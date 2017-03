Nhiều lời chào mời bán...giấy phép karaoke

UBND TP.HCM đã giao Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tham mưu về mặt chuyên môn trong vấn đề cấp mới giấy phép kinh doanh karaoke. Sở đã làm báo cáo tham mưu và trình UBND TP từ khá lâu. Chuyện giải quyết vấn đề ra sao, duyệt hay không duyệt thuộc thẩm quyền của UBND TP.HCM. Những lời rao bán giấy phép kinh doanh karaoke trên mạng là những lời rao bán giấy phép giả. Ông VÕ TRỌNG NAM, Trưởng phòng Quản lý nghệ thuật (Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch TP.HCM) TP.HCM không cấm mà chỉ hạn chế cấp mới giấy phép kinh doanh karaoke. Về quy hoạch, không phải thành phố không làm mà là làm chậm, thận trọng vì karaoke là lĩnh vực nhạy cảm. Không thể chiều theo quy luật thị trường để bàn tay vô hình điều khiển mà phải có bàn tay nhà nước là chủ yếu. Làm sao biết được nhu cầu hát karaoke của người dân TP.HCM đến đâu... Trong điều kiện hiện nay, chúng ta chỉ có cách quản lý như vậy vì chúng ta thiếu luật, nếu thả nổi sẽ loạn. Nếu làm đúng là phải có những mô hình hát karaoke điển hình ở các trung tâm văn hóa, hướng dẫn giáo dục người dân thế nào là hát karaoke. Không thể để karaoke tự do phát triển để lấy lợi nhuận nhanh như ngành du lịch Thái Lan… Ông VÕ VĂN SEN (Đại biểu HĐND TP.HCM) Hát karaoke là nhu cầu giải trình bình thường, vui vẻ, bổ ích; tạo niềm vui cho gia đình, cộng đồng. Bản thân tôi, kể cả sinh viên, doanh nhân, trí thức, khách quốc tế… cũng thích hát karaoke. Do đó, loại hình giải trí này nên phát triển, kèm theo những quy định ràng buộc. Nếu có những hệ lụy liên quan đến karaoke thì không phải là lỗi của karaoke mà chính là lỗi của người kinh doanh hoạt động karaoke, của cơ quan quản lý. Nếu không cấp mới giấy phép karaoke sẽ nảy sinh nhiều hiện tượng tiêu cực. Quy hoạch, quản lý hoạt động karaoke là việc trong tầm tay của cơ quan chức năng, do vậy cần giải quyết sớm việc cấp giấy phép karaoke. Nếu TP.HCM không cấp mới giấy phép karaoke thì người dân sẽ đặt nhiều câu hỏi cho cơ quan chức năng trong công tác quản lý. Ông ĐẶNG VĂN KHOA (Đại biểu HĐND TP.HCM) HÒA BÌNH - TRẦN NGỌC ghi