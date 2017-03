Nhiều dấu ấn phim ngoại trong 'Giải cứu thần chết'

Đây là lần đầu tiên đạo diễn Giải cứu thần chết thừa nhận phim của mình mang hơi hướng High school musical. Trước đó, anh luôn phủ nhận điều này với lý do tài năng của mình chưa đủ để bắt chước các đạo diễn Hollywood. Trường đoạn ấn tượng nhất của bộ phim là phần ca vũ tập hợp rất nhiều vũ công chuyên nghiệp, với ca khúc do diễn viên chính Minh Hằng thể hiện. Nguyễn Quang Dũng coi đây là bước tập dượt cho việc sản xuất bộ phim ca nhạc đầu tiên của mình trong năm 2009.

Người xem phim cũng dễ dàng nhận thấy bóng dáng của Nữ hoàng rắc rối (Mean Girls) trong bộ phim Việt này. Tương tự như bộ phim đình đám của Lindsay Lohan, Giải cứu thần chết bắt đầu từ câu chuyện chuyển trường của một cô bé, sự cạnh tranh với “hot girl” trong trường về độ nổi và tình yêu bằng những quái chiêu. An An chẳng khác gì Lilo khi mang rắc rối đến cho ngôi trường vốn có kỷ luật rất nghiêm với toàn học sinh giỏi.

Đạo diễn Dũng “Khùng” bật mí, anh rất thích cái tứ cá mập ăn chay của Shark Tale. Chú cá mập trong phim xuất thân từ một gia đình mafia, nổi tiếng hung hãn, độc ác nhưng lại mang tấm lòng nhân hậu. Chính cái tứ này dẫn anh đến ý tưởng về một thần chết không chịu rút hồn người.

So với Nụ hôn thần chết, Giải cứu thần chết có sự thay đổi đáng kể. Một bên là câu chuyện Romeo và Juliet hiện đại, một bên là câu chuyện teen trẻ trung, vui nhộn và lãng mạn. Tuy nhiên, những pha hành động không có gì đột phá so với năm 2008. Vẫn là những cú bay người, dùng chân kẹp cổ hay thần chết ôm nhân vật của mình quay tứ tung hạ địch thủ bốn phía. Theo đạo diễn, các cảnh của Giải cứu thần chết khó hơn rất nhiều và anh không muốn thay đổi vì “thích kiểu đánh võ của những người không biết võ”.

“Giải cứu thần chết là câu chuyện vui vẻ hài hước ngày đầu năm nhưng có lẽ chỉ phù hợp với giới teen bởi nội dung quá nhẹ nhàng, không đọng lại nhiều trong lòng người xem”, người mẫu Ngọc Hà nhận xét sau khi kết thúc buổi công chiếu họp báo.

Phim khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 15/1. Ngoài sự xuất hiện của những gương mặt nổi tiếng như Hồng Nhung, Phương Thanh, Thành Lộc, Siu Black, trong phim còn có phần lên hình của chính Nguyễn Quang Dũng trong vai một thần chết rút hồn.