Những ca khúc trình diễn trong đêm chung kết Vietnam Idol

Trên các trang mạng xã hội của các fan club của Uyên Linh lẫn Mai Hương, khán giả đều rất quan tâm và tò mò về điều này.Hai thí sinh đều được yêu cầu không được tiết lộ ca khúc. Đạo diễn âm nhạc Huy Tuấn lẫn ban tổ chức Vietnam Idol đều giữ kín thông tin việc chọn bài hát vì họ muốn tạo bất ngờ cho khán giả trong đêm chung kết. Lý do quan trọng hơn là ban tổ chức không muốn sự bình luận về cách chọn bài ảnh hưởng không tốt đến tâm lý của hai thí sinh.









Theo Trâm Anh (SGTT)



Thế nhưng, xem một số video clip tập luyện trước đêm chung kết của website Vietnam Idol, khán giả có thể nhận thấy, bên cạnh ca khúc hát giống nhau là Cảm ơn tình yêu của Huy Tuấn, Uyên Linh sẽ hát Sao chẳng về với em (sáng tác: Quốc Trung) và Take me to the river (Al Green). Văn Mai Hương sẽ trình bày Trái tim âm nhạc (sáng tác: Bảo Lan) và Hot n Cold (Katy Perry). Sao chẳng về với em là ca khúc Hồng Nhung đã từng thể hiện thành công với giai điệu như những lời tâm tình, thủ thỉ.Đây là một lựa chọn rất liều lĩnh của Uyên Linh nhưng với những gì đã thể hiện ở các vòng thi trước, khán giả có quyền hy vọng Uyên Linh sẽ trình bày thành công ca khúc này. Trong khi đó, Trái tim âm nhạc, nhóm 5 Dòng Kẻ đã từng thể hiện thành công với rất nhiều nốt cao cũng vô cùng thử thách với giọng ca của Văn Mai Hương.