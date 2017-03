Những chuyện khó tin khi siêu mẫu Việt đi thi hoa hậu (bài 1)

Khán giả nước ta đã quá ngán ngẩm với các cuộc thi nhan sắc kém tầm, thiếu tâm trong nước; và cũng chẳng lạ gì khi chọn ra những cô hoa hậu, hoa khôi không làm hài lòng công chúng từ nhan sắc, tài năng, đạo đức, kiến thức đều kém thuyết phục, không xứng đáng.

Thế nhưng chỉ những cô đó mới đủ quyền để được cấp phép trở thành đại diện cho Việt Nam tham dự các đấu trường sắc đẹp trên thế giới và phần đông trong số họ luôn có những lý do như sau để khỏi đi thi: bận học hành, lo chuyện gia đình, đi làm từ thiện... nhưng lại cực kỳ bận rộn khi thường xuyên xuất hiện ở các sự kiện để kiếm tiền, lên báo khoe mẽ hàng hiệu, tham gia các chương trình truyền hình.

Ảnh minh họa



Một câu chuyện khác về một cô siêu mẫu cũng khá nổi tiếng ở Việt Nam và từng được kỳ vọng sẽ làm nên kỳ tích cho Việt Nam tại một trong những đấu trường sắc đẹp danh giá nhất hành tinh. Sau khi cô đoạt được danh hiệu trong một cuộc thi hoa hậu trong nước thì cô này đã chủ động đánh tiếng để tham dự một cuộc thi lớn ở Nam Phi nhưng khi được đơn vị đồng ý thì cô này đòi phải trả thù lao là 10.000 USD, vé máy bay hạng C, không bị ràng buộc hợp đồng về sau vì cho rằng điều đó cũng giống như cô tham dự một show diễn ở nước ngoài trong 1 tháng và tất nhiên cô bị từ chối.

Chúng ta chọn ra các hoa hậu, á hậu quốc gia, trao cho họ quá nhiều đặc quyền để làm gì khi không mang lại lợi ích gì cho xã hội hay thực hiện nghĩa vụ với danh hiệu mà họ đang có? Trong khi đó những người đẹp vô danh một thân một mình đi thi, mang về thành công, vinh dự cho tổ quốc thì lại bị phạt, cấm diễn. Liệu rằng những cô hoa hậu, á hậu kém sắc, bất tài, thiếu đức và vô trách nhiệm như thế có xứng đáng được tôn vinh?

Ngoài những trường hợp đáng trách kể trên khi mà các hoa hậu, á hậu bị từ chối đi thi quốc tế thì cũng có một số lý do khác rất khó nói như chuyện một cô người mẫu gốc Hà Nội đang chuẩn bị lên đường tham dự một cuộc thi ở Philippines và đã có thông cáo báo chí rầm rộ, rồi đột ngột không thể tham dự mà không thể đưa ra bất kỳ lý do chính đáng nào. Nhưng lại có tin đồn là do cô này đã "dựa hơi" một đại gia có tiếng để tài trợ chi phí đi thi quốc tế, sau khi được sắm cho xe hơi và một căn hộ chung cư cao cấp ở Sài Gòn. Vụ việc bị vợ ông này phát hiện, vị phu nhân đại gia này có người có máu mặt nên hăm dọa nếu còn dùng tiền của chồng bà ấy đi thi thì khỏi về Việt Nam nữa, và cũng chấm dứt luôn sự nghiệp người mẫu.

Trương Thị May gặp sự cố đáng tiếc sát ngày khởi hành.

Ngoài ra cũng có một số sự cố ngoài ý muốn như khi chọn đại diện tham dự Hoa hậu Trái Đất 2009 ở Philippines thì cựu người mẫu Huỳnh Thanh Tuyền đã được chọn ngay lúc đầu nhưng lại bất ngờ làm đám cưới khi đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp. Sau đó, đơn vị đã có sự thay thế là á hậu Trương Thị May và đến gần sát ngày lên đường đi thi, May đã gặp sự cố chấn thương chân và coi như năm đó Việt Nam bỏ ghế trống.

Trên đây cũng chỉ mới là một phần nhỏ trong vô vàn những lý do mà các người đẹp Việt không thể tham gia các đấu trường sắc đẹp quốc tế. Đằng sau đó vẫn còn nhiều uẩn khúc mà đôi khi cứ để im lặng sẽ tốt hơn cho tất cả các bên.

Bải 2: Đưa hoa hậu đi thi quốc tế giá bao nhiêu?

Theo Donald Nguyễn (Vietnamnet)