Những cái tên Việt nổi bật trong làng giải trí Mỹ

Để trở thành một sao giải trí thứ thiệt, nghệ sĩ đó phải có một đội ngũ những người quản lý, trợ lý đắc lực trên cuộc chạy đua đầy cam go và những cạm bẫy.

Steive Hoàng tự sáng tác, tự sản xuất những ca khúc khi phát hành album của mình. Ảnh: nguồn Internet

Tila Nguyễn (Tila Tequila) trở thành một trong những cái tên cám dỗ nhất trong giới sao giải trí. Chloé Đào là một cái tên không xa lạ với những ai theo dõi show truyền hình thực tế "Project Runway". Stevie Hoàng tự thu âm, tự sản xuất những ca khúc của mình ngay cả khi chưa có hãng đĩa nhạc lớn nào đỡ đầu. Ba cái tên Việt nổi lên trong lãnh địa giải trí chưa phải ở mức siêu cao nhưng cũng là những điểm sáng gây được sự chú ý.

Tila Nguyễn

Tila Nguyễn khởi nghiệp là một người mẫu cho Playboy. Với bản tính ngỗ nghịch và quậy tưng bừng, Tila đã mang tới những bức ảnh hình ấn tượng, nhanh chóng trở thành gương mặt đắt giá, xuất hiện trên rất nhiều những ấn phẩm khác như Stuff, Maxim hay Penthouse. Tila xuất hiện với vai trò người dẫn chương trình trong rất nhiều show truyền hình như "Pants-Off Dance-off" của kênh Fuse TV.

Trong năm 2006 cô đã trở thành nhân vật đình đám trên MySpace với những "thành quả" đạt được. "A Shot at Love with Tila Tequila" trở thành một trong những show truyền hình thành công của kênh giải trí nổi tiếng MTV.

Tila nói rằng cô thường bị hấp dẫn bởi những người... không bình thường bởi cô sẽ cảm thấy rất lạc lõng nếu ghép chung với một đám đông những người bình thường. Ngay cả những người hay ho đối với Tila cũng không có tí phần trăm hấp dẫn nào. Tila Nguyễn tự nhận mình là người đa nhân cách. Bên trong cô có hai con người. Một là Jane - với tính cách điên cuồng luôn tìm cách giết chết Tila - con người thứ hai. Tila lại là một cô nàng luôn làm việc và muốn làm vừa lòng người khác.

Tila Nguyễn tâm sự rằng, đã lâu cô không có anh bạn trai nào. Cô luôn muốn có một người bạn trai nhưng mỗi khi có bạn trai cô luôn tìm cách... chạy trốn. "Tôi quá bận rộn. Cảm giác khi yêu thật dễ chịu nhưng những hậu quả của nó lại thật đáng ghét!". Tila nói vậy trên trang MySpace của mình, được xem như trang MySpace đắt hàng nhất, dựa theo số lượng người truy cập.

Với cá tính mạnh mẽ và thất thường như vậy, Tila đã gây dựng được hình ảnh cô nàng châu Á ngỗ ngược và hấp dẫn. Nhưng tụ tập chốn đông người không phải là sở thích cũng như nhu cầu của cô nàng đình đám này.

Cuối năm 2008, Tila Nguyễn đã phát hành cuốn sách với cái tên không thể nào dài hơn "Hooking Up with Tila Tequila: A Guide to Love, Fame, Happiness, Success, and Being the Life of the Party". Một cuốn sách với những cảm hứng mà bất kỳ ai cũng có thể tìm đến và liên hệ với bản thân mình, đó là mục tiêu của cô khi thực hiện cuốn sách này.

Tháng 10 vừa rồi, toàn bộ những người theo dõi trang Twitter của Tila Nguyễn hết sức sửng sốt bởi dòng chữ "Tôi sẽ tự tử bởi vì tôi không muốn sống trong một thế giới đầy ắp sự ngu dốt! Đa số các người là thế! Và cả những kẻ phân biệt chủng tộc! Khi bóng tối bao phủ thế giới của tôi... tôi chìm khuất, không kháng cự. Một hơi thở cuối. Đừng khóc thương tôi, tôi sẽ chết từ từ!". Sau đó, chính Tila phải lên tiếng trước báo chí nói rằng cô đã gặp vấn đề về tinh thần và đang được điều trị.

Stevie Hoàng

Khi mà những Justin Timberlake, Usher đang giành giật ngôi vị "Hoàng tử R&B" thì cũng có một anh chàng Việt kiểu cặm cụi viết những ca khúc cho riêng mình. Stevie Hoàng tự sáng tác, tự sản xuất những ca khúc khi phát hành album "This is Me" trong một phạm vi rất hẹp, trên mạng và thị trường băng đĩa Nhật Bản. Tuy nhiên, album này đã đạt được một thành công ngoài sự trông mong của bản thân Stevie Hoàng.

Album phát hành cuối năm 2007 thì đầu năm 2008, "This is Me" đã đạt ngôi vị quán quân trong bảng xếp hạng Top UK Artist Chart trên MySpace. Tuy nhiên tới giữa năm 2008, album "This is Me" lại tiếp tục gặt hái thêm thành công nữa, ngôi vị quán quân bảng xếp hạng những album R&B bán chạy nhất theo thống kê của iTunes Nhật Bản.

Những ca khúc của Stevie Hoàng luôn được hòa âm phối khí theo đúng tinh thần nhạc trẻ hiện đại, không thua gì những nhà sản xuất hàng đầu như Brian Micahel Cox hay Stargate. Khả năng chơi piano của anh thể hiện rõ trong những bản ballad vô cùng ngọt ngào như "Addicted" hay "Make It To The End", "I"ll Be Fine".

Mới đây album thứ hai của Stevie Hoàng mang tên "All Night Long" cũng đã được giới thiệu tới những người hâm mộ sau thành công ngoài dự kiến với album đầu tay. Điều đáng mừng đó là cuối cùng anh đã kiếm được một hợp đồng thu âm với hãng đĩa Mercury (thuộc Universal).

Những ca khúc của Stevie cũng bắt đầu xuất hiện trên sóng radio ở anh. Hiện tại Stevie Hoàng đang hoàn thiện album mới "Better Man" với mục tiêu tạo nên sự thành công đột phá ngoạn mục với sự trợ giúp của đội ngũ sản xuất mới cũng như đội ngũ tiếp thị với vai trò không kém phần quan trọng.

Stevie Hoàng đã từng xuất hiện với tư cách khách mời trong các tour diễn của rất nhiều những ngôi sao lớn như nhóm nữ nổi tiếng của anh quốc Girls Aloud hay N-Dubz. Mới đây anh đã có một chuyến lưu diễn với các chàng trai trong nhóm JLS - về nhì trong cuộc thi The X-Factor năm ngoái.

Chloé Đào

Vượt qua hai đối thủ đáng gờm là Santino Rice và Daniel Vosovic trong đêm chung kết Project Runyay mùa thứ 2 (PR2), Chloé Đào trở thành người thắng cuộc với phần thưởng 100.000 USD và nhận một khóa tư vấn đặc biệt từ nhãn hiệu nổi tiếng của Mỹ là Banana Republic.

Bản thân Chloé Đào, khi xuất hiện trong suốt 14 tập của PR2, cũng luôn khẳng định khao khát được trở thành người thắng cuộc và cô cũng đã gặt hái được rất nhiều giải phụ khác trong suốt chương trình.

Sinh ra tại Lào, sau đó cả gia đình chuyển sang Thái Lan và đến nước Mỹ năm 1979. Chloé Đào luôn tìm mọi cách để thiết kế lại những món đồ cũ trong gia đình thành những trang phục mới. Cô đã từng theo học marketing tại trường Đại học Houston nhưng sau 1 năm rưỡi bỏ dở để tham gia vào chương trình đào tạo thiết kế tại trường Houston Community. Năm 1994 cô hoàn thành xong khóa học về thiết kế họa tiết tại Học viện Kỹ nghệ Thời trang tại New York.

Sau khi thắng cuộc PR2, Chloé Đào tiếp tục với công việc vận hành boutique thời trang Lot 8 của mình lại Houston, Mỹ. Chloé Đào được đánh giá là một nhà thiết kế am hiểu về cơ thể người phụ nữ và cô đã được nhãn hiệu Dove mời làm gương mặt đại diện trong một chiến dịch quảng cáo mang tên "Sleeveless Ready". Những dự án sau này của Chloé Đào liên tục được đông đảo mọi người đón nhận và mang tới những thành công mới cho cô.

Theo TT&VH/Vietnam+