Những diễn viên hối hận vì bỏ qua vai diễn để đời

Sean Connery từng yêu cầu mức thù lao 283 triệu bảng Anh cho vai diễn Gandalf trong loạt phim “Chúa nhẫn”. Cựu “điệp viên 007” đã thất vọng khi nhà sản xuất đưa ra cho ông con số khiêm tốn: 19 triệu bảng và hứa sẽ trả thêm cho ông 15% lợi nhuận thu về từ phòng vé. Nhưng sau đó, Connery vẫn từ chối vai này vì lý do kịch bản không thuyết phục. Vai Gandalf cuối cùng đã thuộc về nam diễn viên kỳ cựu Ian McKellen.

Nam diễn viên Cary Grant từng được người bạn thân là nhà sản xuất của loạt phim Điệp viên 007 Albert “Cubby” Broccoli tha thiết mời đảm nhận vai James Bond. Không hiểu vì lý do gì, Grant lại từ chối vai diễn này và để nó lọt vào tay của Sean Connery và Connery đã trở thành huyền thoại điện ảnh đầu tiên vào vai điệp viên hấp dẫn 007.

Burt Reynolds đã từng thú nhận rằng nuối tiếc lớn nhất trong sự nghiệp của ông là đã bỏ qua vai Han Solo trong bộ phim “Chiến tranh giữa các vì sao” hồi năm 1977. Vai này sau đó đã thuộc về Harrison Ford. Khi đó Ford đang là một diễn viên vô cùng chật vật với nghề, ông phải làm thợ mộc để duy trì cuộc sống tại Hollywood. Reynolds từng chia sẻ: “Tôi nghĩ đó là sai lầm lớn nhất trong sự nghiệp. Sau đó, tôi đã tranh cãi với người đại diện của tôi rất nhiều. Để tuột mất vai này không phải hoàn toàn lỗi tại tôi nhưng tôi vẫn luôn day dứt vì điều đó”.

Will Smith đã từ chối vai Neo trong phim “Ma trận”, sau này, Smith chia sẻ: “Ma trận là một bộ phim khó diễn. Khi đó, tôi đã thực sự không nhìn thấy hết tiềm năng của nó. Khi tôi nhìn thấy Keanu Reeve diễn vai đó, thực sự phải nói rằng tôi đã phát điên lên, đáng lẽ tôi đã phải nhận vai đó và “quậy” hết mình. Đáng lẽ ra tôi đã có thể làm được một điều gì thật đặc biệt với “Ma trận”. Khi đó tôi còn thiếu kinh nghiệm nên đã để tuột mất cơ hội. Keanu đã thông minh và chớp đúng thời cơ.”

James Caan từng được mời đóng vai Randle Patrick “Mac” Mc Murphy trong bộ phim “One Flew Over the Cuckoo’s Nest” (Bay qua tổ chim cúc cu - 1975) được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Ken Kesey. Sau này khi được hỏi tại sao ông lại từ bỏ một vai diễn lớn như vậy, ông đã chia sẻ chân thành: “Ở thời điểm đó tôi đã nông nổi nghĩ rằng mình là một thiên tài diễn xuất, bộ phim này không đủ đất để tôi tỏa sáng. Các cảnh quay của phim chủ yếu diễn ra trong bốn bức tường của căn phòng trong trại tâm thần. Đó là một cách nghĩ khiến tôi bị kẹt lại. Tôi đã đưa ra một quyết định tồi”.

Jack Nicholson đã đảm nhận vai diễn và giành được giải Oscar cho diễn viên nam chính xuất sắc nhất. “Bay qua tổ chim cúc cu” trở thành một trong ba bộ phim lớn của lịch sử điện ảnh giành được giải ở cả 5 hạng mục lớn của giải Oscar gồm phim, kịch bản, đạo diễn, diễn viên nam chính, diễn viên nữ chính xuất sắc nhất.

“Pretty Woman” (Người đàn bà đẹp – 1990) là bộ phim đưa tên tuổi Julia Roberts lên hàng “sao” tại Hollywood. Vai nữ chính Vivian Ward ban đầu được ướm sẵn cho Molly Ringwald, ngôi sao trong phim “The Breakfast Club” và “Pretty in Pink”. Về sau, Ringwald nói rằng: “Tôi nhớ là hình như tôi đã xem qua bản phác thảo nội dung phim và ban đầu nó có tên là “3.000 đô la” thì phải. Tôi còn không nhớ rõ là mình đã từ chối kịch bản này. Nhưng chắc là kịch bản cũng ổn đấy. Tôi phải nói rằng, nếu có thành công ở đây, thì tất cả là nhờ Julia Roberts, chính cô ấy đã làm nên thành công cho bộ phim. Đó là phần thưởng cho cô ấy. Mỗi diễn viên đều chờ đợi trong đời một vai diễn để có có thể tỏa sáng như vậy”.

Harrison Ford không phải là sự lựa chọn đầu tiên của đạo diễn Steven Spielberg và nhà sản xuất George Lucas cho vai Indiana Jones trong phim “Raiders of the Lost Ark” (Chiếc rương thánh tích - 1981). Diễn viên Tom Selleck đã được mời vào vai này nhưng ông từ chối vì khi đó ông đang quá bận rộn với chương trình truyền hình của mình và không có thời gian rảnh để tham gia diễn xuất.

John Travolta từng thú nhận việc bỏ lỡ vai diễn trong “Forrest Gump” (Hộp Chocolate cuộc đời – 1994) là một sai lầm của ông. Vai chính trong bộ phim hài nhẹ nhàng này đã thuộc về Tom Hanks và giúp Hanks dành được giải Oscar cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. “Forrest Gump” khi đó đã giành tới 6 giải Oscar bao gồm cả phim xuất sắc nhất.

Kevin Costner từng được giao vai chính Andy Dufresne trong phim “Shawshank Redemption” (Nhà tù Shawshank – 1994). Nhưng cùng lúc đó, anh cũng được mời đóng phim “Waterworld” – một bộ phim được đầu tư “khủng”. Dufresne đã chọn “Waterworld”. Thật đáng tiếc, sau này, phim lại bị giới phê bình chê bai tơi tả và Costner kể từ đó vẫn luôn nói rằng anh thấy hối tiếc vì đã để vai diễn trong “Shawshank Redemption” lại cho Tim Robbins.

Có rất nhiều lý do để từ chối một vai diễn. Michelle Pfeiffer từng nghĩ “Silence of the Lambs” (Sự im lặng của bầy cừu) là một phim quá bạo lực và để vai diễn điệp viên FBI Clarice Sterling rơi về tay Jody Foster.

Nữ diễn viên Bette Davis từng chê vai Scarlett O’Hara (Cuốn theo chiều gió) còn Leonardo DiCaprio từng bỏ vai Dirk Diggler trong “Boogie Nights” (Đêm ăn chơi) vì nghĩ nó có quá ít tính nghệ thuật.

Nhưng một trong những lý do thường thấy mà các ngôi sao Hollywood hay đưa ra là vì thù lao. Họ có thể bỏ một vai diễn hứa hẹn vì nhà sản xuất không đáp ứng được con số mà họ đưa ra. Một trong những ví dụ kinh điển của sai lầm này là diễn viên W.C. Fields đã từ chối vai diễn để đời trong “The Wizard of Oz” (Phù thủy xứ Oz) và trao lại cơ hội xuất hiện trong bộ phim vang danh lịch sử điện ảnh cho Frank Morgan.

Theo Pi Uy (Dân trí / Telegraph)