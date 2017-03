Những bức tranh đắt nhất thế giới

1. Bức “The Card Players” – 5250 tỷ đồng (250 triệu USD)







Bức tranh “The Card Players” được hoàn thành vào năm 1892-1893 của họa sĩ người Pháp Paul Cézanne







Bức “La Rêve” được hoàn thành vào năm 1932 của danh họa Pablo Picasso







Bức “Number 5, 1948” được hoàn thành vào năm 1948 của danh họa Paul Jackson Pollock







Bức tranh “Woman III” được hoàn thành vào năm 1952-1953 của họa sĩ Willem de Kooning







Bức tranh “Adele Bloch-bauer I” được hoàn thành vào năm 1907 của họa sĩ Gustav Klimt







Bức tranh “The Scream” được hoàn thành vào năm 1895 của họa sĩ người Nauy Edward Munch







Bức tranh “Flag” được hoàn thành vào năm 1958 của họa sĩ người Mỹ Jasper Johns







Bức tranh “Nude, Green Leaves and Bust” được hoàn thành vào năm 1932 của danh họa Picasso







Bức tranh “Garçon à la pipe” được hoàn thành vào năm 1905 của danh họa Picasso







Bức tranh “Eight Elvises” được hoàn thành vào năm 1963 của họa sĩ Andy Warhol



Theo Phan Hạnh (DT/ The Art Wolf)

Bức tranh được bán cho gia đình hoàng gia Qatar với mức giá kỷ lục hơn 250 triệu USD trong một cuộc mua bán mang tính cá nhân vào năm 2011. Với mức giá này nó trở thành tác phẩm đắt tiền nhất từng được bán từ trước đến nay. Đây cũng là phiên bản cuối cùng của nhóm các bức tranh sơn dầu cùng chủ đề của họa sĩ nổi tiếng người Pháp Paul Cézanne (1839-1906) thuộc trường phái Hậu ấn tượng. Nhóm bức tranh “The Card Players” được hoàn thành vào những năm cuối đời của vị họa sĩ với tổng cộng 5 phiên bản, mỗi phiên bản đều có sự khác biệt về kích cỡ và số lượng người chơi bài.Đây là bức tranh vô cùng nổi tiếng của danh họa Pablo Picasso mô tả người tình Marie-Therese Walter khi nàng đang lim dim tựa mình trên chiếc ghế bành đỏ. Vào năm 2013, bức tranh đã thuộc về chủ sở hữu mới ông Steven Cohen trong một cuộc mua bán tư nhân với mức giá 155 triệu USD, khiến nó trở thành bức biến nó trở thành bức tranh đắt giá nhất của danh họa người Tây Ban Nha cho đến nay.Bức tranh là tác phẩm nổi tiếng của họa sĩ người Mỹ Paul Jackson Pollock (1912-1956). Bức tranh thuộc sở hữu của ông Samuel Irving Newhouse, Jr. và được trưng bày tại Bảo tàng nghệ thuật đương đại ở New York trước khi nó được bán cho David Lawrence Geffen –một trong những nhà sáng lập của tập đoàn DreamWorks. Vào năm 2006 bức tranh đã được bán sang tay một lần nữa với mức giá 140 triệu USD. Người mua bức tranh đã từ chối tiết lộ danh tính nhưng rất có thể nó đã được mua lại bởi doanh nhân giàu có người Mexico, ông David Martinez. Đây được coi là bức tranh đương đại đắt giá nhất từng được bán.Bức tranh là tác phẩm của họa sĩ thuộc trường phái Ấn tượng trừu tượng Willem de Kooning (1904-1997). Họa sĩ mang hai quốc tịch Đức và Mỹ này đã vẽ một loạt 6 bức tranh về chủ đề phụ nữ trong khoảng giai đoạn từ năm 1951-1953 và bức tranh “Woman III” là bức duy nhất còn thuộc sở hữu tư nhân. Vào năm 2006, bức tranh đã được bán trao tay từ nhà sưu tập tranh David Greffen sang cho tỷ phú Steven Cohen với mức giá cao thứ 4 thế giới 137.5 triệu USD.Adele Bloch-Bauer I là tên bức tranh kiệt tác của họa sĩ Gustav Klimt (1862-1918), một họa sĩ theo trường phái tượng trưng người Áo, được vẽ năm 1907, miêu tả chân dung quý bà Adele Bloch-Bauer. Vào tháng 6 năm 2006, bức tranh đã được bán cho Ronald Lauder với giá kỉ lục 135 triệu USD cho phòng tranh Neue của ông tại New York và bắt đầu được trưng bày tại đây từ tháng 7 năm 2006. Klimt cũng vẽ Adele Bloch-Bauer một lần nữa trong bức tranh Adele Bloch-Bauer II.Tháng 5 năm 2012, một nhà tài phiệt người Mỹ đã sẵn sàng chi một số tiền khổng lồ 119.9 triệu USD tại nhà đấu giá Sotheby cho bức tranh “The Scream” – một tác phẩm kinh điển của nền mỹ thuật đương đại. Đây là tác phẩm của của hoạ sĩ nổi tiếng người Nauy Edward Munch (1863-1944). Bức tranh là phiên bản thứ 2 được hoàn thành năm 1895 với chất liệu phấn màu trên giấy bồi. Nhà tài phiệt đã để bức tranh được trưng bày ở bảo tàng New York trong khoảng 6 tháng để công chúng được chiêm ngưỡng trực tiếp. Đây cũng là bức tranh duy nhất cho tới nay được đem ra ngoài biên giới Nauy.Bức tranh là tác phẩm nổi tiếng nhất của họa sĩ người Mỹ Jasper Johns (sn 1930) được sáng tác sau khi ông có một giấc mơ về quốc kỳ của đất nước mình vào năm 1954. Vào năm 2010, bức tranh đã được tỷ phú Steven Cohen đưa về bộ sưu tập của mình với mức giá 110 triệu USD.Vào tháng 5 năm 2010, tại nhà đấu giá Christie’s New York, một tỷ phú giấu tên đã chi 106.5 triệu USD cho bức họa nổi tiếng mang tên “Nude, Green Leaves and Bust” của danh họa Pablo Picasso. Bức tranh đã trở thành tác phẩm đắt giá thứ 2 từng được mua lại của vị họa sĩ Tây Ban Nha đầy tài năng này.Đứng thứ 3 trong số những tác phẩm đắt giá nhất của danh họa Pablo Picasso, bức tranh “Garçon à la pipe” mô tả một cậu bé người Paris đang cầm chiếc tẩu thuốc bằng tay trái. Vị họa sĩ đã sáng tác bức tranh khi ông mới 24 tuổi. Khi bức tranh được đưa ra trước công chúng, ai nấy đều ngạc nhiên vì không ngờ được rằng một họa sĩ theo trường phái lập thể lại có thể vẽ một bức tranh xuất thần như vậy. Vào tháng 5 năm 2004, tại nhà đấu giá Sotheby, bức tranh đã được mua lại với mức giá 104.1 triệu USD bởi một tỷ phú giấu tên.Đây là tác phẩm vô cùng độc đáo của họa sĩ người Mỹ Andy Warhol (1928-1987), với độ dài lên tới 3.72 m. Nó đã được bán cho một nhà sưu tập tranh giấu tên vào năm 2009 với mức giá 100 triệu USD và trở thành tác phẩm đắt giá nhất của vị họa sỹ này.