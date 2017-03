Những ngôi sao một thời: Lặng lẽ bỏ cuộc chơi

Chị Sứ năm xưa

Có lẽ diễn viên Hiệp Định là một trong những trường hợp đặc biệt của làng điện ảnh Việt Nam. Đôi khi, khán giả nhớ tới bà một phần cũng vì cái sự đặc biệt đó.



Do đã từng có sự quen biết từ trước nên vào năm 1982, khi đoàn phim Hòn đất đang tìm kiếm diễn viên cho nhân vật chị Sứ, đạo diễn Hồng Sến đã mời bà đến xưởng phim Tổng hợp để thử vai. Như một định mệnh, tất cả thành viên trong hội đồng tuyển chọn đều nhất loạt đồng ý sau khi xem Hiệp Định thể hiện hình ảnh chị Sứ trong kháng chiến. Khán giả xem phim hồi đó hoàn toàn bị chinh phục bởi cách diễn tự nhiên và hết mình của Hiệp Định.



Đó là vai diễn đầu tiên và duy nhất của bà cho tới thời điểm hiện tại. Sau này có nhiều người thắc mắc: vì sao gây ấn tượng ở vai diễn đầu tiên mà bà không “thừa thắng xông lên”? Trên thực tế, sau này khi hoàn thành bộ phim Hòn đất, Hiệp Định trở lại trường học làm công tác giảng dạy. Cũng có một số lời mời đến với bà nhưng do không lựa chọn được kịch bản phù hợp và do không bố trí được lịch dạy nên bà buộc lòng phải từ chối dù lúc đó như bà nói, điện ảnh cũng là một trong những đam mê của bà.

Ngọc Mai của Biệt Động Sài Gòn

Vai Hà trong Xa và gần đã giúp NSƯT Hà Xuyên giành được giải thưởng Diễn viên xuất sắc của Hội Điện ảnh trong Liên hoan phim lần 8 năm 1988. Có thể nói, thành công ngay từ vai diễn đầu tiên đã tạo ra nền móng vững chắc cho Hà Xuyên đi xa hơn trên con đường nghệ thuật thứ bảy. Để rồi sau đó, bà có mặt trong hàng loạt bộ phim khác, nhưng vai diễn ấn tượng nhất có lẽ phải kể tới Ngọc Mai trong Biệt động Sài Gòn và Út Thêm trong Ba lần và một lần.



Nghệ sĩ Hà Xuyên tâm sự, quãng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời bà là những ngày chứng kiến cảnh khán giả rồng rắn xếp hàng để coi Xa và gần, Biệt động Sài Gòn, Cô gái trên sông… Sau những bộ phim đó, bà lại được khán giả gọi bằng cái tên thể hiện trong phim. Niềm hạnh phúc này không chỉ riêng Hà Xuyên mà là hạnh phúc chung của những diễn viên khi hoạt động nghệ thuật. Nhưng có lẽ với Hà Xuyên, những tháng ngày đó cũng chính là đỉnh cao trong sự nghiệp của mình, rất hiếm người có được.