổ xẻ chuyện cô có được phép xuất hiện trước công chúng với tư cách người mẫu sau khi bị phạt hay không.

Bạn đọc là nạn nhân cuối cùng

Tuy thừa nhận phần lỗi về mình khi bị phạt về tội mặc trang phục hở hang trong đêm nhạc Ngàn sao hội tụ nhưng ca sĩ Thu Minh vẫn ấm ức vì “nhiều phóng viên ảnh bây giờ nhăm nhăm canh me nghệ sĩ sơ hở, chụp ảnh từ phía cánh gà, chụp từ dưới lên để cho ra đời “những bức ảnh phản cảm” và rồi một số tờ báo lập tức cho đăng nó để câu lượng người đọc”. Là một trong những ca sĩ có nhiều scandal nhất thời gian qua, Thanh Thảo phân trần rằng bản thân cô cũng là nạn nhân, vì nhiều phóng viên văn nghệ “canh me” status Facebook của cô để suy diễn, thêm thắt thành bài trên mặt báo.

Trong khi đó, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng thẳng thắn nói: “Nhiều phóng viên đến phỏng vấn tôi và yêu cầu Đàm Vĩnh Hưng phải trả lời sao cho thật cá tính, ngông cuồng và gây sốc tận óc. Nếu thấy tôi trả lời chưa đạt mức độ đó thì các phóng viên, biên tập viên sẽ tự thêm mắm, dặm muối cho đậm đà hơn. Chỉ vì muốn đạt được mục đích có nhiều người đọc, họ vô tình hay cố ý khiến dư luận không hiểu được bản chất vấn đề, tính cách thật của nhân vật, lại càng thêm ác cảm với tôi”.

Mới đây, một loạt trang tin điện tử bị hố nặng khi đồng loạt đăng lại một bài báo về ca sĩ Thủy Tiên bị đảo lộn cuộc sống từ lúc mang thai. Sự thật như lời khổ chủ giãi bày thì đây chỉ là sản phẩm hư cấu hoàn toàn của một phóng viên chứ cô chưa hề công khai chia sẻ chuyện này trên mặt báo. Có lẽ vì quá bức xúc trước việc bị các phóng viên dựng chuyện đã nhiều lần, Thủy Tiên đã nhắn nhủ tác giả bài báo với những lời khá nặng nề: “Bán lòng tự trọng của mình và danh dự của người khác để bỏ vào miếng ăn một ngày thì hết thôi. Dù sao bịa chuyện về người khác cũng là phạm pháp đấy, uổng công em xem anh là bạn”.

Trong lúc cuộc đua “nghệ sĩ lộ hàng, phát ngôn gây sốc” chưa có dấu hiệu ngừng lại, bản thân người nổi tiếng đã nhận ra họ là nạn nhân của báo mạng và cư dân mạng nghiễm nhiên trở thành nạn nhân của nghệ sĩ, của những bài báo kiểu giật gân câu khách. Cứ thế vòng quay của những bài báo giật gân trên các trang tin điện tử khiến người đọc “tẩu hỏa nhập ma”, không biết đâu là “nguồn cội” của mọi sự ồn ào giữa nghệ sĩ và báo mạng.

NGÔ BEN