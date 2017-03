Những ngôi sao tuổi Mèo nổi tiếng thế giới

Angelina Jolie sinh tháng 6/1975 tại Los Angeles, California (Mỹ). Là con gái của nam diễn viên từng đoạt giải Oscar, Jon Voight, lại sinh trưởng tại kinh đô điện ảnh thế giới nên Angie không hề xa lạ với phim ảnh. Từng được đào tạo và biểu diễn tại Lee Strasberg Theatre Institute, Angie sinh ra là để làm diễn viên dù rằng đã có một thời gian cô rẽ ngang làm người mẫu.

Angelina Jolie giành giải Oscar 2000 cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất với vai diễn trong phim Girl, Interrupted. Năm 2009 cô được đề cử Oscar ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với Changeling. Trong 6 lần được đề cử Quả cầu vàng, Angelina Jolie đã 3 lần giành chiến thắng liên tục trong các năm 1998, 1999 và 2000.

Không chỉ là diễn viên đóng tốt cả phim nghệ thuật và thương mại, Angelina Jolie còn thường xuyên có mặt trong danh sách những phụ nữ đẹp nhất thế giới của rất nhiều tạp chí như People, Maxim, Esquire, FHM.... Angelina Jolie cũng nổi tiếng là ngôi sao hoạt động xã hội và từ thiện tích cực. Cô thường xuyên có mặt ở những điểm nóng trên thế giới với tư cách là Đại sứ của Cao uỷ LHQ về người tị nạn cũng như quyên góp tiền thường xuyên cho các tổ chức từ thiện.

Cũng giống như cuộc sống xã hội, đời sống riêng tư của Angie có khá nhiều sóng gió. Angie đã từng có hai đời chồng là Jonny Lee Miller và Billy Bob Thornton. Cả hai từng là bạn diễn chung với Angie trong các phim Hackers (1995) và Pushing Tin (1999). Tuy nhiên những cuộc hôn nhân này đều kết thúc sau 3 năm. Năm 2004, Angie gặp Brad Pitt khi hai người đóng chung bộ phim Mr. & Mrs. Smith. Không lâu sau đó Brad Pitt đã bỏ Jen Aniston để đến với Angie. Cả hai đã có ba con chung nhưng chưa hề tổ chức đám cưới.



Brad Pitt cũng là một ngôi sao tuổi Mèo có tài. Anh sinh năm 1963, hơn Angie đúng 1 Giáp và nổi tiếng không kém người tình. Không kết đôi với phim ảnh từ sớm như Angie, Brad theo học báo chí. Và trước khi bước vào nghiệp diễn, Brad đã từng làm nhiều việc khác nhau như lái xe limo, khiêng tủ lạnh và mặc trang phục của những chú gà để kiếm tiền trong một cửa hàng bán gà rán.

Nếu như Angie luôn có mặt ở các cuộc bình chọn những phụ nữ gợi tình nhất thế giới thì Brad Pitt cũng luôn có tên trong các danh sách tương tự như 100 ngôi sao gợi cảm nhất lịch sử phim ảnh, 100 ngôi sao điện ảnh của mọi thời, 50 người đẹp nhất thế giới, 100 quý ông gợi cảm nhất... Brad cũng hai lần giành danh hiệu Người đàn ông gợi tình nhất thế giới đương đại do tạp chí People bình chọn các năm 1994 và 2000.

Đóng phim nhiều không kém Angie nhưng bảng thành tích của Brad Pitt có vẻ hơi mỏng so với người tình. Brad mới chỉ được đề cử Oscar 2 lần (1996 và 2009) và chưa từng nếm mùi chiến thắng. Trong 4 lần được đề cử Quả cầu vàng Brad mới chỉ giành giải 1 lần cho Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất (Twelve Monkeys). Với các giải thưởng xem ra Brad không có duyên cho lắm.

Trước khi đến với Angie, Brad cũng từng đính hôn với nữ diễn viên Gwyneth Paltrow nhưng cả hai đã quyết định chia tay năm 1997. Năm 2000, Brad làm đám cưới với Jennifer Aniston song cuộc hôn nhân của họ chỉ kéo dài đến năm 2005 với sự xuất hiện của Angie. Kể từ năm 2005 đến nay Brad sống với Angie. Họ có 3 con nuôi và 3 con đẻ. Dù tin đồn họ chia tay thi thoảng lại rộ lên nhưng Brad và Angie vẫn xuất hiện bên cạnh nhau ở những sự kiện điện ảnh lớn một cách thân mật.

Drew Barrymore có thành tích không kém Angelina Jolie ở lĩnh vực phim ảnh.

Ngoài Brangelina, Hollywood vẫn còn khá nhiều ngôi sao tuổi mèo nổi tiếng khác. Hai nữ diễn viên cùng sinh năm 1975 là Kate Winslet và Drew Barrymore cũng có thành tích không kém Angelina Jolie ở lĩnh vực phim ảnh.

Nổi lên từ vai Rose của bộ phim "Titanic" năm 1997, Kate được coi là niềm tự hào của điện ảnh Anh quốc. Nổi tiếng đã lâu, tài năng đã được chứng minh qua hàng chục vai diễn đủ thể loại nhưng Kate Winslet từng được coi là một ngôi sao vô duyên với các giải thưởng.

5 lần được đề cử Oscar, 5 lần được đề cử Quả cầu vàng nhưng lần nào Kate cũng ra về tay trắng. Phải đợi 13 năm sau lần đề cử đầu tiên (1996), Kate mới có dịp "báo thù". 2009 được coi là năm thành công trong sự nghiệp của nữ diễn viên sinh năm 1975 này khi cùng lúc cô giành chiến thắng ở cả Quả cầu vàng (Nữ diễn viên chính kịch xuất sắc nhất) và Oscar (Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất) với hai vai diễn khác nhau trong "The Reader" và "Revolutionary Road". Tham gia gần 40 phim điện ảnh và truyền hình trong 2 thập kỷ, Kate Winslet đã có thể tạm hài lòng khi sở hữu gần 40 giải thưởng lớn nhỏ, trong đó có đủ cả Oscar và BAFTA (vốn được coi là Oscar của điện ảnh Anh).

Cùng với Angie và Kate, Drew Barrymore cũng là một trong những ngôi sao nổi bật nhất của thế hệ cô. Gây chú ý từ giữa thập niên 1990, Drew từng được coi là một trong những ngôi sao có tài thiên bẩm về diễn xuất và đã được VH1 xếp hạng 5 trong danh sách 100 ngôi sao nhí vĩ đại nhất. Drew nhiều lần góp mặt trong top những ngôi sao quyền lực hay gợi cảm bậc nhất thế giới. Cô cũng là một trong số những diễn viên thành công trong cả lĩnh vực điện ảnh và truyền hình. Tuy vậy, Drew lại tỏ ra không có duyên với các giải thưởng. Ngoại trừ giải Quả cầu vàng vừa giành được năm ngoái với bộ phim truyền hình Grey Gardens, Drew chỉ dừng lại ở diễn viên được đề cử ở các giải Emmy, BAFTA.... Cô cũng chưa một lần được đề cử Oscar.

Có một điểm chung khá thú vị giữa ba người đẹp sinh năm 1975 này là họ đều đã từng ly dị hai lần. Xem ra các ngôi sao càng nổi tiếng, càng xinh đẹp thì lại càng lận đận về đường tình duyên.

Ở phía các nam diễn viên, trong số những ngôi sao cầm tinh con mèo đáng chú ý có Johnny Depp. Anh cùng tuổi với Brad Pitt và vừa mới đóng cặp với Ange trong bộ phim The Tourist. So với Brad, Johnny Depp nổi hơn ở khía cạnh nghề nghiệp và thành công.15 tuổi, anh bỏ học để nuôi mộng trở thành một ngôi sao nhạc Rock và biểu diễn với khá nhiều nhóm nhạc.

Tuy nhiên mọi sự đã thay đổi sau chuyến đi Los Angeles cùng người vợ cũ. Lori Anne Allison (Lori A. Depp) khi đó đã giới thiệu chồng với ngôi sao lừng lẫy lúc bấy giờ là Nicolas Cage, người đã dẫn dắt anh vào nghiệp phim ảnh. Tham gia bộ phim đầu tiên năm 1984 (A Nightmare on Elm Street), 3 năm sau Johnny Depp đã gây chú ý khi được chọn thế chỗ Jeff Yagher vào vai tên cớm chìm Tommy Hanson trong series phim truyền hình nổi tiếng "21 Jump Street" (1987).

Thập niên 1990 và 2000 sau đó đánh dấu sự thành công ngoài sức tưởng tượng của Johnny Depp. Cùng với đạo diễn Tim Burton, họ làm nên một cặp bài trùng thành công trong điện ảnh với hàng loạt bộ phim như Edward Scissorhands, Sleepy Hollow, Charlie and the Chocolate Factory, Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street và gần đây nhất là Alice in Wonderland. Johnny Depp cũng là ngôi sao đặc biệt thành công về mặt thương mại khi khi được mời tham gia rất nhiều loạt phim ăn khách như Once Upon a Time in Mexico, Pirates of the Caribbean. Không chỉ là ngôi sao bán được vé, Johnny Depp được Hollywood kính nể bởi bảng thành tích dày đặc với 3 lần được đề cử Oscar, 9 lần đề cử Quả cầu vàng...

Ngoài màn ảnh, Johnny Depp cũng là ngôi sao có nhiều "thành tích" trên tình trường. Anh từng hẹn hò với hàng loạt cái tên đình đám của làng giải trí thế giới, từng đính hôn với Sherilyn Fenn, Jennifer Grey, Winona Ryder và Kate Moss. Năm 1983 Johnny Depp kết hôn với Lori Anne Allison và ly dị 2 năm sau đó. Hiện tại anh sống cùng nữ diễn viên kiêm ca sĩ nổi tiếng người Pháp, Vanessa Paradis. Cả hai đã có hai con nhưng cũng giống như Brangelina, Johnny Depp và Vanessa Paradis nhất định không chịu làm đám cưới. Lý do được Johnny Depp đưa ra là anh không muốn xoá đi tên họ rất đẹp của người tình (Paradis) và không muốn hạnh phúc bị ràng buộc bởi 1 mảnh giấy kết hôn.

