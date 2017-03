Những người nổi tiếng yêu chóng vánh: Vì tình hay vì tiền?

Các chuyên gia tình yêu đã có buổi ngồi lại với nhau bàn luận lý do tại sao…

Katy Perry và Russell Brand đã đi từ hẹn hò đến đính hôn trong chưa đầy 4 tháng

Trong vòng chưa đầy 4 tháng trở lại đây, Katy Perry và Russell Brand đã đi từ hẹn hò đến đính hôn. Cuộc tình bắt đầu vào tháng 9-2009 sau Giải thưởng Âm nhạc MTV và cơn lốc tình yêu của họ đã khiến mọi người phải phân vân không biết vì sao những người nổi tiếng lại yêu nhanh chóng đến thế. Và, vì sự cao đẹp của thứ tình cảm rất con người này, người ta mong rằng đó là tình yêu đích thực.

Hollywood, một thế giới mà ở đó việc li hôn của những người nổi tiếng được coi là chuyện thường nhật, thì công chúng cũng có thể dễ dàng đánh giá các ngôi sao lao vào hôn nhân một cách vội vã. Cuộc tình của Perry và Brand có vẻ chưa thật "thần tốc" khi so với Khloe Kardashian và Lamar Odom, họ cưới nhau chỉ sau một tháng hẹn hò.

Lori Gorshow, một giảng viên về tình yêu, Chủ tịch Công ty Dating Made Simple cho tờ PopEater biết, thời gian "trăng mật" của bất kỳ mối quan hệ nào là khoảng 3 - 5 năm, nhưng đối với những người nổi tiếng, chỉ là 1 năm.

Theo Gorshow, ngoài lý do muôn thuở, nghệ sỹ là những người đa cảm, đa tình, dễ yêu và vì dễ yêu nên cũng dễ chia tay, thì tiền là một trong nguyên nhân của sự "chóng vánh" này. Đối với bất kể ngôi sao hàng đầu nào, dù thực sự yêu hay không, thì một sự thật gần như hiển nhiên rằng tiền có thể mua được không ít cuộc tình. Khi các ngôi sao bắt đầu mối quan hệ yêu đương, họ chú ý đến “quả bom kinh tế”.

Đám cưới "thần tốc" trị giá 1 triệu đô la của Odom và Kardashian

Báo chí cho rằng, đám cưới trị giá 1 triệu đô la của Odom và Kardashian đã được 1 người đàn ông chi trả - đó là Ryan Seacrest – người sản xuất chương trình truyền hình thực tế nói về cuộc sống của cô được khá nhiều khán giả Mỹ theo dõi và yêu thích - "Keeping Up With The Kardashians". Các khoảnh khắc trong đám cưới đã được ghi lại vào đĩa và phát hành trong một số báo đặc biệt. Tạp chí "OK!" Đã phải trả gần 300.000 đô la để có được các bức ảnh từ đám cưới này.

Những người nổi tiếng có thể có được rất nhiều thứ mà họ muốn – ngay cả khi đó là các mối tình. Nhưng họ sẽ không kiểm soát nổi những gì mà chuyện tình đó đem lại - có thể là hạnh phúc không ngờ tới, cũng có thể là sự sụp đổ của sự nghiệp cùng sự tan vỡ của trái tim.

Chắc hẳn chúng ta chưa quên 2 cuộc hôn nhân của Britney Spears năm 2004? Đầu tiên, Spears lấy người bạn từ thời niên thiếu Jason Allen Alexander vào ngày 3-1-2004, tại Las Vegas - và xóa sổ nó chỉ sau 55 giờ đồng hồ. Sau đó, vào tháng 7-2004, Spears tuyên bố đính hôn với Kevin Federline, chỉ 3 tháng sau lần gặp mặt đầu tiên. Trong khi công chúng nghĩ rằng Spears thực sự mong muốn một tình yêu, thì mối quan hệ đó lại khởi đầu cho một sự "tụt dốc không phanh" trong sự nghiệp của cô.

Katie Holmes kết hôn sau 3 tháng hẹn hò và vừa kỷ niệm 3 năm ngày cưới

Ngược lại, Tom Cruise cầu hôn Katie Holmes 3 tháng sau khi họ hẹn hò. Người ta lại dự đoán ngay rằng họ sẽ chẳng đi đến đâu. Thế nhưng 2 người vừa kỷ niệm 3 năm ngày cưới của mình vào hồi tháng 11-2009. Tương tự, gia đình Even Kyra Sedgwick và Kevin Bacon cũng đã cưới nhau được hơn 21 năm…

DeAnna Lorraine, một chuyên gia về tình yêu bày tỏ ý kiến: “Các cặp đôi nổi tiếng cần nghiêm túc có một "chiến lược" để ứng phó và vượt qua được những giai đoạn khó khăn của cuộc sống, bởi cuộc sống không chỉ "màu hồng" và tình yêu sẽ phải có những phút lung lay. Điều quan trọng, họ cần tin tưởng rằng, họ sẽ vượt qua nếu họ ở bên nhau”.

Tiền có thể mua được những cuộc tình, một cách nhanh chóng, điều đó đúng không chỉ đối với giới nghệ sĩ. Nhưng tiền không thể mua được tình yêu đích thực và hạnh phúc lâu bền. Đó là thông điệp không mới nhưng ý nghĩa mà các chuyên gia tình yêu trong cuộc bàn luận này muốn gửi đến mọi người trong ngày đầu năm mới.

