Những cú lừa khán giả ngoạn mục của thí sinh truyền hình thực tế

Từ lâu, chuyện thí sinh tham gia các cuộc thi thực tế trên truyền hình lừa dối khán giả đã không còn là điều gì mới lạ. Trước khi Anh Thúy thừa nhận "lừa dối khán giả" tại "X-Factor Việt 2014", thế giới cũng đã chứng kiến rất nhiều những cú lừa khán giả ngoạn mục, từ những TV show đình đám của US&UK như "X Factor", "Britain's Got Talent" đến những cuộc thi tài năng của Đại lục như "The Voice Trung Quốc", "China’s Got Talent", v.v...

Cùng điểm lại những cú lừa khán giả ngoạn mục của thí sinh trên các cuộc thi truyền hình thế giới:

Cậu bé Mông Cổ bất hạnh với giọng ca truyền cảm







Tháng 7/2011, Uudam, một cậu bé 12 tuổi đến từ Mông Cổ đã làm BGK "China's Got Talent" cũng như đông đảo khán giả khắp thế giới rơi nước mắt. Mẹ mất năm lên 8, hai năm sau đó bố cũng mất, Uudam có một hoàn cảnh vô cùng éo le. Chọn thể hiện ca khúc "Mother In The Dream", Uudam chia sẻ: "Em hát bài hát này rất nhiều lần. Mỗi sáng thức dậy, em lại hát bởi vì em nhớ tới mẹ đang ở trên thiên đường". Giọng ca truyền cảm cùng với câu chuyện bất hạnh của Uudam khiến cho BGK và nhiều khán giả có mặt tại trường quay không khỏi sụt sùi.

Ba tháng sau, một netizen đã tố BTC "China's Got Talent" và Uudam gian lận. Trong khi BTC bị lên án vì lồng ghép giọng hát của Baator Dorji, một cậu bé Mông Cổ khác trong cùng đội hợp xướng với Uudam, vào màn biểu diễn của Uudam trên truyền hình, bản thân Uudam cũng bị chỉ trích vì che giấu sự thật trên.

Ba thí sinh "The Voice Trung Quốc" mua chuộc lòng trắc ẩn của các HLV

Sau nhiều lần thất bại, Từ Hải Tịnh quyết lừa HLV và khán giả để giành lợi thế trong cuộc thi truyền hình

Tháng 7/2012, ngay trong mùa giải đầu tiên của "The Voice Trung Quốc", khán giả đã có dịp đụng độ ba "siêu lừa": Từ Hải Tịnh, Hoàng Dũng và Trâu Hoành Vũ. Nữ thí sinh 23 tuổi Từ Hải Tịnh cho biết lý do tham gia cuộc thi là vì bố vừa mất và cô muốn ca hát hết mình sau mất mát đó. Ba HLV đã xiêu lòng trước hoàn cảnh của Từ Hải Tịnh. Nhưng ngay sau đó, những người quen biết Từ Hải Tịnh đã vạch mặt cô nàng, cho biết nữ thí sinh này lăn lộn trong nghề hát đã lâu, bỏ không ít vốn liếng cho việc làm album nhưng đều thất bại, từng tham gia không ít cuộc thi ca hát.

Ngoài đời là con tài phiệt, lên sân khấu "The Voice Trung Quốc", Hoàng Dũng hóa... anh nhà nghèo

Anh chàng Hoàng Dũng thì tâm sự rằng mình sinh ra trong gia đình nghèo khó và từng có thời gian làm công nhân. Ca khúc mà anh thể hiện trong cuộc thi đã động viên anh rất nhiều trong cuộc sống. Netizen không mấy khó khăn để tìm ra thân thế thật của Hoàng Dũng: con trai một tài phiệt giàu có và đang sở hữu sự nghiệp ca hát nghiệp dư.

Đang sống sung túc, Hoành Vũ bất ngờ xuất hiện dưới thân thế... anh nông dân nghèo tại "The Voice Trung Quốc"

Trâu Hoành Vũ cũng tương tự như Hoàng Dũng, dối trá về thân thế của mình, cho biết anh là một nông dân nghèo ở tỉnh Liêu Ninh. Những bức ảnh về cuộc sống sung túc ở Đại Liên của Hoành Vũ sau đó đã tố cáo anh chàng.

Thí sinh "Britain's Got Talent" giả vờ sợ sân khấu lừa BGK

Run rẩy và sợ sệt tới mức phát khóc khi đứng trên sân khấu, Alice Fredenham đã làm BGK "Britain's Got Talent" cũng như các khán giả chương trình "đổ rầm rầm" lúc cất tiếng hát. Tất nhiên, Alice nắm chắc trong tay một suất vào vòng trong với phần thi đầy thuyết phục này. Ai lại không khâm phục một cô gái sở hữu giọng ca vàng và đầy nghị lực?

Thế nhưng sau đó, khán giả của "The Voice Anh Quốc" đã nhận ra Alice khi cô nàng tham gia thi Vòng giấu mặt trên chương trình này. Sẽ chẳng có gì đang nói nếu như Alice trên sân khấu "The Voice UK" cũng run rẩy, sợ sân khấu như trên "Britain's Got Talent". Vấn đề là Alice trên "The Voice UK", nơi cô nàng đã bị từ chối 3 tháng trước khi thi "Britain's Got Talent", cực kỳ tự tin và chuyên nghiệp. Điều này trái ngược hoàn toàn với những gì Alice đã chia sẻ trước khi đổ bộ sân khấu "Britain's Got Talent", rằng cô nàng đã phải chống chọi với nỗi sợ sân khấu như thế nào.

Thí sinh "X Factor Mỹ" giấu nhẹm quá khứ ca hát chuyên nghiệp

Trong "X Factor Mỹ" mùa giải đầu tiên, bà mẹ một con Stacy Francis đã nhận được không ít tình cảm của các khán giả xem truyền hình nhờ giọng hát khỏe cùng nghị lực vươn lên. Tuy nhiên sau đó, nhiều khán giả đã quay lưng với Stacy khi phát hiện ra cô giấu nhẹm toàn bộ quá khứ hoạt động ca hát chuyên nghiệp của mình. "X Factor Mỹ" không cấm các thí sinh có sự nghiệp ca hát tham gia chương trình, nhưng việc Stacy "lờ đi" quá khứ, tự đặt mình ngang hàng với những thí sinh chưa có kinh nghiệm trong mắt khán giả bị nhiều người đánh giá như một hành vi lừa đảo.

Stacy Francis bị ném đã vì "lờ đi" quá khứ ca hát chuyên nghiệp nhằm đặt bản thân ngang hàng với những thí sinh khác trong mắt BGK và khán giả

Một số hành vi khác của Stacy trong chương trình như khóc lóc suốt nhiều màn biểu diễn, kể lể việc bố cô vừa qua đời ngay trước khi BGK chuẩn bị đưa ra nhận xét về phần thi, hay việc cho biết bản thân đã chọn tham gia Vòng thi "Boot Camp" thay vì dự tang lễ của bố cũng khiến nhiều netizen cảm thấy Stacy đang tìm mọi cách để tranh thủ lòng trắc ẩn của BGK.

Theo Kenh14