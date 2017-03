Những ảnh chân dung Michael Jackson chưa từng công bố

Theo danh sách những ngôi sao giải trí kiếm được tiền nhiều nhất thế giới sau khi mất mà tạp chí Forbes vừa công bố hôm qua (26.10), ông vua nhạc pop Michael Jackson đứng ở vị trí đầu tiên với 275 triệu USD kể từ khi qua đời vào ngày 25.6.2009. Con số thu nhập này quá ấn tượng đối với bất cứ ngôi sao giải trí nào, dù còn sống hay đã mất.

Con số 275 triệu USD của Jackson vượt xa con số thu nhập của 12 ngôi sao khác có được sau khi qua đời, trong đó có cả Elvis Presley và John Lennon. Elvis Presley đứng ở vị trí thứ 2 với con số khiêm tốn hơn là 90 triệu USD, chỉ bằng 1/3 thu nhập của Jackson. Linh hồn của ban nhạc huyền thoại The Beatles - John Lennon - đứng ở vị trí thứ 5 với thu nhập 17 triệu USD.

Bức ảnh này, do Arno Bani chụp, được in trong cuốn sách mới về Michael Jackson, là một trong 11 bức ảnh sẽ được đem ra bán đầu giá vào tháng 12/2010

Kể cả những ngôi sao đang hot hiện nay như Lady Gaga, Madonna, Jay-Z và U2 - bốn ngôi sao có thu nhập cao nhất còn sống - cũng mới kiếm được khoảng 50 triệu USD/ năm.

Michael Jackson đột ngột qua đời ngay trước khi thực hiện một loạt kế hoạch trở lại khá hoành tráng, qui mô, khởi đầu từ sân vận động O2 Arena ở London (Anh). Do đó, riêng lợi nhuận từ bản quyền bài hát "This is it", video diễn tập lần cuối trên sân khấu O2, một chương trình biểu diễn ở Cirque du Soleil - Las Vegas đã ký hợp đồng, đã mang lại cho Jackson khoảng 60 triệu USD. Thu nhập từ bán album, bản quyền phát thanh các bài hát đem thêm 50 triệu USD. Doanh số bán hàng lưu niệm, trò chơi video, tái phát hành tự truyện sinh sôi thêm khoảng 60 triệu USD nữa. Đây là những ước tính của Forbes. Chưa kể, nhiều bản hợp đồng khác sẽ được ký, bao gồm việc phát hành album các bài hát chưa từng công bố. Theo MailOnline ngày 27.10, tháng 12 tới, một loạt ảnh chân dung chưa từng công bố của Jackson cũng sẽ được đem ra bán đấu giá.

Đối với các fan của ông hoàng nhạc pop, vị trí này không hề gây bất ngờ.

Bức ảnh "Mắt xanh" cũng được đem bán đấu giá

Trong danh sách trên của Forbes, Top 5 còn có: đứng thứ 3 là J.R.R Tolkien - nhà văn của bộ truyện "The Lord of the Rings" (Chúa tể của những chiếc nhẫn) với 50 triệu USD; thứ 4 - Charles Schultz: 33 triệu USD, họa sĩ tài ba của bộ phim hoạt hình "Charlie Brown và Snoopy".

Forbes dự đoán Michael Jackson sẽ vẫn còn đứng ở vị trí dẫn đầu này vài năm nữa.

Theo Huyền Anh (LĐO/Mail, OMG)