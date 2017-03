Nhiều hoạt động dành cho phái nữ

Ngày 5-3, Nhà văn hóa Phụ nữ tổ chức chương trình đặc biệt tại Khu công nghiệp Tân Bình (TP.HCM) từ 16g-20g30, gồm karaoke "Thanh niên công nhân - hát với nhau", chuyên đề "Yêu sao cho đúng" (báo cáo viên: chuyên viên tâm lý Lý Thị Mai), ca nhạc Giai điệu yêu thương phục vụ và tặng quà nữ công nhân có hoàn cảnh khó khăn.



Cùng ngày, lúc 17g tại Nhà văn hóa Thanh niên (TP.HCM) sẽ diễn ra buổi khai mạc triển lãm ảnh Xinh tươi VN (triển lãm kéo dài đến ngày 12-3 - do nhà văn hóa phối hợp với nhóm V.Music thực hiện). Triển lãm trưng bày hơn 100 bức ảnh chụp 100 phụ nữ VN trong tà áo dài trắng.



Ban tổ chức cho biết sau triển lãm tại Nhà văn hóa Thanh niên, những bộ ảnh này sẽ tiếp tục được triển lãm tại Nhà văn hóa Phụ nữ TP.HCM, các trường đại học và trung tâm văn hóa ở một số thành phố lớn. Lúc 19g30 cùng ngày tại hội trường A Cung văn hóa Lao động sẽ diễn ra chương trình thơ nhạc Ngày của em do tạp chí Nghề Báo phối hợp với cung văn hóa tổ chức.



Ngày 6-3, chương trình ca nhạc định kỳ Âm nhạc tỏa sáng chủ đề Thế giới hoa hồng do Hội Âm nhạc, NVH Thanh niên (TP.HCM) và VTV9 phối hợp tổ chức sẽ diễn ra lúc 9g với nhiều bài hát về phái nữ. Vào cửa tự do.Hội thi cắm hoa chủ đề Rạng rỡ mùa xuân sẽ diễn ra ngày 7-3 tại Nhà văn hóa Phụ nữ.



Ngày 8-3 nơi đây sẽ khai mạc triển lãm ảnh Nụ cười phụ nữ của nghệ sĩ nhiếp ảnh Duy Anh, tổ chức tọa đàm "Phụ nữ ngày nay và vấn đề giữ gìn hạnh phúc gia đình", đặc biệt chiếu phim miễn phí Cánh đồng bất tận tại hội trường lúc 16g30 và 18g30.



Công viên văn hóa Ðầm Sen cũng chào mừng ngày 8-3 với các hoạt động: Phố nàng với khu vực làm đẹp hoàn toàn miễn phí cho nữ giới, chương trình hài đặc biệt chủ đề Tất cả là hoa hồng, chương trình ca nhạc Quà tặng hoa hồng...





Theo LINH ĐOAN (TTO)