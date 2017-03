Những bộ ngực đẹp nhất Hollywood

Cuộc bình chọn do chương trình truyền hình Access Hollywood, Mỹ tổ chức. Vị trí đứng đầu dành cho ngôi sao phim Lost in Translation được đánh giá là không có gì đáng ngạc nhiên. Ngực của Scarlett Johansson là tuyệt phẩm của tự nhiên, chưa từng có sự can thiệp của dao kéo. Người đẹp từng chia sẻ: "Tôi nhận được nhiều lời khen về vòng một của mình. Tôi cần phải cảm ơn bố mẹ vì điều đó".

Natalie Portman, bạn diễn của Scarlett trong phim Other Boleyn Girl cũng bày tỏ: "Thực sự, tôi rất muốn có được đôi gò bồng đảo như Scarlett. Ngực cô ấy là đẹp nhất".

Dưới đây là 5 bộ ngực đẹp nhất:

1. Scarlett Johansson.

2. Salma Hayek.

3. Halle Berry.

4. Jessica Simpson.

5. Jennifer Love Hewitt.