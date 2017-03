Những giai điệu ngọt ngào cho đêm Noel

1. "Jingle Bells" - Frank Sinatra

"... Jingle bells, jingle bells

Jingle all the way

Oh what fun it is to ride

In a one-horse open sleigh..."

"... Chuông ngân vang, chuông ngân vang

Tiếng chuông ở khắp mọi nơi

Thật vui sướng biết bao

Khi được cưỡi trên cỗ xe trượt tuyết..."

Những giai điệu bất tử của Jingle Bells đã được nam danh ca Frank Sinatra thể hiện theo phong cách cổ điển trong album giáng sinh mang tên A Jolly Christmas phát hành năm 1957. Vẫn là những câu hát quen thuộc thường vang lên mỗi mùa giáng sinh nhưng khác với bản ghi âm có phần sôi động của nhóm Boney M vốn quen thuộc với khán giả Việt Nam, chất giọng trầm cùng âm hưởng jazz đặc trưng của Frank Sinatra dường như đem đến một sự nhẹ nhàng và ấm áp lạ thường cho Jingle Bells.

2. "Ave Maria" - Beyonce Knowles

"... I found heaven on earth

You are my last, my first

And then I hear this voice inside

Ave Maria..."

"... Em đã tìm thấy một thiên đường trên mặt đất

Anh chính là tình yêu đầu tiên và cũng là cuối cùng của em

Và em chợt thấy vang lên trong lòng một giọng nói

Từ đức mẹ Maria..."

Beyonce biểu diễn ca khúc "Ave Maria". Ảnh: NBC.

Trong album I Am... Sasha Fierce - một trong những album bán chạy nhất năm 2009, diva của dòng nhạc R'n B Beyonce Knowles đã khiến cả thế giới âm nhạc ngỡ ngàng khi phối lại bài thánh ca nổi tiếng Ave Maria thành một ca khúc R'n B hiện đại vô cùng lôi cuốn. Sự kết hợp hài hòa giữa âm nhạc cổ điển và âm nhạc đương đại đã khiến Ave Maria của Beyonce trở thành một bài hát Giáng sinh được yêu thích nhất trong dịp Noel năm nay.

3. "Joy To The World" - David Archuleta

"... Joy to the world, the Lord is come

Let earth receive her king

Let everyheart prepare him room

And heaven and nature sing..."

"... Niềm vui cho nhân loại, Chúa sinh ra đời

Hãy để đất mẹ đón nhận vị vua cao quý

Hãy để mọi con tim rộng mở đón Chúa trời

Và vạn vật cùng hòa ca..."

Joy To The World là một trong những bản thánh ca kinh điển nhất dành cho lễ Giáng sinh. Trong album Christmas From The Heart vừa được phát hành vào tháng 10/2009, á quân American Idol 2008 David Archuleta đã cover ca khúc này với phong cách teenpop hiện đại. Một điểm đặc biệt ở bản cover này là bên cạnh những câu hát quen thuộc của Joy To The World còn có xen lẫn giai điệu một bản thánh ca khác cũng rất nổi tiếng là Hark The Herald Angels Sing.

4. "My Only Wish (This Year)" - Britney Spears

"... Santa can you hear me?

I have been so good this year

And all I want is one thing

Tell me my true love is here..."

"... Ông già tuyết có nghe thấy tôi không?

Cả năm qua tôi đã làm nhiều việc tốt

Và tất cả những gì tôi muốn chỉ là một điều

Hãy nói với tôi rằng tình yêu thực sự đang ở đây..."

Là đĩa đơn Giáng sinh duy nhất của công chúa pop Britney Spears tính đến nay, My Only Wish (This Year) không được phát hành rộng rãi mà chỉ được phát trên sóng radio. Giai điệu sôi động cùng lời ca trong sáng của ca khúc này được người hâm mộ đón nhận nồng nhiệt và đưa My Only Wish (This Year) trở thành một trong những ca khúc được yêu cầu nhiều nhất trên các đài phát thanh của Mỹ vào mùa Giáng sinh năm 2000.

5. "Christmas Is All Around" - Bill Nighy

"... I feel it in my fingers

I feel it in my toes,

Christmas is all around me

And so the feeling grows..."

"... Anh cảm nhận được điều đó qua từng ngón tay

Anh cảm thấy được nó qua từng ngón chân

Giáng sinh đang ở quanh đây

Trong anh dâng trào một cảm xúc..."

Trong bộ phim tình cảm nổi tiếng Love Actually của đạo diễn Richard Curtis vào năm 2003, khán giả bắt gặp giai điệu quen thuộc của bản tình ca ngọt ngào Love Is All Around. Tuy nhiên, phần ca từ của ca khúc này đã có sự thay đổi và nó trở thành nhạc phẩm Giáng sinh có cái tên đầy ấn tượng Christmas Is All Around. Nam diễn viên người Anh Bill Nighy - thủ vai danh ca nhạc rock Billy Mack trong phim, đã ghi dấu ấn trong bộ phim này bằng việc thể hiện thành công phiên bản giáng sinh của Love Is All Around.

6. "The Christmas Song" - Charice

"... Chestnuts roasting on an open fire

Jack Frost nipping at your nose

Yuletide carols being sung by a choir

And folks dressed up like eskimos..."

"... Hạt dẻ đang được nướng trên ngọn lửa đỏ

Anh chàng sương muối đang vờn trên mũi bạn

Dàn đồng ca đang hát những khúc nhạc mừng giáng sinh

Và tất cả đều ăn mặc như người Eskimo vậy..."



Charice - ca sĩ trẻ người Philippines. Ảnh: classymusic.

Với The Christmas Song, khán giả như ngây ngất trước giọng ca trời phú của nữ ca sĩ trẻ Charice. "Thần đồng âm nhạc" của Philippines - người được tiên đoán sẽ trở thành một diva lớn của thế giới âm nhạc trong tương lai, đã mang theo chút âm hưởng R'n B khi cover ca khúc kinh điển này. The Christmas Song cũng đứng ở vị trí số một trong 10 ca khúc Giáng sinh hay nhất mọi thời đại do hãng Edison Research bình chọn.

7. "Christmas Time" - Backstreet Boys

"... Christmas time, time to share our love

Come and join the tidings to the world

Christmas time, the best time of the year

Yes, it's christmas time..."

"... Giáng sinh là lúc chúng ta chia sẻ tình yêu

Hãy đến đây và cùng tận hưởng niềm vui với khắp thế giới

Giáng sinh - đó là khoảng thời gian đẹp nhất trong năm

Vâng, chính là lễ giáng sinh..."

Giáng sinh chính là khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong năm, khi hạnh phúc và tình yêu hiện hữu ở khắp nơi, đem đến cho con người những xúc cảm ngọt ngào. Giáng sinh cũng là lúc chúng ta sẻ chia tình cảm và cùng nhau tận hưởng niềm vui, để xua tan đi cái không khí giá lạnh của mùa đông. Những thông điệp trên đã được boyband nổi tiếng một thời Backstreet Boys thể hiện qua ca từ và giai điệu ấm áp trong đĩa đơn Giáng sinh của họ mang tên Christmas Time.

8. "Silent Night" - Susan Boyle

"... Silent night, holy night

All is calm, all is bright

Round yon virgin mother and child

Holy infant so tender and mind

Sleep in heavenly peace..."

"... Đêm thánh vô cùng, đêm thánh linh thiêng

Tất cả đều tĩnh lặng, tất cả đều tỏa sáng

Phía xa kia là đức mẹ đồng trinh và đứa trẻ sơ sinh

Đứa trẻ thiêng liêng thật dịu dàng và bé nhỏ

Đang say giấc nồng trong yên bình của trần thế..."

Tài năng người Scotland - Susan Boyle.

Trong cuộc thi British's Got Talent, "giọng ca xấu xí" Susan Boyle đã chinh phục cả thế giới với phần thể hiện ca khúc I Dreamed A Dream - trích từ vở nhạc kịch Les Misérable không thể tuyệt vời hơn. Mới đây, khi ra mắt album đầu tay mang tên I Dreamed A Dream (hiện đứng ở vị trí số 1 trong Top 200 Billboard Albums), một lần nữa Susan lại khiến khán giả phải lặng người bởi giọng ca thiên thần của mình qua các ca khúc như You'll See, The End of The World, Amazing Grace và đặc biệt là bản thánh ca lâu đời Silent Night.

9. "Last Christmas" - Taylor Swift

"... Last christmas, I gave you my heart

But the very next day, you gave it away

This year, to save me from tears

I give it to someone special..."

"... Mùa giáng sinh ấy, em đã trao anh trái tim của mình

Nhưng chỉ ngay sau đó, anh đã bỏ nó đi xa

Giáng sinh năm nay, để nước mắt không còn tuôn rơi

Em sẽ trao nó cho một người nào đó đặc biệt..."

Giọng ca trẻ Taylor Swift. Ảnh: skins.

Last Christmas được coi là ca khúc thịnh hành nhất vào mỗi dịp Giáng sinh và được hàng trăm nghệ sĩ trên toàn thế giới hát lại theo nhiều phong cách khác nhau. Công chúa nhạc đồng quê của thế hệ mới Taylor Swift cũng đã cover Last Christmas trong album giáng sinh đặc biệt của mình mang tên Sounds of the Season: The Taylor Swift Holiday Collection. Taylor đã phối lại với tiếng guitar và điểm xuyết thêm âm thanh violin để khiến Last Christmas mang nhiều âm hưởng của nhạc country - dòng nhạc mà cô đang theo đuổi.

10. "What If" - Kate Winslet

"... What if I had never let you go

Would you be the man I used to know

If I'd stay, if you'd tried

If we could only turn back time

But I guess we'll never know..."

"... Nếu em không bao giờ để anh ra đi

Liệu anh sẽ trở lại làm người đàn ông mà em vẫn biết chứ?

Nếu em ở lại, nếu anh cố gắng

Nếu chúng ta có thể quay ngược thời gian

Nhưng em nghĩ rằng chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết được..."

Mùa Giáng sinh 2001, "nàng Rose" của Titanic - nữ diễn viên Kate Winslet khiến người hâm mộ thực sự ngỡ ngàng trước giọng ca trong vắt như pha lê của cô qua ca khúc What If. Ca khúc này được trích trong bộ phim hoạt hình Christmas Carol: The Movie, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Charles Dickens. Cho đến nay, đây vẫn là đĩa đơn duy nhất của Kate Winslet nhưng chỉ với một What If tình cảm và ngọt ngào này, khán giả yêu nhạc không bao giờ có thể quên được giọng hát tuyệt vời của cô. What If cũng là ca khúc được các bạn trẻ Việt Nam rất yêu thích.

Theo Mai Như Ngọc (VNE)