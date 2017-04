Những bức ảnh cuối cùng của Michael Jackson

Michael tạo dáng trên sân khấu trước biểu ngữ "This is it". Ảnh: Getty.

Một số bức ảnh Michael Jackson đang tập luyện tại sân khấu Staples Centre, Los Angeles, hôm 23/6 vừa được công bố.

Trong một tấm hình, nam diễn viên tạo dáng và chỉ về phía khán giả trong khi các vũ công biểu diễn trước một tấm biểu ngữ lớn có dòng chữ This Is It (tên của tour diễn tại nhà hát O2, London). Mặc dù trông rất yếu, ngôi sao vẫn thể hiện sự nhiệt huyết và quyết tâm trong suốt buổi tập. Trong một bức ảnh khác, anh cầm chắc micro trên tay và mỉm cười tự hào.

Nam ca sĩ chỉ tay về phía khán giả rất mạnh mẽ. Ảnh: Getty.

Hơn 800.000 tấm vé cho tour diễn tại nhà hát O2 ở London với giá lên tới 1.500 USD (gần 27 triệu đồng) một vé đã được bán sạch. Đây được coi là show diễn trực tiếp tốn kém và áp dụng nhiều kỹ thuật tối tân nhất từ trước tới nay. Tuy nhiên, nam ca sĩ Thriller chưa kịp chính thức bước lên sân khấu đã phải từ giã cõi đời.

Giọng ca 50 tuổi mỉm cười tự hào. Ảnh: Getty.

Đoạn băng quay những buổi tập cuối cùng của Michael Jackson đã được làm thành DVD và album. Một số nguồn tin cho biết, giọng ca 50 tuổi cũng đã quay một số ca khúc và phần biểu diễn vũ đạo trong ngày tập luyện cuối cùng hôm 24/6. Nếu phát hành, nó sẽ một trong những đĩa bán chạy nhất của Michael.