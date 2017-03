"Nhìn 4” của Lê Châu Đạo đoạt huy chương vàng ảnh Quốc tế

Bức ảnh Nhìn 4 (Look at 4) của nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Châu Đạo (sinh năm 1960 tại thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) vừa đoạt huy chương vàng tại cuộc thi ảnh quốc tế “21th Singaporephotoart exhibitionphotography 2009” do Hội nhiếp ảnh nghệ thuật Singapore (Photo Art Association of Singapore – PAS) tổ chức.

Đây là huy chương vàng quốc tế thứ hai của Lê Châu Đạo trong năm nay. Trước đó, vào tháng 8-2009, bức ảnh Nhìn (Look at) của nghệ sĩ này đã đoạt huy chương vàng tại cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật quốc tế “The 7th international salon of pictorial color prints", tổ chức tại Hong Kong. Bức ảnh Nhìn 4 của Lê Châu Đạo Nằm trong series ảnh Nhìn được Lê Châu Đạo bấm máy vào tháng 11-2008 khi đi sáng tác ở một buôn làng thuộc huyện An Khê (tỉnh Gia Lai), Nhìn 4 là một trong 8 huy chương vàng được PAS trao trong 208 bức ảnh của 102 tác giả đến từ 30 nước và vùng lãnh thổ được chọn treo tại cuộc thi nói trên. Theo ĐĂNG TRÌNH (SGGP)