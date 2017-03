Nhóm Hổ Ngàn Long Sơn - Tìm kiếm cơ hội mới cho Điện ảnh Việt

Cty BHD, Hãng phim Việt và hãng Six Six Eight PTE Ltd (Singapore) vừa hoàn thành giai đoạn casting diễn viên tại Việt Nam, với bộ phim Hành động - Cổ trang Nhóm Hổ Ngàn Long Sơn (tên gốc: Tiger Team- 1000 Dragon Moutain). Đây là bộ phim hợp tác giữa Việt Nam – Singapore – Đức do đạo diễn Peter Gersina thực hiện.

Bộ phim kể về 3 thám tử nhí (2 trai, 1 gái) du lịch sang Trung Quốc sau khi thắng giải trong một cuộc thi. Trên đường “du hí”, đội thám tử nhí đã phát hiện ra một hang động gấu Panda, đang nằm trong tầm ngắm săn bắt của một tay “đầu nậu” hung tợn. Để bảo vệ hang động, bảo vệ loài gấu quý, nhóm thám tử có nhiệm vụ phải truy tìm và bảo vệ 3 chiếc chìa khóa mở cửa hang động. Cũng vì lẽ đó mà đội thám tử nhí đã phải đương đầu với sự rượt đuổi của tên “đầu nậu” gấu. Cuộc rượt đuổi này đã mở ra một hành trình phiêu lưu kỳ bí, hấp dẫn cho đội thám tử nhí, đồng thời giúp nhóm khám phá ra những bí ẩn, huyền thoại nằm sâu trong hang động. Kịch bản phim được chuyển thể từ một tác phẩm văn học dành cho thiếu nhi rất ăn khách của nhà văn Thomas Brezina. Phim có thời lượng 120 phút thuộc thể loại Hành động/ Cổ trang/ Thần thoại/ Thiếu nhi. Bộ phim sẽ chính thức được bấm máy tại Việt Nam vào đầu tháng 05 năm 2009 này, với 60 phân đoạn quay chủ yếu tại Đà Nẵng, Quảng Nam và Tp.HCM. Sau đó sẽ tiếp tục sang Trung Quốc ghi hình với 88 phân đoạn còn lại. Do nhà sản xuất và đạo diễn yêu cầu một số lượng lớn vai diễn người Việt nhưng chỉ casting trong thời gian khá ngắn (một ngày), nên giám đốc casting Minh Thuận đã phải huy động “tổng lực” mọi mối quen biết của mình. Rất nhiều võ sư, các cascadeur chuyên nghiệp được mời đến để thử vai vì phim mang đậm chất hành động, mạo hiểm. Trong số các diễn viên thử vai được đạo diễn nước ngoài Peter Gersina ưng ý có võ sư Quốc Cường – kỷ lục vàng Guinness Việt Nam, Kim Dung – diễn viên trẻ xuất thân từ đội cascadeur… Theo kịch bản, các nhân vật chính trong phim sẽ nói tiếng Trung Quốc nên dàn diễn viên nhí được tìm là các em học sinh người gốc Hoa đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Nữ diễn viên xinh đẹp Mỹ Duyên cũng sẽ tham gia bộ phim mới này tuy nhiên vai diễn chính thức của cô chưa được tiết lộ. Theo anh Châu Quang Phước- đại diện truyền thông của cty BHD, Hãng phim Việt- thì việc hợp tác với hãng phim nước ngoài này đã mở ra thêm nhiều cơ hội hội mới cho ekip thực hiện của hãng nói riêng và của điện ảnh Việt Nam nói chung. “Việc làm phim từ trước tới giờ có những điều tưởng như đã biết rõ thì sau khi làm việc với các đối tác nước ngoài, người làm nghề của mình mới vỡ lẽ được nhiều thêm. Hơn thế nữa, các đối tác nước ngoài cũng có dịp hiểu rõ về tiềm lực - nhân lực của các cty, hãng phim ở Việt Nam trong chiến lược tìm kiếm cơ hội hợp tác lâu dài”. Sự hợp tác này ít nhiều cũng mở ra một hướng đi mới trong việc thúc đẩy sự phát triển của nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam. Với chi phí nhân công rẻ, tiền thù lao cho diễn viên không quá cao, Việt Nam khá hấp dẫn ngay cả với những dự án phim nước ngoài có mức đầu tư không quá lớn. Đặc biệt với sự thay đổi của Dự thảo bổ sung và sửa đổi Luật điện ảnh cho phép đối tác nước ngoài tham gia vào việc sản xuất phim, rất có thể trong thời gian tới, Việt Nam sẽ trở thành “đại phim trường” cho thuê (như Thái Lan, Mianma…), cung cấp và thực hiện những công đoạn nào đó của một quy trình sản xuất phim quốc tế. Theo đại diện của nhà sản xuất, bộ phim Nhóm Hổ Ngàn Long Sơn sẽ được phát hành tại Việt Nam và các nước châu Á trong năm 2010. Theo Thành Trung (TT&VH Online)