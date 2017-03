Nhóm nhạc nữ Hàn Quốc 2NE1 đến Việt Nam

(Going together Concert in Vietnam with 2NE1) do Công ty Silkroad C&T cùng phòng Xúc tiến thương mại và Đầu tư Hàn quốc tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).

2NE1 sẽ giới thiệu những bài hát từng gắn liền với tên tuổi của nhóm: Fire, I don’t care, Can’t nobody, In the club..., đặc biệt là ca khúc Lollipop liên tục đứng vị trí số một trong bảng xếp hạng âm nhạc trực tuyến Hàn Quốc.

Ca sĩ Phương Vy, Thanh Duy cùng các thí sinh từng đoạt giải trong cuộc thi K-pop năm 2011 tại Việt Nam sẽ có mặt trong đêm nhạc này.

2NE1 là tên viết tắt của cụm từ New Evolution 21st Century (Tiến bộ của thế kỷ 21) gồm bốn thành viên: Dara, Bom, Minzy và CL.

Ảnh: Shinnonikki.

Trước khi có mặt ở Hà Nội, 2NE1 đã có một đêm nhạc với 70.000 khán giả tại sân vận động Dome, Tokyo, Nhật Bản.

Vào 20 giờ tối 19 và 20-11 nhóm nhạc Trinity (Nhật Bản) sẽ biểu diễn tại rạp Hồng Hà (51 Đường Thành, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Nhóm nhạc gồm các thành viên Chikudo Takahashi (đàn Tsugaru Shamisen, loại đàn truyền thống của Nhật Bản), Kei Wada (bộ gõ) và Miki Maruta (đàn Koto hay đàn tranh Nhật Bản). Trinity sẽ biểu diễn những bài dân ca Nhật Bản, các bản nhạc Á-Âu…

Q.TRANG