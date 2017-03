"Nhiều NXB không biết mặt mũi cuốn sách đã in"

Từ 6/11 đến hết năm 2008, Cục Xuất bản – Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tiến hành tổng kiểm tra 55 NXB trên cả nước nhằm rà soát lại hoạt động XB thời gian qua để chấn chỉnh lại hoạt động trong thời gian tới. VietNamNet đã có cuộc trao đổi với bà Đỗ Kim Thịnh – Phó Cục trưởng Cục XB về đợt tổng kiểm tra này.

Cục chỉ hậu kiểm nếu phát hiện sai phạm

Bà có thể cho biết nội dung cụ thể của hoạt động kiểm tra 55 NXB trên cả nước của Cục XB lần này ?

Đây là một đợt tổng kiểm tra có quy mô rộng lớn nhất và toàn diện nhất từ trước tới nay trong hoạt động quản lý xuất bản.

Thời gian tiến hành kiểm tra 55 NXB trên cả nước từ 6/11 cho tới hết năm. Lý do và mục đích của cuộc tổng rà soát lần này là thực hiện kết luận của hội nghị sơ kết 3 năm về việc thực hiện chỉ thị 42 về nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản, xây dựng cơ chế chính sách đặc thù trình chính phủ xem xét, quyết định, đồng thời chấn chỉnh những sai phạm nếu có.

Hoạt động xuất bản thời gian qua có một bước ngoặt rất lớn là bước từ cơ chế bao cấp sang cơ chế thị trường nên tất yếu có những thay đổi cho phù hợp nhưng cũng phát sinh nhiều khó khăn vướng mắc cho các NXB trong đó có việc làm thế nào để vừa thực hiện được nhiệm vụ chính trị vừa đảm bảo được hiệu quả kinh tế.

Trong cuộc chuyển đổi này, nhiều NXB thực hiện tương đối tốt nhưng cũng có một số NXB lúng túng nên đã có những biểu hiện lệch lạc ví dụ như chúng ta thấy xuất hiện hiện tượng vi phạm bản quyền, liên kết giữa NXB và bên ngoài không tuân thủ những quy định của pháp luật. Những vi phạm đó là biểu hiện của việc chạy theo lợi nhuận thuần tuý, không đảm bảo cân đối được giữa hai nhiệm vụ. Việc này có cả nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan và chúng ta cần phải xem xét toàn diện.

Chuyến đi lần này của đoàn vừa kiểm tra nhưng đồng thời cũng khảo sát xem các NXB còn gặp phải khó khăn vướng mắc gì. Nhìn chung, cho đến giờ này có rất nhiều kiến nghị từ các NXB, tập trung chủ yếu ở 4 điểm là: Cơ sở vật chất, trang thiết bị hoạt động; biên chế tổ chức; cơ chế chính sách và chế tài xử phạt..

Những kiến nghị này cũng biểu hiện sự lúng túng của các nhà xuất bản trong thời gian qua. Lấy ví dụ như hoạt động XB được tổ chức dưới dạng đơn vị sự nghiệp có thu thì cơ quan chủ quản ít nhất phải tạo kinh phí hoạt động ban đầu nhưng nhiều NXB phải tự trang trải hoàn toàn, vừa phải tuân theo tôn chỉ mục đích, định hướng của Nhà nước nên gặp khó khăn, một số NXB chạy theo thị hiếu của thị trường dẫn đến sai phạm. Sự thiếu đồng bộ về cơ chế gây ra rất nhiều sự lộn xộn trong hoạt động xuất bản thời gian qua.

Trong những NXB đã kiểm tra, Cục đã phát hiện ra sai sót nào chưa, thưa bà?

Theo quy trình XB thì trước khi phát hành, các NXB phải nộp lưu chiểu và Cục chỉ hậu kiểm nếu phát hiện sai phạm thì sẽ có hình thức xử lý phù hợp. Đợt này chúng tôi tập trung vào việc đánh giá toàn diện năng lực hoạt động, mô hình tổ chức của các NXB như nhân sự, vốn, trụ sở và cả quy trình xuất bản.

Những NXB Cục đã kiểm tra được đánh giá là tương đối “lành” bởi họ ít liên kết với bên ngoài nên ít có ít sai phạm ?

Những sai phạm chủ yếu nằm trong hoạt động liên kết thì chúng ta đã có quy chế về liên kết rồi nếu phát hiện sai phạm cứ theo đó mà giải quyết. Điều 14 của luật xuất bản đã quy định rõ quyền và trách nhiệm của NXB, giám đốc NXB phải chịu trách nhiệm về ấn phẩm của NXB trước pháp luật.

Vậy Cục đã có biện pháp gì để ngăn chặn những sai phạm, không để xảy ra rồi mới xử lý?

Mình quản lý nhà nước là quản lý bằng các văn bản pháp luật và việc đó đòi hỏi tiếp tục hoàn chỉnh hệ thống văn bản pháp luật có liên quan đến lĩnh vực này chứ chạy theo các vụ việc cụ thể thì không giải quyết được vấn đề gì?

Luật xuất bản nước ta quy định “Nhà nước không kiểm duyệt tác phẩm trước khi xuất bản”(Điều 5), vì vậy trước hết phải nâng cao trách nhiệm của các NXB, sự kiểm tra, hướng dẫn của cơ quan chủ quản NXB, vai trò hậu kiểm và xử lý vi phạm của cơ quan quản lý nhà nước.

Không thể giải quyết sách in nối bản trong thời gian ngắn

Thời gian qua, hiện tượng sách lậu từ các nguồn như sách giả, sách in nối bản cũng gây ra rất nhiều nhức nhối, lộn xộn trong hoạt động XB. Cục xử lý hiện tượng này như thế nào?

Hiện tượng đó là có chứ không phải là không. Hiện nay, Cục đang phối hợp với công an và thanh tra xây dựng một thông tư về phối hợp giữa các cơ quan nhà nước để chống in lậu. Cục XB phải phối hợp với công an và thanh tra. Khi đã phát hiện ra rồi thì chế tài xử phạt phải tương thích đối với những sai phạm. Việc phát hiện in nối bản rất khó nên đòi hỏi chấm dứt ngay lập tức trong một thơi gian ngắn là không khả thi, mà phải kiên trì trong một thời gian với sự vào cuộc của nhiều lực lượng.

Chế tài xử phạt cũng hết sức rõ ràng trong nghị định 56: Phạt tiền từ 5tr – 15tr đồng nếu in quá từ 50 đến 500 bản. Nhưng xử như thế này vẫn nhẹ và không đủ sức răn đe. Nhưng sửa đổi Nghị định này phải do cấp có thẩm quyền quyết định, sau khi sửa Luật xử phạt vi phạm hành chính.

Việc quản lý những nhà sách quốc doanh trong hệ thống phát hành của Cục thì tương đối dễ dàng, nhưng việc quản lý các nhà sách tư nhân thì sao, thưa bà?

Luật pháp hiện hành không có phân biệt nhiều giữa nhà sách quốc doanh với tư nhân. Trên thực tế, phát hành sách quốc doanh đã cổ phẩn hóa hẩu hết. Các đơn vị này chỉ cẩn đăng ký kinh doanh với các Sở Kế hoạch và đầu tư là có thể hoạt động. Vì vậy, trên thực tế vai trò quản lý theo địa bàn mới là yếu tố quyết định.

Thời gian qua, một số NXB địa phương đã có những vi phạm tương đối nghiêm trọng và chuyện này rất dễ xảy ra nữa nếu như không có sự phát giác của báo chí và các cơ quan truyền thông. Cục sẽ quản lý như thế nào đối với các NXB này?

Nhà xuất bản địa phương có cơ quan chủ quản là chính địa phương. Luật xuất bản tại điều 13 quy định về quyền hạn và nhiệm vụ của cơ quan chủ quản rất rõ ràng. Điều 14 quy định về quyền và trách nhiệm của NXB cũng rất rõ. Cần nhắc lại rằng quản lý cũng phải theo luật pháp

Như vậy chúng ta vẫn phải chờ đến khi có vi phạm thì mới xử lý chứ không ngăn chặn trước được?

Khi xảy ra sai phạm, Cục sẽ yêu cầu cơ quan chủ quản và bản thân NXB phải tự xử lý trước. Nếu vi phạm quá nặng thì Cục xuất bản và Thanh tra của Bộ sẽ vào cuộc.

Không thể phủ nhận được những đóng góp của các đơn vị liên kết xuất bản nhưng hoạt động này cũng gây ra một số lộn xộn thời gian qua. Cục sẽ quản lý hoạt động này như thế nào để tránh xảy ra những sai phạm ?

Trong cơ chế thị trường hiện nay việc liên kết xuất bản là tất yếu nhưng vấn đề là quản lý làm sao thật tốt tác phẩm liên kết. NXB phải có trách nhiệm đến cùng chứ không thể thiếu trách nhiệm như thời gian vừa rồi. Rõ ràng khi nộp bản thảo thì không có một truyện ngắn A nhưng khi lên bản can thì họ đưa thêm vào. Nếu như NXB có trách nhiệm đến cùng thì sẽ không có chuyện đó xảy ra. Đó là bài học cho các NXB phải có trách nhiệm với xuất bản phẩm của mình. Nhiều NXB thậm chí không biết mặt mũi cuốn sách ra sao, thiếu trách nhiệm buông lỏng hoạt động liên kết. Cần phải sớm chấm dứt chuyện thiếu trách nhiệm này.

Xin cảm ơn bà!