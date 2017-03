Nhiều "hạt sạn" ở Lễ hội Văn hóa ẩm thực thế giới 2010

Với 31 gian hàng ẩm thực quốc tế và 31gian hàng từ các tỉnh, thành khắp nước, mức giá phiếu đổi thức ăn chỉ hai mệnh giá 10.000 đồng/phiếu và 30.000 đồng/phiếu, có nhiều sân khấu biểu diễn rối nước, đờn ca tài tử, nhảy sạp, ca múa nhạc dân tộc các nước ngoài trời, có nhiều con rối chào đón du khách…, ban tổ chức lễ hội đã cố gắng và có cách làm hay. Khoảng 1 tiếng đồng hồ đầu tiên khi gian hàng ẩm thực vừa bắt đầu đón khách, du khách hồ hởi, vui vẻ, hài lòng vì thức ăn phong phú, không phải chen lấn, họ có thể chọn mua những món ăn vừa túi tiền, hợp sở thích…

Thiếu hàng, ẩm thực thành ăn vặt

Lượng người ở lễ hội tăng vọt, tất cả quầy hàng đều đông kín người mua, chỉ chưa đầy 2 tiếng sau, thức ăn ở các quầy gần như hết sạch. Có gian hàng như Kon Tum với món thịt bò nướng kiến vàng đã hết hàng lúc 18 giờ. Khách vẫn đổ về lễ hội đông nghịt. Dòng người chen nhau đi lên đi xuống gần như chỉ để nhìn nhau và ngơ ngác hỏi nhau về thức ăn. Đa số khách từ các tỉnh xa đổ về phải chịu nhịn đói vì hết đồ ăn. Vậy nên ngay cả những thùng bán kem dọc đường cũng cháy hàng.

Du khách chen chúc mua đồ ăn tại lễ hội. Ảnh: HB

Khi du khách chen nhau giành mua thức ăn, nhiều gian hàng bắt đầu có cách hành xử phi văn hóa. Chuyện kiểm soát chất lượng món ăn bị thả nổi. Tương mù tạt dùng với xúc xích Đức - một vị quan trọng làm nên giá trị món ăn này đã hết, gian hàng thực phẩm Đức vẫn bán xúc xích nướng. Không còn sự lựa chọn vì nguồn đồ ăn đã cạn, có du khách nước ngoài đã cầm luôn chai tương, đưa cán muỗng vào vét từng chút tương còn sót lại. Quầy hàng Bình Phước, món bún cá giá 30.000 đồng/phần hết cá, nhân viên bán bún với giá 10.000 đồng/phần. Có quầy hàng thì hết cơm, bán thức ăn không; có quầy hết thức ăn, bán cơm không… Chẳng còn phong thái món ăn ở một lễ hội ẩm thực đẳng cấp quốc tế mà chỉ còn lòng tham bán hết hàng tồn đọng. Tưởng rằng những chuyện trên chỉ xảy ra ở đêm khai mạc, vì trời mưa, ban tổ chức không kiểm soát được. Ngày hôm sau tình hình còn tệ hơn với việc nâng giá khi hiếm hàng. Một cây xúc xích Đức được nâng giá thành 30.000 đồng so với giá 20.000 đồng tối hôm trước. Giá một tô bún không cá của Bình Phước không còn 10.000 đồng mà đã nâng thành 20.000 đồng... Một gia đình đã thuê xe từ Long Khánh (Đồng Nai) lên lễ hội vì thấy thông tin trên báo chí hay quá. “Đến đây lúc 19 giờ tối, vì tưởng lễ hội còn đến 2 giờ sáng nên nhà tôi đi mướn phòng, tắm rửa. Đến 20 giờ lại đây thì không còn gì ăn. Nhà tôi đến lễ hội này để ăn thịt “lừa”. Nhiều người còn bực hơn nhà chúng tôi. Họ đã mua phiếu rồi mà không có đồ ăn, trả lại thì người bán không nhận” - gia đình này bức xúc.

Tận thu, lễ hội thành chợ búa

Ban tổ chức đã quảng cáo trước giá chỉ 10.000-30.000 đồng/phần nhưng thực tế mức giá bán quá cao. Trong không gian độc quyền của lễ hội, du khách bị “nhốt” trong đoạn đường dài 3 km, một ly nước mía hay nước sâm bán giá 10.000 đồng, một lon bia bất kể là 333 hay bia ngoại giá 20.000 đồng, một miếng thịt quay be bé giá 15.000 đồng, há cảo 10.000 đồng/viên, cơm gà 80.000 đồng/dĩa, bún riêu bình thường 30.000 đồng/tô… Món ăn nước ngoài cũng có giá trung bình 50.000-100.000 đồng/món. Khi du khách than phiền giá mắc quá, nhiều đại diện gian hàng cho biết thực phẩm nấu ăn đều do ban tổ chức cung cấp, giá do ban tổ chức đưa ra, toàn bộ tiền bán hàng ban tổ chức thu, các đơn vị tham gia chỉ nấu nướng. Một số gian hàng cũng than phiền ban tổ chức đã không cung cấp đủ gia vị. Nhiều món ăn như rêu nướng, nấm nướng, cooktail nếp cẩm… được quảng cáo nhưng đã không được bán hay bán rất ít ở lễ hội.

Rõ ràng, ý tưởng và mục tiêu giới thiệu, tôn vinh giá trị văn hóa ẩm thực là đáng hoan nghênh nhưng ban tổ chức Lễ hội văn hóa ẩm thực thế giới 2010 đã không thực hiện được ý muốn tốt đẹp và tầm vóc lễ hội quốc tế. Cách buôn bán vặt vãnh, vét mót, tận thu mang tính chợ cũng không phù hợp với một lễ hội văn hóa.

Chợ giày giảm giá nằm trong lễ hội Quầy bán giày dép trong lễ hội ẩm thực. Ảnh: HB Để tranh thủ nguồn thu, ban tổ chức đã xếp thêm một cái hội chợ be bé bán đủ thứ quần áo, nồi chảo, bếp điện Trung Quốc, giày dép xen lẫn các gian hàng của các tỉnh triển lãm lễ hội. Đáng trách là một số thanh niên tình nguyện phục vụ lễ hội bị phân công bán hàng miễn phí cho cả những gian hàng hội chợ này.

TÂM KHANH