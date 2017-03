Nhiều ứng viên sáng giá tại cuộc thi Piano quốc tế

So với cuộc thi lần thứ nhất diễn ra cách đây hai năm, concours lần này giảm về lượng thí sinh và quốc gia đăng ký dự thi nhưng được chú trọng hơn về mặt chất lượng. Các tác phẩm dự thi đã được bổ sung với những đòi hỏi cao hơn trước. Thí sinh tại vòng III bảng B và C được chơi với dàn nhạc (trước đây chỉ dành cho thí sinh bảng C). Đây là điểm vượt trội hơn các cuộc thi âm nhạc trong khu vực.



Các thí sinh sẽ chọn một trong 9 concerto cho piano và dàn nhạc do Ban tổ chức đề ra. Nhạc trưởng nổi tiếng Jacek Rogala người Ba Lan sẽ sang Hà Nội làm việc hai tuần với Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam để hỗ trợ các thí sinh. Phương tiện dành cho thí sinh sử dụng tại cuộc thi cũng đạt chuẩn quốc tế.







NSND Đặng Thái Sơn trao học bổng cho ba thí sinh Việt Nam trong đó có Lưu Hồng Quang (thứ hai từ trái sang) tại cuộc thi Piano quốc tế lần thứ nhất năm 2010.



Theo Huy Phạm (VNE)



Ban giám khảo gồm các nhà sư phạm, nghệ sĩ biểu diễn nổi tiếng đến từ các quốc gia có nền âm nhạc phát triển như Pháp, Mỹ, Ba Lan, Macedonia, Hàn Quốc, Nhật Bản. Trên tư cách Chủ tịch danh dự - Giám đốc nghệ thuật, NSND Đặng Thái Sơn thống nhất với Ban giám khảo cách chấm điểm theo quy chuẩn quốc tế. “Mặt bằng chung của các thí sinh năm nay rất tốt. Nhiều em ở trình độ B có thể đánh trình độ C trước đây. Thí sinh quốc tế đăng ký tham dự đều là các gương mặt tiêu biểu ở nước họ. Thí sinh Việt Nam cũng hào hứng hơn, từ việc chỉ có đại diện Hà Nội cách đây hai năm, năm nay, TP HCM và Huế cũng cử người tham gia tranh giải” - NSND Trần Thu Hà, Chủ tịch Hội đồng giám khảo, cho biết.Đây là cuộc thi piano chuyên nghiệp duy nhất tại Việt Nam hiện nay, được giới chuyên môn quốc tế đánh giá là đạt chất lượng tầm trung. Cuộc thi chia làm ba bảng: bảng A (từ 10 - 13 tuổi), bảng B (từ 14 - 17 tuổi), bảng C (từ 18 - 25 tuổi). Hiện cuộc thi đã đăng ký là thành viên của tổ chức Alink-Argerich Foundation và được đăng tải thông tin rộng khắp để các thí sinh nước ngoài biết đến.