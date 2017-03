Những cuộc tình của Scarlett Johansson

Nữ diễn viên và thủ lĩnh nhóm 30 Seconds to Mars - Jared Leto - hẹn hò nhau đầu năm 2004.Cũng trong năm 2004, nữ diễn viên có mối quan hệ ngắn ngủi với cầu thủ bóng chày Derek Jeter.Scarlett Johansson và nam diễn viên "Trân Châu cảng" Josh Hartnett hẹn hò được hơn một năm vàchia tay năm 2007.Scarlett Johansson bí mật kết hôn với nam diễn viên Ryan Reynolds năm 2008. Tháng 12/2010,cả hai quyết định "đường ai nấy đi".Cô và diễn viên, đạo diễn Sean Penn công khai tình cảm tại đám cưới của nữ diễn viên Reese Witherspoon tháng 3/2011 và chia tay tháng 6 cùng năm. Vài nguồn tin cho biết, Sean Penn không muốn một mối quan hệ nghiêm túc.Scarlett được cho là nguyên nhân gây tan vỡ mối tình giữa Justin Timberlake và Cameron Diaz tháng 1/2007, sau khi cả hai đóng chung trong video "What Goes Around... Comes Around" của Justin. Mặc dù vậy, Scarlett phủ nhận.Scarlettt và em trai của Macauley Culkin - Kieran Culkin - từng bị bắt gặp thân mật trên đường phố Paris, Pháp tháng 9/2011.Nữ diễn viên và doanh nhân người New York Nate Naylor gặp nhau thông qua sự giới thiệu của vài người bạn. Họ hẹn hò được khoảng một năm và chia tay tháng 10/2012.Báo chí Mỹ mới đây đăng tin, nhà báo người Pháp Romain Dauriac đã cầu hôn minh tinh "Avengers" hồi tháng 8. Cả hai công khai hẹn hò từ tháng 11 năm ngoái. Rất có thể Romain sẽ là cuộc hôn nhân thứ hai của Scarlett Johansson.