Những người khốn khổ: Kỳ tích mới của phim âm nhạc

Bộ phim âm nhạc Les Misérables (Những người khốn khổ) của đạo diễn Tom Hooper dựa theo tiểu thuyết kinh điển cùng tên của nhà văn người Pháp Victor Hugo xuất bản năm 1862.

Sự mạo hiểm và khôn ngoan của đạo diễn

Lấy một tác phẩm đã quá thành công về tiểu thuyết và phiên bản nhạc kịch để làm phim, thêm vào đó là yếu tố bạo lực đang là vấn đề nhạy cảm ở Mỹ, đạo diễn Tom Hooper không tránh khỏi những ánh mắt hoài nghi. Đây cũng chính là tác phẩm tiếp theo của nhà làm phim 40 tuổi, sau The King’s Speech đoạt bốn tượng vàng Oscar cùng nhiều giải thưởng khác vào năm 2010. “Gần đây có rất nhiều người nói “Anh phải hiểu phim âm nhạc là thứ mà anh có thể thất bại đau đớn”” - Tom nói về đứa con tinh thần mới của mình mà nhiều người lo ngại cho anh.

Quyết định chọn thể loại phim âm nhạc làm mục tiêu mới cho mình nhưng Tom có đủ lý do để kéo khán giả ra rạp và ngồi hết 160 phút thưởng thức. Vị đạo diễn có hơn 20 năm tuổi đời làm phim đã chọn cho mình một dàn diễn viên khá hoàn hảo, không chỉ đảm bảo về mặt diễn xuất mà còn về yếu tố ca nhạc. Đó là Hugh Jackman ngoài kinh nghiệm thể hiện nhiều vai diễn, anh còn là gương mặt quen thuộc trên sân khấu Broadway, từng đoạt giải Tony Award dành cho vai diễn trong vở nhạc kịch The Boy From OZ. Nữ diễn viên Anne Hathaway - người vào cô gái nghèo khổ Fantine đã khiến trường quay bật khóc ngay trong buổi thử vai. Amanda Seyfried đóng vai con gái Cosette của Fantine từng chứng minh khả năng ca hát trong bộ phim âm nhạc Mamma Mia! ăn khách vào năm 2008. Còn tài tử gạo cội Russell Crowe trong vai viên thanh tra có tâm lý phức tạp Javert trước đây là thành viên của một ban nhạc rock.

Những người khốn khổ lần này thực sự là sự tái xuất chấn động của Tom Hooper - chủ nhân bốn tượng vàng Oscar vào ba năm trước.

Khi đã có trong tay những diễn viên kinh nghiệm, đạo diễn Tom chú ý nhiều tới cảm xúc trong phim. Thay vì để các diễn viên hát trong studio, Tom muốn họ thể hiện ngay tại trường quay, tại chính những cảnh phim đang đóng để yếu tố cảm xúc được tròn trịa. Điều này mang tới hiệu quả cao khi khán giả được trải nghiệm một cuộc hành trình mạnh mẽ cảm xúc qua từng câu hát. Còn những người hâm mộ Những người khốn khổ lâu năm thì hài lòng bởi sự thay đổi, khác biệt so với những bản nhạc kịch trước đây. Để đảm bảo được yếu tố này, Tom đã mời nhà sản xuất nhạc kịch nổi tiếng Cameron Mackintosh tham gia.

Cả thế giới sững sờ

Khi Những người khốn khổ ra mắt vào dịp Giáng sinh vừa qua, không ai nghĩ rằng bộ phim sẽ níu chân được khán giả đến phút cuối cùng, thế nhưng nó đã lọt vào top 3 phòng vé, cho tới nay thu về 154 triệu USD trên toàn thế giới, trong khi kinh phí sản xuất là 61 triệu USD. Cùng với đó là những phản ứng tích cực từ giới phê bình về mặt diễn xuất cũng như giành suất đề cử cho các giải thưởng điện ảnh uy tín như Quả cầu vàng, SAG, Broadcast Film Critics Association Awards,…

Nhà phê bình điện ảnh Richard Roeper đã khẳng định chắc nịch: “Đây là một bộ phim không thể nào quên, hứa hẹn càn quét nhiều hạng mục giải Oscar”. Chuyên gia Claudia Puig của USA Today chấm 3,5/4 sao cho bộ phim và nhận xét mặc dù dựa theo cuốn tiểu thuyết quen thuộc nhưng Những người khốn khổ mang nét riêng biệt nhờ sự chỉ đạo khéo léo của đạo diễn.

Bên cạnh đó, cũng có nhiều ý kiến tranh cãi về mảng âm nhạc, ca hát trong phim. Nhiều người cho rằng đạo diễn Tom khiến khán giả cảm động với việc để diễn viên hát trực tiếp nhưng chính việc đó khiến màn thể hiện không được hoàn hảo.

Tuy nhiên, với bất kỳ ý kiến chuyên gia nào, sự trải nghiệm của khán giả mới là điều quan trọng đối với đạo diễn. Những người khốn khổ đã nhận được 70% mức độ “cà chua tươi” trên chuyên trang rottentomatoes và được khán giả của imdb.com (trang mạng đánh giá phim hàng đầu thế giới) chấm 8,2/10 điểm. Hiện tại bộ phim cũng đang giữ kỷ lục về số lượng diễn viên có thể được đề cử nhận giải về diễn xuất xuất sắc tại Oscar năm nay.

Những người khốn khổ sẽ ra mắt khán giả Việt Nam từ ngày 11-1.

Sự vĩ đại của những cuộc đời giản dị Tính từ Những người khốn khổ của Tom Hooper hôm nay cho đến suốt 150 năm qua, cuốn tiểu thuyết nguyên tác của Victor Hugo đã được dịch sang rất nhiều ngôn ngữ khác nhau, được chuyển thể thành hàng chục tác phẩm điện ảnh, những vở nhạc kịch, vở múa ballet... Như vậy, Những người khốn khổ đã khẳng định giá trị của một tác phẩm văn học vĩ đại bậc nhất. Sự vĩ đại nằm ở chính những số phận tầm thường, cơ cực...

THÚY HOA