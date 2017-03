Những bức ảnh tạo nguồn cảm hứng sống

Giành giải Nghệ sĩ nhiếp ảnh bậc thầy Bộ ảnh Da cam - Thông điệp trái tim được nghệ sĩ nhiếp ảnh Thu An chụp trong khoảng thời gian từ năm 2001 đến năm 2013 tại làng Hòa Bình và Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật An Phúc. Trước đó Thu An đã gửi bộ ảnh ra công chúng quốc tế với mong muốn “cho bạn bè trên thế giới biết rằng họ đang đi tới dù trên chiếc nạng hay chiếc xe lăn”. Chính nguyện vọng và sáng tác xuất phát từ trái tim đó đã đem lại cho ông tước hiệu M.FIAP (nghệ sĩ nhiếp ảnh bậc thầy) của Liên đoàn Nghệ thuật nhiếp ảnh Quốc tế (FIAP). Bộ ảnh được triển lãm đến hết tháng 10 tại Bảo tàng Chứng tích chiến tranh TP.HCM.