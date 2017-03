Những mỹ nhân 9X sáng giá của làng điện ảnh Việt

Chỉ là một tay ngang trong nghề song Diễm My đã kịp gây ấn tượng với khán giả qua vai nữ chính trong bộ phim truyền hìnhVáy hồng tầng 24và vai Mai thị trong phim điện ảnhMỹ nhân kế. Sở hữu gương mặt thanh tú, xinh đẹp cùng số đo 3 vòng khá chuẩn 82-64-90, cô gái sinh năm 1990 là một trong những mỹ nhân được yêu thích của làng điện ảnh Việt. Thời gian tới, khán giả sẽ gặp lại Diễm My trong dự án phimĐể Hội tính. Chia sẻ về lý do lựa chọn nữ chính trong dự án phim mới, đạo diễn Charlie Nguyễn cho biết: "Diễm My có sự thông minh trong cách cảm thụ cũng như diễn tả nội tâm của nhân vật, đặc biệt có sự sáng tạo cực kỳ tinh tế trong từng chi tiết biểu cảm của vai diễn. Đó là điều mà tôi cần và quyết định chọn cô ấy vào vai nữ chính của bộ phim".