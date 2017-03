Những ngày xanh tất bật của Vân

Đôi mắt to tròn nên mẹ đặt là Ốc. Mái tóc dài... dằng dặc bao năm qua chưa bao giờ ngắn đi centimet nào với lý do: “Để vậy... đóng ma cho đạt!”. Dáng điệu ngày càng tất tả, vội vã, bạn bè chỉ biết than: “Vân là mây nên phải bay thôi!”.

Tết này Vân sắm thêm rất nhiều quần áo, vừa phục vụ công việc vừa để điệu luôn, dù phòng Vân đã bị... sập hết hai tủ vì đồ nhiều quá! - Ảnh: Plascote Phạm Gặp lại Thanh Vân sau ba năm kể từ thời điểm cô bất ngờ nổi đình nổi đám với vở kịch kinh dị Người vợ ma và nhận ra hiện nay Vân còn... đình đám hơn xưa nhiều. Vào Internet, chỉ cần gõ chuỗi tìm kiếm “Thanh Vân Ốc” sẽ nhận ngay hàng ngàn kết quả trong chưa đầy một giây, với đủ loại thông tin từ công việc đến gia đình, sở thích, cuộc sống riêng tư... Tỉ lệ thuận với sự nổi tiếng là những hợp đồng công việc liên tục và liên tục. Những ngày cuối năm gặp được Vân quả là khó, ngay cả thời gian nghe điện thoại cũng được Vân tiết kiệm từng giây. Vừa tập kịch xong Vân lại ào đến phòng thu để lồng tiếng phim, lồng tiếng quảng cáo rồi lại đi ghi hình cho các chương trình mà mình làm MC, làm khách mời. Tối về lại đi diễn những vở kịch đang được yêu thích ở các sân khấu của “bà bầu” Hồng Vân. Có dạo bật tivi lên là thấy Vân “phủ sóng” một loạt kênh với các vai diễn trong các phim truyền hình nhiều tập, hoặc làm khách mời trong những chương trình trò chuyện cùng nghệ sĩ. Năm ngoái, Vân còn khiến nhiều người bất ngờ khi có thêm chức danh mới: giám đốc marketing của một tập đoàn chuyên kinh doanh chăn gối nệm của Canada. Mới đây, Vân lại vừa khai trương một nhà hàng rộng mênh mông với số tiền đầu tư được tính bằng tỉ. Còn tết này Thanh Vân sẽ xuất hiện trong các vở kịch mới của hệ thống sân khấu kịch Hồng Vân: vở Đào tạo tẩu hợp tác với Hàn Quốc tại sân khấu Superbowl, vở Gái@yahoo.com tại sân khấu Kim Châu... Nhìn Vân đi lại như con thoi, “biến hình” từ một bộ váy xìtin với chiếc nơ trẻ trung sang phong cách một nữ doanh nhân với áo vest, tóc búi cao trong cùng một ngày khiến không ít người “choáng” vì khả năng và cường độ làm việc của một cô gái 25 tuổi. Vân gọi những ngày đang sống là “những ngày xanh” - những năm tháng của tuổi xuân xanh mà cô trân trọng từng phút, tiết kiệm từng giây để có thể làm được nhiều hơn những điều mình mong muốn. Trong tương lai, Vân còn dự định sẽ viết kịch bản. Mẹ vẫn bảo Vân là... dơi vì hay sống về đêm, đi diễn về khuya nhưng không ngủ ngay mà còn tranh thủ đọc sách và viết nhật ký. Mà Vân viết là phải viết ra giấy chứ không gõ máy tính vì Vân rất “âm lịch”, không thích chat, không thích email. Nhiều người hỏi Vân nếu không có Người vợ ma thì Vân có thành công như hôm nay hay không? Vân nhẹ nhàng cười bảo: “Tất cả là duyên số nghệ thuật. Chẳng ai biết trước được điều gì. Nhưng tôi có đam mê, lòng quyết tâm, sự kiên trì và luôn chịu khó. Nếu không có yếu tố may mắn thì tôi sẽ nhân đôi những tố chất này và không ngừng cố gắng”. À, hơn một năm nay Vân còn sắm thêm một vai trò mới đầy hạnh phúc: làm vợ người ta. Chuyện tình mười năm của Vân Ốc - Trí Rùa chạy marathon hoài mới tới đích là một đám cưới độc đáo đến nay vẫn còn trong những câu chuyện vui của giới nghệ sĩ. Sau khi lấy nhau, trình độ chờ đợi của Trí cũng tăng thêm một bậc vì suốt ngày Vân cứ bị công việc cuốn đi. Nhiệm vụ duy nhất mà Trí được mẹ vợ vinh dự trao lại là... pha cà phê sữa cho Vân mang theo. Còn Vân luôn cảm thấy xúc động khó tả mỗi khi nhìn chiếc nhẫn nhỏ xinh trên ngón tay áp út. Nó nhắc Vân về gia đình, về một điều gì đó thiêng liêng và níu giữ mình mãnh liệt rằng: “Lấy chồng cũng có lý đấy nhỉ!”. Theo HOÀNG OANH (TTO)