Nhóm 365 bất ngờ ra album dù bận đóng phim

Đây được xem là điều bất ngờ bởi thời gian qua các thành viên của nhóm 365 chủ yếu tập trung phát triển các sản phẩm solo và tham gia đóng phim Tấm Cám: Chuyện chưa kể.





Cho đến hiện tại, sau năm năm, nhóm 365 đã khẳng định được vị trí trong thị trường âm nhạc Việt Nam. Album It’s 365 gồm bảy ca khúc trong đó có ba ca khúc do nhóm thể hiện và bốn ca khúc do bốn thành viên solo. MV Và như thế là câu chuyện viễn tưởng với tình yêu của chàng trai Trái đất và cô gái ngoài hành tinh do đạo diễn trẻ Đinh Hà Uyên Thư thực hiện.