Những người đẹp cầm tinh con Khỉ

Dân gian có câu "Người ta tuổi Ngọ, tuổi Mùi. Còn đây tôi lại ngậm ngùi tuổi Thân" để chỉ việc người tuổi này thường ít gặp may mắn và đường tình duyên cũng không mấy suôn sẻ. Dân gian cũng cho rằng, nữ có thiên can địa chi nhằm vào năm Canh thường cô đơn (Canh cô mồ quả)... Thử xem họ có lận đận tình duyên hay may mắn...

MC, BTV Tạ Bích Loan

Tạ Bích Loan sinh năm 1968 (Mậu Thân). Cô tốt nghiệp cao học tại Đại học Tổng hợp Lomonosov ở Nga.

Tạ Bích Loan là MC nổi tiếng ở chương trình trên truyền hình Việt: Đường lên đỉnh Olympia, Người đương thời, Bảy sắc cầu vồng, Khởi nghiệp…

Các chương trình do chị dẫn sóng đều thu hút lượng lớn khán giả theo dõi và ủng hộ.

Hiện tại, chị là trưởng ban biên tập VTV6 của Đài truyền hình Việt Nam.

MC, BTV Hoài Anh

Cô sinh năm 1980 (Canh Thân), tốt nghiệp ngành Nhật Bản, khoa Đông phương học của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh.

Hoài Anh là gương mặt xuất hiện trong chương trình Thời sự 19h (VTV1, VTV3), Chào buổi sáng (VTV1) và Bài hát theo yêu cầu (VTV4).





Cô được xem là MC đặc trưng giọng miền Nam đầu tiên trên sóng truyền hình Việt Nam.

Cô được đánh giá là một trong những gương mặt MC sáng giá nhất của Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh.

Hoài Anh đoạt giải "Người dẫn chương trình truyền hình yêu thích nhất" năm 2008 do Tạp chí Truyền hình Việt Nam tổ chức.

Biên tập viên Hoài Anh đã lập gia đình và có một con gái sinh năm 2011 tên là Kỳ Uyên.

Người mẫu Lily Luta

Lily Luta sinh năm 1992 (Nhâm Thân)

Sở hữu gương mặt như búp bê và được đánh giá là một hot girl 9X gợi cảm. Cô từng tham gia các cuộc thi nhan sắc Miss ITC, Miss Avon, Miss Ngôi sao 2012.

Ngoài việc là người mẫu, cô còn tham gia diễn xuất nhưng chưa được đánh giá cao.

Một thời gian cô còn được biết đến với biệt danh “bạn gái tin đồn” của nam ca sỹ Bùi Anh Tuấn.

Người mẫu Diệp Hồng Đào

Diệp Hồng Đào sinh năm 1992 (Nhâm Thân)

Cô từng tham gia cuộc thi sắc đẹp Hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long năm 2012, được đánh giá là gương mặt ăn hình và mang nét đẹp của con gái miền Tây.

Từ khi công khai tình cảm với vị đạo diễn đào hoa hơn mình 25 tuổi, cô được báo chí quan tâm và khai thác nhiều hơn.

Sau khi kết hôn, Diệp Hồng Đào (vợ thứ hai của đạo diễn Ngô Quang Hải) tập trung cho gia đình nên ít khi xuất hiện trong các sự kiện showbiz.

DJ Rosa

Cô tên thật là Lê Thị Hồng Nhung, sinh năm 1992 (Nhâm Thân) tại Đà Lạt.

Rosa tốt nghiệp ngành quan hệ công chúng và truyền thông trường Đại học Văn Lang.

Rosa bắt đầu làm DJ từ năm 2008.

Ngoài công việc DJ, cô còn tham gia làm người mẫu.

DJ Hạnh Noir

Cô tên thật là Nguyễn Thị Hồng Hạnh, sinh năm 1992 (Nhâm Thân) tại Nam Định.

Hạnh Noir có tiếng tại Đà Nẵng vì cách phối nhạc hợp thị hiếu các bạn trẻ, cộng với ngoại hình hấp dẫn.

Cô cũng thường làm mới hình ảnh của mình bằng những concept cá tính.

Chia sẻ khi đến nghề DJ, cô cho biết: "Mình bắt đầu theo học DJ khi vừa tốt nghiệp THPT. Trong dịp vào TP.HCM chơi và đi dự sinh nhật của người bạn tại một quán bar, mình đã lập tức bị những âm thanh từ bàn DJ lôi cuốn. Sau đó, anh Đại Bé (DJ Đại Bé) đã cho mình chơi thử và thực sự mình cảm thấy rất thích thú. Sau đó, mình quyết định "khăn gói" theo anh Đại Bé học nghề DJ".

Người mẫu Ngọc Thúy

Ngọc Thúy sinh năm 1980 (Canh Thân).

Siêu mẫu Ngọc Thúy từng được coi là biểu tượng sắc đẹp sau thập niên 90 với vẻ đẹp gợi cảm đậm chất Marilyn Monroe.

Ngọc Thúy xuất hiện trên sàn diễn thời trang từ năm 1997. Năm 2003, Ngọc Thúy cùng người mẫu Bình Minh được trao danh hiệu Người mẫu xuất sắc của năm do CLB Thời trang Thanh Niên TP.HCM tổ chức.

Cô tham gia phim truyền hình như Cánh cửa cuộc đời, Blouse trắng, phim truyện nhựa Trái đắng... và cô còn đoạt giải Gương mặt Điện ảnh triển vọng năm 2000.

Ngọc Thúy đã kết hôn với đại gia Đức An sau 7 ngày quen biết rồi theo chồng sang Mỹ. Kết hôn được 10 tháng, Ngọc Thúy cùng chồng gửi đơn ly hôn ra tòa.

Ngọc Thúy chia sẻ, vui nhất là lúc đón giao thừa vì Thúy thấy mình như nhỏ lại nhưng lại cũng thấy mình trưởng thành hơn vì một năm cũ lại qua. Nhiều người "đe" năm Tuổi dễ gặp xui xẻo nhưng Thúy chẳng sợ chút nào, chỉ muốn làm tốt những gì mình muốn làm, ráng vượt qua khó khăn để đạt được mục đích. Thúy rất thích mẫu người phụ nữ hiện đại, không tham vọng nhiều nhưng đã đề ra mục tiêu thì sẽ thực hiện bằng được.

Thuý định thành lập một công ty chuyên casting người mẫu cho ngành quảng cáo và thời trang. Năm tuổi sẽ là năm Thúy ráng thực hiện kết hoạch này. Còn nữa, Thúy sẽ vẫn tiếp tục đóng phim nếu được mời và sẽ lại lên sàn diễn thời trang bởi đó là những niềm đam mê của Thúy.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền





Cô sinh năm 1980 (Canh Thân).







Cô tốt nghiệp Thủ khoa khoa Đạo diễn trường Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Ngay sau đó chị đầu quân cho Điện ảnh Quân đội và hiện đang là Trưởng phòng phim truyện, mang quân hàm Đại úy.

Năm vừa qua, Thái Huyền khiến dư luận đặc biệt chú ý, và đặt niềm tin vào những người trẻ làm điện ảnh khi bộ phim “Người trở về” do chị đạo diễn đã tạo hiệu ứng xã hội, kéo khán giả đến rạp.

Thái Huyền chia sẻ: “Đêm giao thừa tôi hay đi ra chùa gần nhất, thành tâm cầu mong cho gia đình một năm sức khỏe và sau đó mua một cây mía trên đường mang về nhà. Hầu như năm nào cũng thế”. Khi được hỏi Tết ấn tượng nhất điều gì, nữ đạo diễn sinh năm 1980 không giấu giếm: “Ấn tượng sâu đậm nhất trong lòng mình Tết là được mừng tuổi”.

Siêu mẫu Dương Nguyễn Khả Trang





Tên thật là Dương Thị Hà Giang, sinh năm 1992 (Nhâm Thân) sau đó đã đổi tên Dương Nguyễn Khả Trang.

Cô đoạt Giải vàng Siêu mẫu Việt Nam 2015.





Khả Trang chia sẻ trên Zing: "Tôi đang ấp ủ kha khá những dự định, kế hoạch từ nhỏ tới lớn cho năm mới này, nhưng xin phép không bật mí. Không phải vì sợ nói trước bước không qua, mà bởi đó chính là tính cách của tôi, không muốn là thùng rỗng kêu to.

Tôi muốn âm thầm, lặng lẽ làm việc và cống hiến, nếu thực sự có năng lực thì dần dần những thành quả mà mình đạt được trong cuộc sống sẽ được mọi người nhìn nhận".

Siêu mẫu Hoàng Thùy

Sinh năm 1992 (Nhâm Thân). Cô đoạt quán quân Vietnam’s Next Top Model 2011.

Cô cao 1m76, luôn biết cách chinh phục khán giả bằng lối tạo hình góc cạnh ấn tượng.

Hoàng Thùy xuất hiện trên tạp chí Elle phiên bản Anh

Ca sĩ Hoàng Quyên

Hoàng Quyên tên thật là Hoàng Lệ Quyên sinh năm 1992 (Nhâm Thân).

Cô đoạt Á quân tại cuộc thi Vietnam Idol 2012

Hoàng Quyên, dân tộc Tày đến từ Thái Nguyên này đã tạo được dấu ấn ngày một sâu sắc trong làng nhạc Việt qua album Phác thảo mùa thu, Phía không người…

Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương





Hồ Quỳnh Hương sinh năm 1980 (Canh Thân).

Hồ Quỳnh Hương từng làm giám khảo của chương trình truyền hình thực tế The X Factor - Nhân tố bí ẩn mùa đầu tiên.

Hồ Quỳnh Hương chuẩn bị giảng dạy trường ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội trong thời gian tới.

Đến nay ca sĩ, giảng viên Hồ Quỳnh Hương vẫn chưa lập gia đình.

Ca sĩ Vũ Cát Tường





Cô ca sĩ sinh năm 1992 (Nhâm Thân).





Vũ Cát Tường nhận giải thưởng Cống hiến dành cho "Nghệ sĩ mới của năm 2014". Đã ra MV Mơ.







Trông bề ngoài Vũ Cát Tường như một nam ca sĩ. Tâm sự về giới tính của mình, cô ca sĩ này cho biết trên Vnexpress, rằng: "Tôi từng lường trước người ta sẽ soi mói đời tư khi xuất hiện với hình ảnh như bây giờ. Là người của công chúng nhưng cuộc sống của tôi có những góc chung và riêng. Điểm chung kết nối tôi với khán giả là âm nhạc.





Còn đời sống riêng, tôi xin giữ cho mình. Nếu làm phiền khán giả bằng những chuyện râu ria, không liên quan đến âm nhạc, tôi chẳng khác nào đang dùng chiêu trò để đánh bóng tên tuổi. Với câu hỏi "Vũ Cát Tường là người ra sao?", bản thân tôi và gia đình hiểu rõ nhất".