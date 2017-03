Những điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa

Pháo hoa sẽ lung linh bầu trời ở 29 vị trí, trong đó có 4 điểm bắn pháo hoa tầm cao gồm: hồ Hoàn Kiếm (Q.Hoàn Kiếm) trước Bưu điện Hà Nội và trước trụ sở Báo Hà Nội Mới, hồ Đống Đa (Q.Đống Đa), khách sạn Thắng Lợi (Q.Tây Hồ), hồ Văn Quán (Q.Hà Đông). 25 điểm bắn pháo hoa tầm thấp ở 25 quận, huyện: Ba Đình, Hoàng Mai, Long Biên, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Gia Lâm, Mê Linh, huyện Ba Vì, thị xã Sơn Tây, huyện Đan Phượng, Thạch Thất, Chương Mỹ, Thường Tín, Quốc Oai, Phú Xuyên, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Từ Liêm, Đông Anh, Sóc Sơn, Phúc Thọ, Thanh Oai, Hoài Đức, Thanh Trì.

Ảnh: Vũ Công Điền/TTXVN

Quảng Ninh (14 điểm)

Toàn tỉnh sẽ có 12/14 huyện thị bắn pháo hoa đón giao thừa. Riêng tại TP Hạ Long có 2 điểm bắn pháo hoa, dự kiến sẽ diễn ra tại Cung văn hóa Thiếu nhi (khu vực Hòn Gai) và Khu vui chơi - giải trí Hoàng Gia (khu vực Bãi Cháy).

Hải Phòng (11 điểm)

2 điểm là bờ hồ Tam Bạc và bờ hồ An Biên với 1.000 giàn pháo tầm cao và 210 giàn pháo tầm thấp. 9 điểm còn lại là pháo hoa tầm thấp, tại các quận, huyện gồm: Hải An, Đồ Sơn, Dương Kinh, Kiến An, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, Kiến Thụy, Thủy Nguyên và An Lão với tổng số 525 giàn pháo hoa.

TP.HCM (9 điểm)

Có 5 điểm bắn tầm cao gồm: Khu vực xưởng đóng tàu Caric (Q.2), Dự án xây dựng Trung tâm Hành chính Q.7, Dự án Công viên văn hóa Gò Vấp (Q.Gò Vấp), Khu tưởng niệm liệt sĩ Ngã ba Giồng (huyện Hóc Môn), Đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược (huyện Củ Chi). 4 điểm tầm thấp gồm: Công viên Lịch sử văn hóa dân tộc (Q.9), Công viên văn hóa Đầm Sen (Q.11), Sân bóng đá huyện Cần Giờ và Khu tưởng niệm dân công hỏa tuyến Mậu Thân 1968 (Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh).

Cà Mau (7 điểm)

Bao gồm: TP Cà Mau 2 điểm (Khu thương mại Hoàng Tâm và Trung tâm thương mại Cửu Long); thị trấn U Minh (H.U Minh), thị trấn Rạch Ráng (H.Trần Văn Thời); thị trấn Thới Bình (H.Thới Bình); thị trấn Năm Căn (H.Năm Căn) và thị trấn Rạch Góc (H.Ngọc Hiển).

Bình Dương (7 điểm)

UBND tỉnh cho phép bắn pháo hoa tầm thấp tại tất cả 7 huyện, thị xã. Bao gồm: TX Thủ Dầu Một, khu vực hồ nước trung tâm TP Mới (Khu liên hợp Công nghiệp - dịch vụ đô thị Bình Dương), Trung tâm hành chính TX Dĩ An (khu Areco), TX Thuận An bắn tại khu phức hợp “một thoáng hồ Gươm” (KP Nguyễn Trãi, P.Lái Thiêu). Huyện Phú Giáo tổ chức bắn tại khu vực đường 30/4, trung tâm hành chính huyện (thị trấn Phước Vĩnh). Huyện Bến Cát bắn tại Trung tâm văn hóa huyện (thị trấn Mỹ Phước). Huyện Tân Uyên bắn tại Trung tâm văn hóa huyện (thị trấn Uyên Hưng). Huyện Dầu Tiếng bắn tại Trung tâm hành chính huyện (khu phố 4, thị trấn Dầu Tiếng).

Bà Rịa - Vũng Tàu (7 điểm)

Gồm: Đài Liệt sĩ (TP Vũng Tàu); cầu tàu 914 (huyện Côn Đảo); Công viên bờ hồ thị trấn Phước Bửu (huyện Xuyên Mộc); Nhà thi đấu đa năng Trung tâm hành chính huyện Đất Đỏ; sân thượng Trung tâm văn hóa - thể thao huyện Long Điền; sân thượng tòa nhà Khối sở, ngành Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh tại TX Bà Rịa và khu đất xây dựng siêu thị kết hợp chung cư 18 tầng tại thị trấn Phú Mỹ (huyện Tân Thành).

Bình Thuận (7 điểm)

Gồm: 2 điểm ở TP Phan Thiết (cầu Lê Hồng Phong và Khu du lịch Tiến Thành) và 5 điểm ở thị trấn Chợ Lầu (huyện Bắc Bình), thị trấn Phan Rí Cửa (huyện Tuy Phong), thị trấn Thuận Nam (huyện Hàm Thuận Nam), thị trấn Võ Xu (huyện Đức Linh) và P.Phước Hội (TX La Gi)...

Đồng Nai (6 điểm)

Trong đó, 2 điểm chính bắn pháo hoa tầm cao được tổ chức tại Văn miếu Trấn Biên (TP Biên Hòa) và Trung tâm hành chính huyện Nhơn Trạch. 4 điểm còn lại ở khu vực công cộng tại TX Long Khánh và 3 huyện Vĩnh Cửu, Trảng Bom, Xuân Lộc.

Khánh Hòa (6 điểm)

Bao gồm: TP Nha Trang, TP Cam Ranh, thị xã Ninh Hòa, huyện Cam Lâm, Vạn Ninh và Diên Khánh. Riêng TP Nha Trang sẽ có 2 điểm là Quảng trường 2-4 và phía bắc Hội quán Hòn Chồng.

Đà Nẵng (4 điểm)

Bao gồm: Cảng Đà Nẵng (P.Thạch Thang, Q.Hải Châu); bờ đông sông Hàn (P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà), bờ tây sông Hàn (P.Hải Châu 1, Q.Hải Châu) và trước khách sạn Trendy (P.An Hải Bắc, Sơn Trà).

Ở Huế, năm nay sẽ có 2 điểm được bắn pháo hoa là Quảng trường Ngọ Môn - Kỳ Đài và sân Nhà văn hóa Dân tộc huyện Nam Đông (thị trấn Khe Tre). Tại huyện miền núi Nam Đông, 500 quả pháo hoa lần đầu tiên sẽ được bắn lên tại sân Nhà văn hóa Dân tộc huyện Nam Đông nhằm phục vụ cho bà con đồng bào dân tộc vui tết.

Thanh Hóa bắn pháo hoa tại Quảng trường Lam Sơn (TP Thanh Hóa) và 2 thị xã Bỉm Sơn, Sầm Sơn. Tỉnh Ninh Thuận tổ chức bắn pháo hoa tại Quảng trường 16.4, TP Phan Rang - Tháp Chàm. TP Đà Lạt (Lâm Đồng) tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp tại 2 điểm bên bờ hồ Xuân Hương: nhà hàng Thủy Tạ và khu vực nhà Hướng đạo cũ (cầu đen). Tại Bình Định, màn bắn pháo hoa diễn ra ở quảng trường trước trung tâm thương mại (đường Nguyễn Tất Thành, TP Quy Nhơn). Phú Yên sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 2 điểm: thị xã Sông Cầu và TP Tuy Hòa. Gia Lai tổ chức bắn pháo hoa tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, TP Pleiku. Nghệ An bắn pháo hoa đêm giao thừa tại 3 địa điểm phía sau tượng đài Bác Hồ với thời lượng bắn 20 phút. Tại Hội An (Quảng Nam) màn bắn pháo hoa diễn ra bên sông Hoài. Tại Long An có 3 điểm: TP Tân An, thị trấn Hậu Nghĩa (huyện Đức Hòa) và thị trấn Mộc Hóa. Tại Cần Thơ - thành phố trung tâm ĐBSCL tổ chức bắn pháo hoa tầm cao ở cồn Cái Khế (Q.Ninh Kiều) và khu đô thị Nam Hưng Phú (Q.Cái Răng). Tại Đồng Tháp có 4 điểm là TP Cao Lãnh, thị xã Sa Đéc, thị xã Hồng Ngự và huyện Tháp Mười. TP Vĩnh Long cũng tổ chức bắn pháo hoa tại quảng trường trung tâm. Tại Bạc Liêu có 3 điểm: TP Bạc Liêu, huyện Giá Rai và Phước Long. An Giang cũng bắn pháo hoa tầm trung tại 3 điểm là TP Long Xuyên, thị xã Tân Châu và thị xã Châu Đốc. Pháo hoa tầm trung ở Kiên Giang diễn ra tại 2 địa điểm là Công viên văn hóa Lạc Hồng (TP Rạch Giá) và huyện đảo Phú Quốc...

Theo Nhóm PV (Thanh Niên)