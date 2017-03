Những bật mí thú vị về Song Hye Kyo

Sau màn trình diễn ấn tượng vai cô gái người thừa kế mù trong That Winter, The Wind Blows, người hâm mộ lại có cơ hội tìm hiểu thêm về Song Hye Kyo.

Khiêm tốn

Không hiếm nam diễn viên nổi tiếng luôn chọn Song Hye Kyo là người phụ nữ lý tưởng của mình. Cả Kim Bum và Jo In Sung cũng cho biết họ bị ấn tượng bởi vẻ đẹp của Song Hye Kyo khi làm việc với cô trong That Winter, The Wind Blows. Tuy nhiên, Song Hye Kyo lại không tin rằng mình là người hấp dẫn.

Cô nói: "Tất cả là nhờ ánh sáng trong quá trình quay phim, không giống như những gì các bạn thực sự thấy tôi. Do luôn xuất hiện rất xinh đẹp trong phim truyền hình, tôi nghĩ có lẽ mình không nên đi ra ngoài, sợ mọi người sẽ thất vọng".

Từng có tin đồn Song Hye Kyo phẫu thuật thẩm mỹ, và cô đã phủ nhận, mặc dù có nói rằng đã đi đến bác sĩ da liễu để điều trị da. Cho dù vậy Song Hye Kyo cũng không quá lo lắng về việc già đi. "Tôi thực sự không quan tâm đến tuổi của mình. Đối với tôi, tuổi tác không quan trọng" - cô nói.

Không thành công trong phim điện ảnh

Hầu hết các bộ phim truyền hình của Song Hye Kyo đều thành công, tuy nhiên sự nghiệp điện ảnh lại có vẻ thiếu may mắn. Autumn Tale, Full House, All In và gần đây nhất là That Winter, The Wind Blows đều là những bộ phim khiến khán giả phát sốt. Tuy nhiên, hai phim điện ảnh My Girl and I và Hwang Jin Yi thì lại không được đánh giá cao. Song Hye Kyo từng giảm cân rất nhiều để giành vai Hwang Jin Yi cho mình, và đã gây ấn tượng với các nhà sản xuất, nhưng danh tiếng trong phim điện ảnh vẫn “từ chối” cô.

Sự nghiệp điện ảnh của Song Hye Kyo không giới hạn ở Hàn Quốc. Cô từng xuất hiện trong một bộ phim độc lập của Mỹ mang tên Make Yourself At Home, nói về con gái một pháp sư trở thành một cô dâu nhập cư. Song Hye Kyo đã học tiếng Quảng và võ thuật để đóng một vai phụ trong phim Trung Quốc - The Grandmaster.

Nhưng Song Hye Kyo vẫn không hề lo lắng vì “chưa có duyên” với điện ảnh. Cô cho biết mình mới chỉ bước qua tuổi 30: "Vì tôi vẫn còn rất nhiều thời gian trong đời, nên nghĩ, rồi cuối cùng cũng sẽ có những phản hồi tốt trên màn ảnh lớn".

Có nhiều sở thích

Song Hye Kyo có một số sở thích, bao gồm cả đi du lịch, trượt băng nghệ thuật và bơi lội. Cô cũng thích mua sắm, xem phim, đan lát và thu thập nước hoa.

Rất yêu âm nhạc

Giống như những nữ diễn viên đồng nghiệp Han Ga In, Go Hyun Jung và Kim Yoo Jung, Song Hye Kyo là một fan hâm mộ lớn của nhóm nhạc Big Bang. Cô nói: "Trong số tất cả các nhóm nhạc thần tượng, tôi thích Big Bang nhất. Khi nghe nhạc của Big Bang, tôi giống như có năng lượng đột biến".

Mặc dù cô rất ngưỡng mộ Big Bang, nhưng vì thời gian quá bận rộn, nên Song Hye Kyo vẫn chưa có dịp đến tham dự một buổi hòa nhạc nào của họ.

Đã hẹn hò với hai bạn diễn

Cô đã hẹn hò Lee Byung Hun, bạn diễn trong All In, khoảng một năm. Sau đó là Hyun Bin, bạn diễn của cô trong Worlds Within, trong hai năm.



Với Hyun Bin



… và với Lee Byung Hun.

Bên cạnh đó, Song Hye Kyo còn bị đồn đại cặp kè với nhiều bạn diễn khác trong các phim cô đóng. Nam diễn viên Kim Min Joong, bạn diễn trong Guardian Angel, từng thổ lộ muốn bảo vệ cô cả đời. Song Seung Hun đến tận bây giờ vẫn khẳng định cô bạn diễn của anh trong Autumn Tale chính là hình mẫu lý tưởng của mình. Sau Full House kết thúc, mối quan hệ giữa Song Hye Kyo và Bi Rain đã tốn rất nhiều giấy mực của báo chí.

Mặc dù các fan rất thích nhìn thấy Song Hye Kyo hẹn hò với bạn diễn Jo In Sung trong That Winter, The Wind Blows, nhưng cả hai vẫn khẳng định, họ đơn thuần là những người bạn tốt.

Theo Tiin