Nhộn nhịp Hội An trước giờ G

Tại quảng trường sông Hoài, liên hoan mỹ thuật “Họa sĩ và phố cổ Hội An” quy tụ gần 90 tác phẩm hội họa, đa dạng chất liệu màu nước, bột màu, sơn dầu, sơn mài, đồ họa… của hơn 50 họa sĩ tên tuổi trong cả nước miêu tả về một phố cổ Hội An đa chiều với nhiều dấu ấn tạo hình mang phong cách riêng.

Cũng tại đây, 75 bức ảnh về đề tài Hội An của các "tay máy vàng” đến từ TP.HCM, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Huế, Long An, Đà Nẵng, Hội An… thể hiện những khung cảnh, khoảnh khắc khác nhau về Hội An. Các nghệ sĩ CLB mỹ thuật Hội An cũng đưa đến du khách một triển lãm nghệ thuật mang tên “Hội tụ” với những chất liệu dân dã như gạch, rọ heo, lồng đèn, hoa đăng… hòa với khung cảnh bên bờ sông Hoài thơ mông.

Đây là một loại hình nghệ thuật đương đại nhấn mạnh đến hiệu quả thị giác, cảm nhận thẩm mỹ tạp kỹ. Chủ đề “Hội tụ” nói lên tính chất “hội nhân, hội thủy, hội văn” của Hội An. “Hội An trong lòng một người Hà Nội” của nghệ sĩ, nhà báo Vũ Thục Trinh cũng đưa đến công chúng với 45 bức ảnh về con người, cảnh vật, phong cảnh mà ông ghi lại trong khoảng thời gian 10 năm qua. Những bức ảnh của nhà báo Vũ Thục Trinh được nhiều người nhận xét "mỗi bức ảnh đều hiện lên một vẻ đẹp riêng về con người, cảnh sắc Hội An rất tươi mới, cổ kính và luôn mời gọi người xem đồng cảm, đồng hành cùng với di sản văn hóa thế giới Hội An".

Triển lãm gốm Chu Đậu (Cù Lao Chàm) tại số 46 Nguyễn Thái Học (TP Hội An) cùng với chương trình chiếu phim về Hội An cũng được rất nhiều du khách tới xem. Gốm Chu Đậu có niên đại từ thế kỷ 15, xuất xứ từ lò Chu Đậu - Mỹ Xá (tỉnh Hải Dương) được các nhà nghiên cứu khai quật trên vùng biển cách Cù Lao Chàm 15km nằm ở độ sâu 70m. Có 18 loại chính, hơn 100 loại phụ như chén bát, đĩa, ấm trà…có hoa văn về đề tài con người, động vật, thực vật…

Cũng vào sáng 4-6, tại số 9 Nguyễn Thái Học, hàng trăm du khách đã được thưởng thức trà đạo Việt Nam do những nghệ nhân đến từ tỉnh Thái Nguyên thực hiện. Còn tại khu vực chùa Cầu, vào buổi sáng có hàng trăm du khách đến tham gia giao lưu viết thư pháp, nặn con thổi, bơi thuyền ngang, dạy tiếng Việt cho người nước ngoài, chụp hình lưu niệm trên xe xích lô…

Hoa hậu thế giới diễu hành cùng xe cổ tại Hội An

Sáng 4-6, hoa hậu thế giới 2004 Maria Julia Mantilla Garcia, hoa hậu thế giới 2006 Tatana Kucharova, hoa hậu thế giới 2008 Ksenia Sukhinova, hoa hậu chủ nhà VN 2006 Mai Phương Thúy đã cùng tham gia diễu hành sự kiện "Xe cổ 3 miền cùng hành trình di sản Hội An, Quảng Nam".

Khởi hành tại Palm Garden, hơn 300 xe cổ các loại từ xe hai bánh như Vespa, Mobylette đến ôtô Volkswagen, BMW đã diễu hành trên các phổ cổ của thành phố Hội An, với sự chào đón nồng nhiệt của du khách và bà con địa phương. Hoa hậu Mai Phương Thúy trên ôtô cổ dẫn đầu đoàn diễu hành, tiếp theo sau là hoa hậu thế giới 2004, hoa hậu thế giới 2006 và 2008 cùng chung một chiếc ôtô cổ thu hút rất đông các táy máy.

Cuộc diễu hành kéo dài hơn 10km đi qua cầu An Hội, cầu Mống, đến làng nghề đúc đồng Phước Kiều, và kết thúc ở hội chợ triển lãm làng nghề ẩm thực Điện Bàn.

Đây là lần thứ hai những chiếc xe cổ độc đáo hội ngộ tại Hội An trong khuôn khổ chương trình Hành trình di sản Quảng Nam. Ban tổ chức chỉ tuyển chọn các đời xe tham gia sự kiện từ thập niên 1920-1970. Các xe tham dự nhất thiết không được tân trang quá hiện đại để giữ mỹ quan của lễ hội xe cổ.