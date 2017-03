Nhiều nơi khai hội mùa xuân

Về dự lễ khai hội chùa Bái Đính (xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, Ninh Bình), Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Nguyễn Thị Thanh đã đánh trống, khua chiêng chính thức khai hội. Đồng thời, hai vị đã cùng với nhân dân và du khách dâng hương, tham gia nghi lễ thả chim phóng sinh, cầu nguyện cho quốc thái dân an, mọi người có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Suối Yến tấp nập đò đưa du khách về với lễ hội chùa Hương. Ảnh: TTXVN

Chùa Bái Đính lưu giữ nhiều kỷ lục Việt Nam

Chùa Bái Đính có lịch sử hơn 1.000 năm tuổi, đã từng là nơi vua Đinh Tiên Hoàng lập đàn tế trời cầu cho mưa thuận, gió hòa. Nơi đây cũng đã được vua Quang Trung chọn để thực hiện nghi lễ tế cờ, động viên quân sĩ trước khi tiến ra Thăng Long đại phá quân Thanh xâm lược.

Ngay trong ngày khai hội đã có hàng vạn du khách thập phương về dâng hương, chiêm bái cảnh quan ngôi chùa lớn nhất khu vực Đông Nam Á, hiện đang lưu giữ nhiều kỷ lục Việt Nam. Gồm có: Chuông đồng lớn nhất nặng 30 tấn; pho tượng Phật Thích ca Mâu ni bằng đồng nặng 150 tấn; bộ tượng Tam thế bằng đồng lớn nhất, mỗi pho nặng 50 tấn; có hành lang La Hán dài nhất với 500 vị... Lễ hội chùa Bái Đính sẽ diễn ra đến hết mùa xuân.

18 vạn lượt du khách trảy hội chùa Hương

Sáng 5-2, tại sân chùa Thiên Trù thuộc Khu di tích danh lam thắng cảnh Hương Sơn (Mỹ Đức, Hà Nội) đã diễn ra lễ khai hội chùa Hương năm Giáp Ngọ 2014. Theo ban tổ chức lễ hội, tính đến trước ngày khai hội, chùa Hương đã đón khoảng 12 vạn lượt du khách, Phật tử đến lễ Phật, trẩy hội. Ước tính trong ngày hôm qua có thêm khoảng 6 vạn lượt du khách.

Ngày khai hội chùa Hương đã không xảy ra tắc đường; an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường được bảo đảm. Trong ngày khai hội không có cảnh ăn xin, bói toán, bài bạc. Những người làm dịch vụ gánh thuê đồ đạc cho du khách đều được công an nắm vững lai lịch, tránh tình trạng lộn xộn như những năm trước. Một trong những nét mới của lễ hội chùa Hương năm nay là du khách đã có ý thức hơn trong việc đặt tiền lẻ công đức đúng nơi quy định, không để bừa bãi như những năm trước.

Ngoài ra, các hàng quán kinh doanh trong Khu di tích danh lam thắng cảnh Hương Sơn ngăn nắp, gọn gàng hơn. Việc bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm được các chủ cửa hàng kinh doanh ăn uống ý thức hơn, cụ thể là thực phẩm (trong đó có cả thịt gia súc tươi) được bày bán trong tủ kính...

Hội vật truyền thống làng Thủ Lễ

Hội vật diễn ra tại đình làng Thủ Lễ, thị trấn Sịa (huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế). Năm nay thời tiết thuận lợi nên từ sáng sớm, hàng ngàn người dân và du khách đến tham dự và cổ vũ cho hội vật.

Sau phần nghi lễ tôn nghiêm trong nội điện của đình làng, hội vật chính thức bắt đầu với khoảng 50 đô vật nam, nữ đủ các lứa tuổi thanh, thiếu niên. Theo quy định, người thắng cuộc phải vật ngã ngửa đối phương, làm cho lấm lưng trắng bụng và người thua bị loại trực tiếp. Các tay vật phải hạ liên tiếp ba đối thủ mới được vào vòng bán kết, chung kết.

Cụ Phan Mậu Phiên năm nay đã ngoài 90 tuổi cho biết: Tuy là cuộc thi để phân định người thắng thua nhưng hội vật truyền thống làng Thủ Lễ về ý nghĩa là lễ hội truyền thống, nhằm đề cao tinh thần thượng võ, rèn luyện thân thể và ý nguyện cho một năm đầy may mắn, thành công. Hội vật được tổ chức vào dịp tết Nguyên đán hằng năm, tạo một sân chơi hấp dẫn cho người dân trong dịp đầu xuân năm mới.

QUANG ÂN