Những ngôi sao cầm tinh con trâu thống trị "Forbes"

1. Cristiano Ronaldo sinh năm 1985. Chàng trai tuổi Sửu này bước qua tuổi 24 với một năm thành công vang dội trong sự nghiệp bóng đá của mình. Cristiano Ronaldo vừa bước lên bục nhận giải Quả bóng vàng Châu Âu 2008 thì hơn một tháng sau đó, chàng lại đem về cho mình danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2008 của FIFA.

Cristiano Ronaldo gia nhập đội quân “Quỷ đỏ” thành Manchester vào năm 18 tuổi với bảng hợp đồng trị giá 12,24 triệu bảng Anh và sở hữu chiếc áo số 7 của nhiều huyền thoại trước đó tại sân Old Trafford như: George Best, Bryan Robson, Eric Cantona, và David Beckham. Hiện nay, không kém cạnh gì họ, CR7 đang làm nên tên tuổi của mình tại thánh địa này.

Trong năm 2008, tạp chí Forbes đã công bố danh sách 20 cầu thủ kiếm tiền giỏi nhất thế giới và Cristiano Ronaldo vượt qua nhiều đàn anh tên tuổi khác như: Steven Gerrard, Oliver Kahn, Raul Gonzalez, Michael Ballack… để giành vị trí thứ 5 với khoản thu nhập 18,5 triệu USD (tương đương với 9,2 triệu bảng Anh), chỉ xếp sau: David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry và Ronaldo.

2. Trong danh sách 10 nam diễn viên có ảnh hưởng nhất của Hollywood do Forbes bình chọn trong năm 2008 thì có đến hai “ông Sửu”. Đó là hai nam diễn viên lão làng George Clooney và Morgan Freeman.

Diễn viên kiêm đạo diễn, nhà sản xuất phim và tác giả kịch bản George Clooney đứng ở vị trí thứ 3 trong danh sách này (sau Denzel Washington và Tom Hanks). George Clooney sinh ngày 6.5.1961, từng đoạt giải Oscar cho Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất với bộ phim Syriana vào năm 2005, vai diễn cũng mang về cho anh Giải thưởng Quả cầu vàng vào năm 2006.

Trong thời gian qua, bên cạnh thế giới hào nhoáng của Hollywood, Clooney còn có thêm mối quan tâm khác trong các hoạt động vì cộng đồng của mình. Với vai trò “Người mang thông điệp hòa bình” của Liên Hiệp Quốc, George Clooney cùng với Elie Wiesel, người đoạt giải Nobel Hòa bình năm 1986, đang kêu gọi cho các hoạt động từ thiện, xã hội giúp đỡ những khu vực bị tàn phá trên thế giới, cũng như chống lại nạn diệt chủng.

3. Một diễn viên tuổi Sửu nữa có mặt trong danh sách 10 nam diễn viên có ảnh hưởng nhất của Hollywood với vị trí thứ 5 là Morgan Freeman. Ông sinh ngày 1.6.1937, là đạo diễn, người viết lời thoại và một trong những diễn viên được yêu chuộng nhất ở Hollywood.

Morgan Freeman từng đoạt giải Oscar cho Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất với bộ phim Million Dollar Baby, một câu chuyện hài hước nhưng sâu sắc và nồng ấm tình người. Cũng như vai trò người kể truyện trong Million Dollar Baby, Morgan Freeman là người truyền tải nhiều thông điệp nhân văn qua các vai diễn của mình, những câu chuyện làm ám ảnh người xem với nhiều suy nghĩ ngay cả khi màn bạc đóng lại.

Bên cạnh những thành công trên màn bạc, Morgan Freeman còn dốc tâm sức cho các hoạt động bảo vệ môi trường và cứu trợ cho các nạn nhân trong các thảm họa.

4. Họ có thể chưa đủ tuổi được uống rượu, chưa đủ tuổi để lái xe hơi. Nhưng trong tài khoản của những 8x, 9x này có đến hàng triệu USD. Tạp chí Forbes đã thống kê ra những sao 8x, 9x kiếm tiền giỏi nhất Hollywood. Trong đó, một cô nàng tuổi Sửu vừa bước qua ngưỡng 24 đang chiếm lĩnh vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng với 5,5 triệu USD. Đó là Ashley Tisdale.

Ashley Tisdale sinh ngày 2.7.1985, là một người mẫu, ca sĩ kiêm diễn viên. Cô được biết đến nhiều nhất qua hàng loạt phim của Walt Disney như: The Suite Life of Zack & Cody với vai Maddie và bộ phim ca nhạc High School Musical trong vai Sharpay Evans. Tisdale cũng là người lồng tiếng trong loạt phim hoạt hình Phineas and Ferb của kênh truyền hình này.

24 tuổi, Tisdale nắm trong tay nhiều giải thưởng như: Hollywood Actress Award (giải thưởng tập thể cho High School Musical) và giải Emmy cho phim truyền hình; giải Billboard cho album soundtrack hay nhất; giải Teen Choice cho tập thể High School Musical và giải Kid Choice Award 2007 dành cho Nữ diễn viên chính phim truyền hình xuất sắc nhất.

Trong một rừng sao và giữa môi trường khắc nghiệt của Hollywood nhưng có thể nói Ashley Tisdale là một cô gái rất ngoan hiền. Sự cố duy nhất của cô là vụ phẫu thuật thẩm mỹ mũi. Nhưng theo bác sĩ, van mũi của Ashley bị lệch 80% do tai nạn giao thông và cô thường xuyên khó thở. Vì vậy đây cũng không bị coi là một scandal của cô gái hoàn hảo này.

Năm Sửu dường như là một năm đẹp với Ashley Tisdale. Cô từng hát cho Tổng thống Mỹ Bill Clinton tại Nhà Trắng khi vừa tròn một giáp (12 tuổi). Có lẽ trong năm nay, còn nhiều thành công vẫn đang chờ đợi cô ở phía trước.

5. Sinh ngày 3.4.1961, Eddie Murphy đang làm phong phú hơn danh sách những nhân vật cầm tinh con trâu chiếm lĩnh bảng xếp hạnh của Forbes. Là một trong những nam diễn viên hài xuất sắc nhất trong hai thập kỉ gần đây, Eddie Murphy cũng là nam diễn viên thành công nhất về mặt thương mại trong lịch sử ngành công nghiệp điện ảnh.

Cho đến nay, anh tham gia diễn xuất trong hơn 33 phim với tổng doanh thu của các phim chỉ tính riêng ở Mỹ đã lên đến hơn 3,4 tỷ USD. Như vậy, trung bình cứ một phim có sự xuất hiện của Eddie Murphy thu về được hơn 103 triệu USD. Có lẽ chính số tiền kếch sù mà Eddie Murphy đem về cho các bộ phim đã đẩy anh lên hàng các nam diễn viên được trả tiền cao nhất Hollywood. Trong danh sách này của Forbes, Eddie Murphy giữ vị trí thứ 3 với 55 triệu USD kiếm được trong một năm qua.

Ở tuổi 48, Murphy đã có cho mình một ngôi sao trên đại lộ danh vọng của Hollywood và Giải thưởng Quả cầu vàng dành cho Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất trong bộ phim ca nhạc Dreamgirls cùng hàng loạt đề cử của các giải thưởng điện ảnh khác.