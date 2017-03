Nhiều điểm bất thường ở bằng đại học của Lý Nhã Kỳ

"Cách đây vài ngày trên một số báo của Việt Nam có đăng thông tin Cục Hợp tác Quốc tế - Bộ VHTTDL công bố hình ảnh về bằng đại học của cựu Đại sứ Du lịch VN Lý Nhã Kỳ.



Với một chút tò mò, vì cũng từng tốt nghiệp tại Đức chưa lâu, tôi có thử tìm hiểu một số thông tin liên quan đến nội dung bằng Đại học này thì thấy có nhiều điểm rất bất thường:

Ngay từ khi ứng cử Đại sứ Du lịch VN nhiệm kỳ đầu tiên,



những nghi vấn về bằng cấp của Lý Nhã Kỳ đã được đặt ra.





1. Thứ nhất, trên bằng ghi rõ Alexander Wiegand Hochschule, DHBW Mosbach. Tuy nhiên như thông tin trước đây, không có cái gọi là Alexander Wiegand Hochschule (trường cao đẳng Alexander Wiegand).

Wika Alexander Wiegand là một công ty sản xuất thiết bị đồng hồ đo áp lực. Công ty này có trường dạy nghề (Fachschule) và liên kết với một số trường đại học (Fachhochschule) để đào tạo dưới dạng vừa học vừa làm cho chính công ty.

Do đó, công ty Wika Alexander Wiegand không thể có chức năng cấp bằng đại học. Bằng phải do trường đại học, cao đẳng cấp. DHBW Mosbach như ghi trên bằng của Lý Nhã Kỳ là một chi nhánh của DHBW - Duale Hochschule Baden-Württemberg, một trường cao đẳng ở Đức.

Tuy nhiên trường DHBW mới chỉ chính thức thành lập vào ngày 1 tháng 3 năm 2009. Tiền thân của trường này trước kia là một trường dạy nghề (Berufsakademie) tên là Staatliche Berufsakademie Baden-Württemberg và kể từ 1/3/2009 mới được chính thức công nhận là Cao đẳng và tuyên bố thành lập.

Nguồn có thể lấy từ wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Baden-Württemberg_Cooperative_State_University) hoặc trong trang web mục lịch sử của trường (http://www.dhbw.de/english/about-us/facts-figures.html). Trong khi đó tấm bằng của Lý Nhã Kỳ được ký vào ngày 12 tháng 2 năm 2004.

Kể cả trong trường hợp Lý Nhã Kỳ bị mất bằng, xin cấp lại bằng mới thì với tên trường DHBW thành lập năm 2009 như thấy trên bằng đã công bố, ngày ký quyết định cấp ghi trên bằng chắc chắn không thể là vào năm 2004 mà ít nhất phải sau ngày 1/3/2009 (ngày chính thức thành lập trường).

2. Thứ hai, có một điểm rất đáng ngờ nữa là trên bằng có xác nhận Lý Nhã Kỳ đã đỗ kỳ thi ngày 12/02/2004. Như vậy, ngày thi và ngày ký quyết định cấp bằng trùng nhau. Thông thường, sau khi thi tốt nghiệp phải chờ một thời gian mới có kết quả.

Từ lúc có kết quả cho đến khi được cấp bằng chính thức cũng phải một thời gian nữa ít nhất là từ vài tháng cho tới một năm (trong thời gian chờ đợi, trường có thể cấp cho một giấy chứng nhận đã tốt nghiệp). Chuyện ngày thi tốt nghiệp và ngày cấp bằng trùng nhau là cực kỳ hy hữu, nếu như không muốn nói là không thể có.



Bằng tốt nghiệp đại học của Lý Nhã Kỳ.



3. Thứ ba, trình độ tốt nghiệp ghi trong bằng là Diplom-Kauffrau, nếu quy đổi ra hiện tại thì tương đương Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chương trình học Diplom ở Đức có chuẩn thời gian là 5 năm (thực tế thì lâu hơn, ai trong vòng đúng 5 năm tốt nghiệp là rất giỏi).

Vấn đề là Lý Nhã Kỳ kỳ sinh năm 1982, tại thời điểm tháng 2 năm 2004 cô Kỳ chưa tròn 22 tuổi. Ở Việt Nam mà chưa đầy 22 tuổi đã có bằng thạc sĩ thì có bất thường không? Xin nói thêm rằng ở Đức chương trình học phổ thổng để lên Đại học là 13 năm chứ không chỉ 12 năm như Việt Nam ta.

4. Theo tôi được biết thì cô Lý Nhã Kỳ sang Đức học từ khoảng năm 16-17 tuổi. Đến năm 21 tuổi có bằng Diplom, như vậy không lẽ cô Lý Nhã Kỳ vào học thẳng Cao đẳng ngay?

Với tất cả mọi du học sinh hoặc học sinh Việt Nam sang Đức tiếp tục học tập thì riêng thời gian học tiếng Đức để có thể nghe hiểu thầy cô giảng dạy cần ít nhất 2 năm học tiếng.

Ví dụ như hiện nay, một người tốt nghiệp tú tài ở Việt Nam muốn sang Đức học cao đẳng - đại học thì cần học hết học kỳ thứ nhất tại đại học ở Việt Nam, sau đó lấy bằng B tiếng Đức (cần ít nhất 9 tháng học cấp tốc) rồi xin visa sang Đức, ôn thi tiếng Đức để thi vào trường dự bị cao đẳng, đại học.

Nếu đậu vào trường này sẽ học thêm một năm dự bị để có đủ vốn tiếng Đức để nghe hiểu giảng viên dạy... Nhìn chung người Việt Nam sang Đức học (không phải ở Đức từ bé 3-4 tuổi) thì không thể vào cao đẳng-đại học trước tuổi 20.

Vậy làm thế nào mà cô Lý Nhã Kỳ có được bằng tốt nghiệp Diplom (tương đương thạc sĩ) trước khi tròn 22 tuổi? Cô Lý Nhã Kỳ phải chăng là thiên tài?

5. Trình độ Diplom ở Đức trước 2008 không thể được cấp bởi các trường dưới cấp đại học (Universität), rất ít trường cao đẳng có thể đào tạo Diplom, hơn nữa văn bằng bắt buộc phải ghi chú Diplom (FH) để phân biệt đại học và cao đẳng.

Khác với Việt Nam, trình độ cao đẳng và đại học ở Đức cách biệt ít nhất 2 năm học. Ví dụ có bằng Cử nhân cao đẳng muốn học lên Thạc sĩ đại học cần học 2 năm chuyển đổi, sau đó mới được bắt đầu học chương trình Thạc sĩ - chưa kể bằng Cử nhân phải loại giỏi. Thế nhưng trong bằng của cô Lý Nhã Kỳ ghi rõ là Diplom-Kauffrau, không hề có (FH)...