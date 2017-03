Những chiêu mất đồng hồ 'nực cười' của Mr Đàm

Chiều 6.5, nhiều phóng viên nhận được thư ngỏ của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng về việc anh sơ suất làm mất chiếc đồng hồ có giá trị lớn. Trong thư Mr Đàm viết: "Trong ngày diễn tại Bạc Liêu, Hưng đeo chiếc đồng hồ Cartier mà Hưng rất thích. Trong quá trình biểu diễn và di chuyển, Hưng lạc mất chiếc đồng hồ - món quà kỷ niệm rất ý nghĩa với Hưng…".

Cũng thông qua báo chí, "ông hoàng nhạc Việt" tha thiết bày tỏ: "Quý khán giả nào nhặt được và đang giữ chiếc đồng hồ này thì Hưng xin phép được chuộc lại. Để tránh mất thời gian, bạn nào đang giữ chiếc đồng hồ đó thì vui lòng đeo vào tay và chụp hình gửi về email của công ty hoặc email riêng của Hưng. Hưng và ê-kíp sẽ liên lạc trực tiếp với quý khán giả đang giữ vật phẩm kỷ niệm này".

Trước đó, chiếc đồng hồ Cartier đính kim cương trị giá 1 tỷ đồng từng được Mr Đàm đeo khi tham gia các sự kiện lớn, chụp ảnh, quay MV...

Sau khi nhờ đến các phương tiện truyền thông tìm đồng hồ, điều bất ngờ đã xảy ra khi trong ngày 10.5, nam ca sĩ nhận được mail thông báo của người giữ chiếc đồng hồ Cartier đã mất. Ngay lập tức ngày hôm sau, Mr Đàm lái xe đến thành phố Cà Mau để thương lượng chuộc lại.

Chiều ngày 10.5, Mr Đàm nhận được mail của một người tên Tài, hỏi: "Có phải đồng hồ của Đàm Vĩnh Hưng không?", kèm theo hình ảnh chiếc đồng hồ Catier quen thuộc. Mr Đàm đã trả lời: "Tài có cho Hưng chuộc lại được không?". Khi bị mất chiếc đồng hồ, Mr Đàm đã viết một thư ngỏ, để cả địa chỉ mail của mình, hy vọng có ai đó nhặt được cái đồng hồ thì liên lạc với anh.

Trong thư chia sẻ với báo chí, Đàm Vĩnh Hưng cho biết: "Khi Hưng kiểm tra mail, quả nhiên phép lạ đã xảy ra, một email được gửi với tiêu đề: 'Có phải đồng hồ của anh không?'. Tôi nổi da gà khi thấy bức ảnh, lập tức liên lạc ngay nhưng rất lâu sau chủ nhân email đó mới trả lời. Cuộc thăm dò kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ, tôi mới có số điện thoại của người ấy, và họ ở rất xa... Cà Mau".

Theo lời kể của Mr Đàm, người giữ chiếc đồng hồ yêu cầu anh phải xuống để xem có phải Đàm Vĩnh Hưng thật hay không. Lái thêm 3 tiếng nữa mới tới Cà Mau sau show diễn, nam ca sĩ đã gặp được người cần gặp.

Những người giữ đồng hồ của Mr Đàm kể rằng có 3 người: một nam khoảng 50, một nữ khoảng 45 và một nam vóc dáng gầy gò khoảng 25 tuổi đem đồng hồ tới bán. Nhóm người này nói chiếc đồng hồ này của người thân ở nước ngoài tặng, nhưng họ kẹt tiền muốn bán.

"Tôi xin phép không nói tên và giá tiền vì đã hứa, họ cũng không muốn bị ồn ào và dòm ngó. Mấy đứa nhỏ con họ ngày nào cũng giục: 'Ba mẹ liên lạc với chú Đàm Vĩnh Hưng đi'. Thật là cảm động", Đàm Vĩnh Hưng kể lại.

"Cuối cùng cũng gặp lại 'người yêu' của mình rồi! Chỉ tiếc là trong lúc tuyệt vọng, tôi đã mua cái đồng hồ mới y chang rồi mới nhận được mail này, thành ra bây giờ có tới 2 cái như anh em sinh đôi. Nếu biết sớm thì đỡ quá, khỏi tốn tiền mua cái mới... Số phận!", Mr Đàm cười nói.

Sau khi thỏa thuận, Mr Đàm đã lấy lại được chiếc đồng hồ bạc tỷ

Câu chuyện "tìm lại vật quý đánh mất" được nam ca sĩ đình đám coi đó là "Phép lạ", tuy nhiên, nhiều người lại cho rằng, đây chỉ là chiêu PR hiệu quả của "ông hoàng nhạc Việt" như mọi lần Mr Đàm chơi chiêu mà thôi.

Nhìn lại lịch sử bị mất đồ tiền tỷ của Mr Đàm, lần đầu tiên xảy ra vào năm 2003, theo lời anh kể, anh để quên chiếc hộp gỗ đựng ba chiếc nhẫn kim cương trị giá 250.000 USD (4,3 tỷ đồng) tại nhà một người may trang phục. Sau đó, anh phát hiện số trang sức này đã được người lấy bán cho chính nơi anh đã mua chúng.

Khi đó Đàm nói: "Tôi không muốn làm ầm ĩ vì đó không phải một vụ mất cắp. Người bán chúng khóc lóc, xin lỗi tôi rất nhiều, hoàn cảnh của họ cũng rất đáng thương".

Lần thứ hai vào tháng 8.2009, khi đi diễn tại Hà Nội, anh tiếp tục mất 2 chiếc nhẫn trị giá 4 tỷ đồng trong phòng một khách sạn 5 sao lớn bậc nhất thủ đô. Lần đó, Mr Đàm đã phải nhờ tới công an điều tra. Chuyện mất nhẫn diễn ra đúng thời điểm liveshow xuyên Việt The best of Đàm Vĩnh Hưng - Người tình đang đến hồi nước rút.

Mới đây nhất, ngày 21.4, Mr Đàm đi mua thêm một chiếc nhẫn kim cương mới, ngay trước thềm liveshow Có những niềm riêng diễn ra vào 27.4.

Liên quan tới chuyện mất đồng hồ Cartier, nhiều người cho rằng câu chuyện này không nằm ngoại lệ. Thời gian này, Mr Đàm đang gấp rút chuẩn bị cho lần tái xuất với vai trò giám khảo mùa giải thứ hai The Voice. Thua cuộc trong "cuộc chiến" đầu tiên, "ông hoàng nhạc Việt" khảng khái tuyên bố, anh đã chuẩn bị lực lượng hùng hậu để tuyên chiến ở The Voice năm 2013.

Một chi tiết khác quan trọng trong diễn biến của vụ mất đồng hồ tiền tỷ, đó là email của người "trả hàng" cho Mr Đàm. Theo thói quen, địa chỉ email của một người thường đi kèm với thời gian người đó lập email. Như vậy có thể suy ra, địa chỉ email thantaivn2013@yahoo.com.vn được lập năm 2013, cột mốc thời gian rất mới - có thể được tạo sau khi Đàm tuyên bố mất đồng hồ.

Thứ hai, tên người sở hữu email này không chỉ là Tài, mà đó còn ám chỉ chữ "Thần Tài" - vận may gõ cửa thăm nhà Mr Đàm - một trong những chiêu bài chơi chữ hài hước mà Mr Đàm luôn tự hào về bản thân khi muốn "trêu chọc" báo chí như anh vẫn nói?

Câu chuyện Đàm Vĩnh Hưng mất đồng hồ tiền tỷ lần này được Mr Đàm thông báo ngay trước thời điểm diễn ra đêm chung kết Cặp đôi hoàn hảo 2013. Và cũng thật lạ khi chủ nhân của nó đã tìm lại vật phẩm ngay trước đêm chung kết diễn ra tối qua.

Mr Đàm khoe đồng hồ bạc tỷ vừa tìm lại được trong chung kết Cặp đôi hoàn hảo tối qua.

Một giả thiết nữa cũng được đưa ra, khi không phải ngẫu nhiên, hình ảnh của Mr Đàm bỗng xuất hiện liên tục với thương hiệu đồng hồ Cartier danh tiếng. Sau khi xuất hiện tại Việt Nam và đạt được thành công đáng khích lệ nhờ sự lăng-xê nhiệt tình của nhiều ngôi sao Việt, hãng đồng hồ này sắp tới đây sẽ có thêm một cửa hàng nữa, dự định "đóng đô" tại Hà Nội.

Trước đó, có mặt tại một trung tâm thương mại ngự giữa hồ Hoàn Kiếm, Mr Đàm từng được "o bế" bởi một rừng máy ảnh sau khi vị quản lý của ngôi sao này "bỏ nhỏ" tới các phóng viên: "Bức ảnh nào chụp Đàm Vĩnh Hưng đứng cạnh thương hiệu Cartier lên báo sẽ được ê-kip trả chi phí".

Vậy là "vụ án" Mr Đàm mất vật phẩm Cartier rồi may mắn tìm lại sau khi anh đã rút ví sắm một "người yêu" giống y chang đã phần nào có hồi kết.

Thương vụ đồng hồ tiền tỷ, xét cho cùng cũng đã mang lại cho Mr Đàm nhiều may mắn. Nếu đó không phải là những bức ảnh ngập tràn trên báo chí giúp anh bỗng dưng "nóng" lại, thì ít ra, Mr Đàm cũng đút túi bộn tiền nhờ làm ngôi sao quảng cáo cho một thương hiệu có danh tiếng to gấp hàng nghìn lần so với danh hiệu "ông vua hàng hiệu Việt Nam" của anh.

Theo Xzone