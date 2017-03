Những người bạn và người tình của Michael

Lisa Marie Presley

Họ trao cho nhau một nụ hôn ngay trên sân khấu và làm cả thế giới xôn xao.

Năm 1994, siêu sao nhạc pop đang ở đỉnh cao phong độ. Michael Jackson và con gái của huyền thoại Rock ‘n Roll Elvis Presley quyết định công khai tình yêu của họ bằng màn khóa môi nóng bỏng tại lễ trao giải MTV Video Music Awards. Nhưng chỉ 20 tháng sau, họ đã đường ai nấy đi. Đây là cuộc hôn nhân đầu tiên trong đời "vua nhạc pop".

Diana Ross

Nữ nghệ sĩ huyền thoại đã phát hiện ra tài năng khi xem cậu bé biểu diễn cùng anh trai tại lâu đài của ông chủ hãng đĩa Motown, Berry Gord. Michael, 10 tuổi, trở thành “đệ tử” thân thiết của Diana. Cậu bé thậm chí còn chuyển đến sống cùng bà, người mà về sau, Michael đề cập đến như là “bí mật sâu sắc, đen tối nhất” trong cuộc đời anh.

Một thập kỷ sau đó, họ diễn chung trong bộ phim The Wiz (1978), phiên bản da màu của phim The Wizard of Oz.

Elizabeth Taylor

Nữ minh tinh xinh đẹp một thời đã luôn sát cánh bên Michael Jackson lúc anh lao đao vì scandal lạm dụng trẻ em, hồi thập niên 90. Chính biệt danh "ông hoàng nhạc pop" là do Taylor đặt, điều này đã được Jacko khẳng định trong một show truyền hình của Oprah Winfrey năm 1993. Điều gì làm nên sự gắn bó giữa cặp đôi này? Cả hai cùng có những “tuổi thơ dữ dội”, Liz nói trong cuộc phỏng vấn của Larry King, năm 2006.

Debbie Rowe

Đây là người vợ thứ hai và cũng là cuối cùng của "ông hoàng nhạc pop". Tháng 11/1996, thế giới lại được phen náo loạn, khi nữ y tá da liễu 37 tuổi Debbie Rowe tuyên bố họ sắp có em bé. Không có kế hoạch kết hôn nhưng vì Rowe mang thai 6 tháng, mẹ Jackson đã can thiệp và thuyết phục họ cưới nhau.

Đám cưới diễn ra tại Sydney, Australia. Debbie sinh hạ cho MJ hai người con, con trai Prince Michael và con gái Paris. Nhưng chỉ không lâu sau đó (1999) hai người ra tòa ly dị và 2 người con thuộc về trách nhiệm nuôi duỡng của Michael.

Liza Minnelli

Bức ảnh chụp năm 1982 trong một bữa tiệc. Họ là hai người bạn lâu năm. Vua nhạc pop thậm chí còn biến thành “thần tình yêu”, giúp Minnelli đến với người chồng thứ tư của bà, David Gest. Trong show diễn kỷ niệm 30 năm ca hát của mình (2001), Michael đã giới thiệu hai người với nhau. Để đền đáp, Liza và chồng đề nghị anh làm phù rể trong lễ cưới của họ vào năm 2002.

Macaulay Culkin

Culkin, cậu bé nổi tiếng từ series phim “Ở nhà một mình”, là khách mời thường xuyên của Michael tại trang trại Neverland. Ngôi sao nhí còn xuất hiện trong clip “Black or White” trứ danh. Năm 2005, khi Michael phải hầu tòa vì tội danh lạm dụng trẻ en, Macaulay đã ra làm chứng tại phiên tòa để bảo vệ người bạn của mình. Cậu khẳng định, "vua nhạc pop" chưa bao giờ lạm dụng cậu khi cậu đến chơi tại Neverland, và gọi những lời buộc tội là “hoàn toàn lố bịch”.

Tatum O'Neal

Vẫn còn nhiều tranh cãi về mối quan hệ của họ, nhưng có một sự thật là: O'Neal đã gặp siêu sao nhạc pop tương lai tại một câu lạc bộ đêm ở Los Angeles. Khi đó nàng 12, còn chàng 17. Thông tin này được tiết lộ trong cuốn hồi ký của O'Neal có tên A Paper Life. Hai người bị bắt gặp có những cử chỉ thân thiện quá mức ở nơi công cộng, và hôn nhau tại nhà của nàng. Trong bộ phim tài liệu Living with Michael Jackson của đài ABC, Michael từng nói rằng O'Neal cố tình quyến rũ anh. Nhưng điều này bị cô phủ nhận.

Cher

Tình bạn nổi tiếng của họ kéo dài hàng thập kỷ. Trong ảnh là hai ngôi sao tại buổi ra mắt phim Dreamgirls năm 1983. Họ quen nhau khi Michael tham gia biểu diễn cùng ban nhạc Jackson 5 trong show truyền hình của Cher mang tên The Sonny & Cher Comedy. Khi đó, Cher đã lên tiếng chỉ trích các bậc phụ huynh của Jackson 5. Bà nói: “Tôi không thể tưởng tượng được họ lại bắt những đứa trẻ luyện tập nặng và biểu diễn quá sức như vậy”.

Brooke Shields

Họ có mối quan hệ gắn bó vào những năm 1980. Michael đã tiết lộ với Oprah Winfrey: “Chúng tôi đã cố giữ kín chuyện, tránh đi cùng nhau. Tôi đến nhà cô ấy và chúng tôi có với nhau những khoảnh khắc hạnh phúc, không bị người ngoài nhòm ngó”.

Madonna

Họ tay trong tay đến dự lễ trao giải Oscar 1991, trông như một cặp đang hẹn hò, các paparazzi đổ xô đến chụp ảnh, và sự kiện này lại làm thế giới náo loạn. Ngôi sao được mệnh danh "cô gái vật chất", khoác lên mình chiếc áo lông thú hiệu Bob Mackie và đeo trang sức kim cương trị giá 20 triệu bảng, trông thật xứng đôi với Jacko, người ra ngoài với đôi bốt cao bồi bịt mũi vàng, ghim cài áo kim cương và hai đôi găng tay. Hai người từng hát chung một ca khúc trong album Dangerous lừng danh.

Hiện tại, nữ hoàng nhạc pop vẫn đang ở đỉnh cao của danh vọng và quyền lực, còn ông vua nhạc pop thì đã thành người thiên cổ.