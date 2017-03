Nhiều ca sĩ biểu diễn trong đêm khai hội Sầm Sơn 2016

Đêm nay (23-4), tại sân khấu quảng trường bãi B, phường Trường Sơn, thị xã Sầm Sơn, Thanh Hóa sẽ chính thức khai mạc lễ hội du lịch Sầm Sơn năm 2016 được truyền hình trực tiếp trên VTV1 - Đài truyền hình Việt Nam với chủ đề “Sầm Sơn bừng sáng tương lai”.



Theo Sở VH-TT&DL tỉnh Thanh Hóa cho biết chương trình chia làm ba phần: Tình biển, Nồng nàn hương biển và Bừng sáng tương lai nhằm phác họa vẻ đẹp thiên nhiên biển Sầm Sơn, tình người, lòng nhân ái của người dân xứ Thanh với đồng bào và đối với du khách thập phương.



Sầm Sơn trước giờ khai hội. Ảnh: Quang Minh

Chương trình với sự góp mặt của nhiều ca sĩ hàng đầu Việt Nam là ca sĩ Mỹ Linh, Trọng Tấn, Hương Tràm, nhóm PB Nationa, DJ Trang Moon, vũ đoàn Dòng thời gian, CLB người mẫu Hà Nội. Kết thúc đêm khai mạc là những màn bắn pháo hoa tầm thấp.

Theo ghi nhận của Pháp Luật TP.HCM lúc 17 giờ chiều nay (23-4), hàng vạn du khách đã bắt đầu đổ về Sầm Sơn khiến nhiều tuyến đường bị tắc. Lực lượng cảnh sát giao thông, lực lượng y tế, thị trường huy động tối đa để đảm bảo an toàn cho du khách khi đến với Sầm Sơn.

Lực lượng an ninh trật tự như CSCĐ, CSGT, lực lượng công an xã, lực lượng bảo vệ đã được huy động đến khu vực sân khấu rất hùng hậu để làm công tác dẹp trật tự và chuẩn bị tốt cho công tác bảo vệ an ninh đêm hội. Các chốt an ninh đã được thiết lập thành nhiều vòng, hàng rào thép gai đã được giăng bao quanh khu vực diễn ra lễ hội.

Chị Nguyễn Thị Thảo, một du khách đến từ Hà Nội, cho biết gia đình chị đã lên kế hoạch về Sầm Sơn du lịch. Chị Thảo cho rằng năm nay công tác tổ chức du lịch của Sầm Sơn đã tốt hơn, đồ ăn thức uống cũng rẻ hơn nhiều so với trước đây. Người làm du lịch cũng thân thiện hơn”.

Đặc biệt luôn có cảm giác an toàn, trong trường hợp bị "chặt chém", chị có thể phản ánh ngay với lãnh đạo thị xã để được xử lý tốt nhất.

Trước đó, trong buổi họp báo ông Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, khẳng định sẽ xử lý nghiêm đối với các cơ sở kinh doanh, nhà hàng “chặt chém” du khách, thậm chí tước giấy phép kinh doanh, đồng thời bảo vệ sự an toàn của du khách đến với Sầm Sơn.



Lượng du khách đổ về Sầm Sơn ngày một đông, CSGT được huy động tối đa tránh tình trạng tắc đường như những năm trước. Ảnh: Quang Minh



Bảng niêm yết giá và số đường dây nóng được gắn ngay trên bãi biển. Nhờ biện pháp này, nạn “chặt chém” ở Sầm Sơn đã giảm. Ảnh: Quang Minh



Du khách có dịp trải nghiệm của ngư dân Sầm Sơn. Ảnh: Quang Minh